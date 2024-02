ATP 500 Rotterdam: Il programma completo di Mercoledì 14 Febbraio 2024. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego

Al torneo ATP 500 di Rotterdam, l’attenzione si concentra sui giocatori italiani con due partite in programma. Lorenzo Sonego affronterà Grigor Dimitrov non prima delle 13:00 sulla Centre Court, mentre Jannik Sinner, la prima testa di serie, si misurerà con Botic van de Zandschulp in serata, alle 19:30. Inoltre, Lorenzo Musetti sarà in campo nel doppio insieme ad Alexander Bublik, con il match programmato non prima delle 16:00 su Court 1.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Denis Shapovalov vs [WC] Gael Monfils

2. [6] Grigor Dimitrov vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 13:00)

3. Roman Safiullin vs [3] Holger Rune (non prima ore: 14:30)

4. [1] Jannik Sinner vs Botic van de Zandschulp (non prima ore: 19:30)

5. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Zizou Bergs OR [2] Andrey Rublev

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [7] Ugo Humbert

2. [PR] Milos Raonic vs [8] Alexander Bublik

3. Sander Gille / Joran Vliegen OR [WC] Tallon Griekspoor / Bart Stevens vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

4. Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Bublik / Lorenzo Musetti (non prima ore: 16:00)

5. [5] Alex de Minaur OR Sebastian Korda vs [Q] David Goffin

6. [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs Alexander Erler / Lucas Miedler