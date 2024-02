Luciano Darderi: Trionfo nel torneo ATP 250 di Cordoba partendo dalle qualificazioni. Primo successo in carriera nel circuito maggiore per l’azzurro

Il tennis italiano continua a vivere un momento d’oro, e Luciano Darderi ne è l’ultimo, luminoso esempio. Il giovane ha trionfato sulle terra rossa di Cordoba, Argentina, aggiudicandosi il suo primo torneo ATP in carriera, una vittoria tanto significativa quanto storica, ottenuta partendo dalle qualificazioni.

La finale lo ha visto opposto all’argentino Facundo Bagnis, anch’egli qualificato, in un match che Darderi ha dominato fin dalle prime battute, imponendosi con un chiaro 6-1, 6-4 in soli ottantacinque minuti di gioco. Questo trionfo non solo segna l’ingresso di Darderi tra i primi ottanta giocatori del mondo (al n.76 del mondo) ma sottolinea anche la sua capacità di emergere in un contesto di alta competizione.

Il match si è aperto con un Darderi incontenibile, che ha subito messo in chiaro le sue intenzioni vincendo i primi dieci punti e portandosi rapidamente sul 3-0. Bagnis, visibilmente provato dalle fatiche accumulate nel corso del torneo, non è riuscito a trovare il ritmo, lasciando che l’italiano dominasse il campo e chiudesse il primo set per 6-1 senza apparenti difficoltà.

Il secondo set ha iniziato a delinearsi come una replica del primo, con Darderi che ha brekkato Bagnis portandosi sul 2-0. Tuttavia, l’argentino ha trovato la forza di reagire, vincendo tre game consecutivi e riaprendo la partita. Il match si è trasformato in una battaglia nervosa, con entrambi i giocatori consapevoli dell’alta posta in gioco. Nonostante le difficoltà, Darderi è riuscito a mantenere la calma nei momenti chiave, in particolare nel nono game, dove ha sfruttato la sesta palla break a sua disposizione, dopo un lungo scambio conclusosi con un rovescio vincente, chiudendo poi nel game successivo set e partita per 6 a 4 dopo aver tenuto a 15 il turno di battuta e piazzando anche un ace nel corso del delicato game e un servizio vincente sul match point.

La vittoria di Darderi a Cordoba non è soltanto il risultato di una settimana da sogno, ma anche la conferma del suo talento e della sua capacità di competere al massimo livello. Il tennis italiano, grazie a lui, continua a brillare sul palcoscenico internazionale, attendendo di scoprire quali nuove sorprese riserverà il futuro per il nostro tennis.

ATP Cordoba Facundo Bagnis Facundo Bagnis 1 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Bagnis 206 vs. Darderi 286

– **Aces**: Bagnis 1 vs. Darderi 8

– **Double Faults**: Bagnis 1 vs. Darderi 0

– **First Serve %**: Bagnis 62% (37/60) vs. Darderi 54% (27/50)

– **First Serve Points Won %**: Bagnis 51% (19/37) vs. Darderi 78% (21/27)

– **Second Serve Points Won %**: Bagnis 43% (10/23) vs. Darderi 61% (14/23)

– **Break Points Saved**: Bagnis 60% (6/10) vs. Darderi 50% (1/2)

– **Service Games Played**: Bagnis 8 vs. Darderi 9

#### Return Stats

– **Return Rating**: Bagnis 122 vs. Darderi 195

– **First Serve Return Points Won %**: Bagnis 22% (6/27) vs. Darderi 49% (18/37)

– **Second Serve Return Points Won %**: Bagnis 39% (9/23) vs. Darderi 57% (13/23)

– **Break Points Converted**: Bagnis 50% (1/2) vs. Darderi 40% (4/10)

– **Return Games Played**: Bagnis 9 vs. Darderi 8

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Bagnis 48% (29/60) vs. Darderi 70% (35/50)

– **Return Points Won %**: Bagnis 30% (15/50) vs. Darderi 52% (31/60)

– **Total Points Won**: Bagnis 40% (44/110) vs. Darderi 60% (66/110)





Francesco Paolo Villarico