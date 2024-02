Sinner: “Prossimo grande obiettivo per il 2024? Forse le Olimpiadi” (Video, con l’allenamento a Rotterdam)

Dopo aver realizzato il sogno Slam, qual è il prossimo grande obiettivo di Jannik Sinner? Vincere nel 2024 un altro Major, diventare n.1 del ranking ATP o indossare al collo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi? Di fronte a questo quesito, il nuovo campione degli Australian Open ha affermato che è difficile scegliere, essendo ognuno di questi un grandissimo risultato, ma forse la sua preferenza va sulle Olimpiadi, visto che la competizione si svolge ogni 4 anni.

Ecco il video in cui Sinner risponde alla domanda, tratto dalla pagina Instagram della Federtennis.

E per voi, quale sarebbe il migliore dei tre per Jannik?

Intanto Sinner si prepara al debutto a Rotterdam, domani ore 19.30 contro Botic Van De Zandschulp, un rivale che suscita “dolcissimi” ricordi della cavalcata vincente a Melbourne, iniziata proprio con una vittoria contro l’olandese. Nel video postato sulla pagina social del torneo, alcuni scambi di allenamento tra Dimitrov (esordirà contro Sonego domani) e Sinner.

Ricordiamo che Sinner lo scorso anno nell’ATP 500 olandese fu sconfitto in finale da Daniil Medvedev. Vista l’assenza del russo, se l’azzurro vincerà il torneo lunedì prossimo sarà certo di sorpassare al n.3 del ranking ATP proprio Medvedev per soli 5 punti, quel che basta per ottenere il proprio best ranking e miglior posizione mai toccata da un italiano da quando la classifica è stilata al computer.

Marco Mazzoni