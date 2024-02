ATP 250 Delray Beach: Matteo Arnaldi supera in tre set Nishioka ed accede al secondo turno

Nel torneo ATP 250 di Delray Beach, Matteo Arnaldi ha superato Yoshihito Nishioka in un match che ha richiesto un’adattabilità tattica e una resistenza fisica notevoli. Arnaldi, numero 43 del mondo, ha trovato il modo di ribaltare il risultato dopo aver perso il primo set, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Il ligure ha dimostrato una crescita nel corso dell’incontro, adattandosi alle difficoltà e migliorando il proprio rendimento nel momento cruciale.

Con questa vittoria, Arnaldi avanza agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà il vincitore dell’incontro tra il britannico Broady e l’australiano Hijikata. Questo successo in rimonta non solo conferma il talento e la tenacia di Arnaldi ma anche la sua capacità di gestire i momenti di pressione, qualità indispensabili per proseguire il suo cammino nel circuito ATP.

Il match ha preso una direzione sfavorevole per Arnaldi fin dai primi scambi, con Nishioka che ha sfruttato il suo gioco mancino per creare problemi e guadagnarsi sei opportunità di break nel corso del primo set. Nonostante la difesa accanita di Arnaldi, il giapponese è riuscito a conquistare il break decisivo nel terzo gioco, mantenendo il vantaggio fino al 6-4.

Tuttavia, il secondo set ha segnato una svolta nella partita, con Arnaldi che ha iniziato a mostrare le qualità che lo contraddistinguono. Un break nel quarto gioco ha dato fiducia all’italiano, che nonostante un successivo contro-break di Nishioka, ha continuato a lottare, annullando una palla break nel settimo gioco e riuscendo infine a strappare nuovamente il servizio all’avversario per chiudere il set 6-4.

Il terzo e decisivo set ha visto i due giocatori combattere punto a punto fino al quinto gioco, dove Arnaldi è stato nuovamente sotto pressione, salvando una palla break. Questo momento ha rappresentato una svolta, poiché Arnaldi ha poi espresso il meglio del suo gioco, conquistando il break nel momento cruciale dell’ottavo gioco e chiudendo il set e match per 6-3 con una volée di rovescio sulla palla match.

Le statistiche del match evidenziano l’importanza degli 21 ace messi a segno da Arnaldi, un elemento chiave in una partita così equilibrata. Inoltre, il 53% dei punti vinti sulla seconda di servizio e il 50% dei punti vinti in risposta alla seconda di servizio del giapponese hanno sottolineato la capacità di Arnaldi di sfruttare le occasioni nel corso dell’incontro.

ATP Delray Beach Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 4 3 Matteo Arnaldi [6] Matteo Arnaldi [6] 4 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs. Matteo Arnaldi 🇮🇹

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Nishioka 273 vs. Arnaldi 279

– **Aces**: Nishioka 0 vs. Arnaldi 21

– **Double Faults**: Nishioka 0 vs. Arnaldi 2

– **First Serve %**: Nishioka 67% (53/79) vs. Arnaldi 63% (68/108)

– **First Serve Points Won %**: Nishioka 77% (41/53) vs. Arnaldi 71% (48/68)

– **Second Serve Points Won %**: Nishioka 50% (13/26) vs. Arnaldi 53% (21/40)

– **Break Points Saved**: Nishioka 63% (5/8) vs. Arnaldi 78% (7/9)

– **Service Games Played**: Nishioka 14 vs. Arnaldi 15

#### Return Stats

– **Return Rating**: Nishioka 112 vs. Arnaldi 132

– **First Serve Return Points Won %**: Nishioka 29% (20/68) vs. Arnaldi 23% (12/53)

– **Second Serve Return Points Won %**: Nishioka 48% (19/40) vs. Arnaldi 50% (13/26)

– **Break Points Converted**: Nishioka 22% (2/9) vs. Arnaldi 38% (3/8)

– **Return Games Played**: Nishioka 15 vs. Arnaldi 14

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Nishioka 71% (15/21) vs. Arnaldi 64% (16/25)

– **Winners**: Nishioka 17 vs. Arnaldi 50

– **Unforced Errors**: Nishioka 8 vs. Arnaldi 22

– **Service Points Won %**: Nishioka 68% (54/79) vs. Arnaldi 64% (69/108)

– **Return Points Won %**: Nishioka 36% (39/108) vs. Arnaldi 32% (25/79)

– **Total Points Won**: Nishioka 50% (93/187) vs. Arnaldi 50% (94/187)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Nishioka 196 km/h (121 mph) vs. Arnaldi 211 km/h (131 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Nishioka 167 km/h (103 mph) vs. Arnaldi 186 km/h (115 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Nishioka 129 km/h (80 mph) vs. Arnaldi 158 km/h (98 mph)

Marco Rossi