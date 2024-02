Challenger Bengaluru, Cherbourg, Glasgow e Manama: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

🇮🇳 CHALLENGER Bengaluru (India) – TDQ Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Bengaluru Samuel Vincent Ruggeri [4] Samuel Vincent Ruggeri [4] 6 6 Kris Van Wyk [9] Kris Van Wyk [9] 0 2 Vincitore: Vincent Ruggeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Van Wyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Van Wyk 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Van Wyk 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 K. Van Wyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 K. Van Wyk 15-0 4-0 → 5-0 S. Vincent Ruggeri 30-15 30-30 3-0 → 4-0 K. Van Wyk 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 K. Van Wyk 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

1. [4] Samuel Vincent Ruggerivs [9] Kris Van Wyk

2. [1] Bernard Tomic vs [11] Jonas Forejtek



ATP Bengaluru Bernard Tomic [1] Bernard Tomic [1] 6 6 Jonas Forejtek [11] Jonas Forejtek [11] 4 2 Vincitore: Tomic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 J. Forejtek 15-0 30-0 5-1 → 5-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Forejtek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 B. Tomic 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Tomic 15-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Forejtek 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 B. Tomic 15-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 3-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Forejtek 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 B. Tomic 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [WC] Ramkumar Ramanathan vs Maxime Janvier (non prima ore: 11:30)



ATP Bengaluru Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 0 5 Maxime Janvier • Maxime Janvier 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Janvier 5-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Janvier 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 2-1 → 3-1 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Dan Added vs [12] Raphael Collignon



ATP Bengaluru Dan Added [2] Dan Added [2] 4 2 Raphael Collignon [12] Raphael Collignon [12] 6 6 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Added 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 R. Collignon 15-0 30-0 1-4 → 1-5 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Collignon 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Added 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Added 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Added 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Added 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Added A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Added 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Chun-Hsin Tseng vs [8] Yun seong Chung



ATP Bengaluru Chun-Hsin Tseng [3] Chun-Hsin Tseng [3] 7 4 6 Yun seong Chung [8] Yun seong Chung [8] 5 6 2 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. seong Chung 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Tseng 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. seong Chung 15-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Y. seong Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. seong Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. seong Chung 15-0 30-0 2-2 → 2-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. seong Chung 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. seong Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Tseng 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. seong Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. seong Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [Alt] Moez Echargui vs [3] Duje Ajdukovic (non prima ore: 11:30)



ATP Bengaluru Moez Echargui Moez Echargui 30 4 Duje Ajdukovic [3] • Duje Ajdukovic [3] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 4-2 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Ajdukovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Enzo Wallart vs [7] Eric Vanshelboim



ATP Bengaluru Enzo Wallart Enzo Wallart 1 2 Eric Vanshelboim [7] Eric Vanshelboim [7] 6 6 Vincitore: Vanshelboim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Wallart 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 E. Vanshelboim 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Wallart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Vanshelboim 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Wallart 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 E. Vanshelboim 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Wallart 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Vanshelboim 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Wallart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Vanshelboim 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Wallart 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 1-3 → 1-4 E. Vanshelboim 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Wallart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Vanshelboim 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Wallart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Alexey Zakharov vs [10] Vadym Ursu



ATP Bengaluru Alexey Zakharov Alexey Zakharov 6 6 Vadym Ursu [10] Vadym Ursu [10] 4 3 Vincitore: Zakharov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zakharov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 V. Ursu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Ursu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Ursu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Ursu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Zakharov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Ursu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 V. Ursu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Zakharov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 V. Ursu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Zakharov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 V. Ursu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Zakharov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 V. Ursu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Zakharov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Giovanni Fonio vs Gauthier Onclin (non prima ore: 11:30)



ATP Bengaluru Giovanni Fonio Giovanni Fonio 30 3 Gauthier Onclin • Gauthier Onclin 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 3-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

🇫🇷 CHALLENGER Cherbourg (Francia) – TDQ Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Cherbourg Florent Bax Florent Bax 5 6 3 Nikolay Vylegzhanin Nikolay Vylegzhanin 7 4 6 Vincitore: Vylegzhanin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Vylegzhanin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Bax 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Bax 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Bax 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Vylegzhanin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Bax 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Bax 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 N. Vylegzhanin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Bax 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Bax 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Vylegzhanin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 F. Bax 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Vylegzhanin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Bax 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Bax 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Bax 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Bax 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Bax 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Bax 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Vylegzhanin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Bax 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Vylegzhanin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Florent Baxvs [Alt] Nikolay Vylegzhanin

2. [2] Hazem Naw vs Adrien Gobat



ATP Cherbourg Hazem Naw [2] Hazem Naw [2] 0 0 Adrien Gobat Adrien Gobat 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [1] Tristan Lamasine vs [11] Daniil Glinka



Il match deve ancora iniziare

4. Marius Copil vs Lucas Poullain (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Brandon Nakashima vs Valentin Royer (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Ricardas Berankis vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

Tourlaville – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Alexis Gautier vs Buvaysar Gadamauri



ATP Cherbourg Alexis Gautier [3] Alexis Gautier [3] 4 3 Buvaysar Gadamauri Buvaysar Gadamauri 6 6 Vincitore: Gadamauri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Gautier 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 B. Gadamauri 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Gautier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 B. Gadamauri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Gautier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A df 3-1 → 3-2 B. Gadamauri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Gautier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Gadamauri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Gautier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Gadamauri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Gautier 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-5 → 4-5 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Gautier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 B. Gadamauri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Gautier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Gadamauri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Gautier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Gadamauri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Gautier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [6] James Trotter vs [8] Eliakim Coulibaly



ATP Cherbourg James Trotter [6] James Trotter [6] 30 5 Eliakim Coulibaly [8] • Eliakim Coulibaly [8] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Coulibaly 0-15 15-15 ace 15-30 5-4 J. Trotter 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Coulibaly 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Trotter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 E. Coulibaly 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Coulibaly 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Trotter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Coulibaly 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Trotter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Lorenzo Rottoli vs [WC] Cyril Vandermeersch



Il match deve ancora iniziare

4. Oscar Otte vs Michael Geerts (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Lorenzo Giustino vs Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 CHALLENGER Glasgow (Regno Unito) – TDQ Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Glasgow Charlie Robertson • Charlie Robertson 0 6 1 Martyn Pawelski [8] Martyn Pawelski [8] 40 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Robertson 0-15 df 0-30 0-40 1-0 M. Pawelski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Pawelski 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Pawelski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Robertson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Pawelski 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 5-3 C. Robertson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Pawelski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Robertson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Pawelski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Pawelski 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Robertson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [WC] Charlie Robertsonvs [8] Martyn Pawelski

2. Stuart Parker vs [10] Gianmarco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Jiri Vesely vs [WC] Henry Searle (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Calvin Hemery vs [WC] Hamish Stewart



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Daniel Cox vs Leonardo Rossi



ATP Glasgow Daniel Cox [4] Daniel Cox [4] 6 6 Leonardo Rossi Leonardo Rossi 1 1 Vincitore: Cox Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Cox 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Rossi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-0 → 5-1 D. Cox 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Rossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 D. Cox 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Rossi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 D. Cox 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Rossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 D. Cox 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Rossi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 D. Cox 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Rossi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Cox 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Rossi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [3] Filip Peliwo vs [12] Harry Wendelken



ATP Glasgow Filip Peliwo [3] Filip Peliwo [3] 0 0 Harry Wendelken [12] Harry Wendelken [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Robert Strombachs vs Anton Matusevich (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Glasgow David Poljak David Poljak 0 5 3 Paul Jubb [11] • Paul Jubb [11] 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Jubb 3-4 D. Poljak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Poljak 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Jubb 15-0 30-0 ace 5-6 → 5-7 D. Poljak 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 P. Jubb 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 D. Poljak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 P. Jubb 15-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Poljak 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 ace 2-1 → 2-2 D. Poljak 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [PR] David Poljakvs [11] Paul Jubb

2. [PR] Nicola Kuhn vs [9] Alex Knaff



Il match deve ancora iniziare

🇧🇭 CHALLENGER Manama (Bahrain) – 1° Turno Q e TDQ Qualificazione, cemento

ATP Manama Elyas Abdulnabi Elyas Abdulnabi 0 2 Marat Sharipov [9] Marat Sharipov [9] 6 6 Vincitore: Sharipov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Abdulnabi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 E. Abdulnabi 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Sharipov 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 E. Abdulnabi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Sharipov 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 E. Abdulnabi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sharipov 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Abdulnabi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 E. Abdulnabi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 E. Abdulnabi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. [WC] Elyas Abdulnabivs [9] Marat Sharipov

2. Egor Agafonov vs [7] Laurent Lokoli



ATP Manama Egor Agafonov Egor Agafonov 2 1 Laurent Lokoli [7] Laurent Lokoli [7] 6 6 Vincitore: Lokoli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Agafonov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Agafonov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Agafonov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Agafonov 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Agafonov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 E. Agafonov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 E. Agafonov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [4] Salvatore Caruso vs Yanaki Milev



ATP Manama Salvatore Caruso [4] • Salvatore Caruso [4] 30 3 5 Yanaki Milev Yanaki Milev 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Caruso 15-0 30-0 5-3 Y. Milev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 Y. Milev 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Y. Milev 0-15 0-30 df 15-30 1-0 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Milev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 Y. Milev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Milev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 Y. Milev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Milev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [5] Gastao Elias vs [8] Yanki Erel (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Salvatore Caruso OR Yanaki Milev vs Matthew Dellavedova OR [Alt] Peter Buldorini



Il match deve ancora iniziare

6. Marc-Andrea Huesler vs [5] Richard Gasquet (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Cem Ilkel vs Vladyslav Orlov



ATP Manama Cem Ilkel [2] Cem Ilkel [2] 2 6 6 Vladyslav Orlov Vladyslav Orlov 6 1 2 Vincitore: Ilkel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Ilkel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 V. Orlov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Ilkel 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 V. Orlov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Ilkel 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ilkel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Ilkel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 V. Orlov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Orlov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Ilkel 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 V. Orlov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 C. Ilkel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 C. Ilkel 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ilkel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 V. Orlov 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Ilkel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Matthew Dellavedova vs [Alt] Peter Buldorini



ATP Manama Matthew Dellavedova • Matthew Dellavedova 15 6 1 0 Peter Buldorini Peter Buldorini 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Dellavedova 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Buldorini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Dellavedova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 P. Buldorini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-2 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Buldorini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Buldorini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 P. Buldorini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Dellavedova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Buldorini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Dellavedova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Buldorini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Adrian Andreev vs [WC] Lilian Marmousez



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Ergi Kirkin OR Petr Nesterov vs [12] Viktor Durasovic (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Daniel Michalski OR David Pichler vs Egor Agafonov OR [7] Laurent Lokoli



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Ergi Kirkin vs Petr Nesterov



ATP Manama Ergi Kirkin [6] Ergi Kirkin [6] 6 6 Petr Nesterov Petr Nesterov 2 3 Vincitore: Kirkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Kirkin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Nesterov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Nesterov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Kirkin 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 P. Nesterov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Nesterov 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 E. Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Nesterov 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Nesterov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Kirkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Nesterov 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Daniel Michalski vs David Pichler



ATP Manama Daniel Michalski [3] Daniel Michalski [3] 0 2 David Pichler David Pichler 6 6 Vincitore: Pichler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Pichler 0-15 df 15-15 1-3 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Pichler 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 D. Pichler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 D. Michalski 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 D. Pichler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Pichler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Anthony Popyrin vs [10] Mikalai Haliak



ATP Manama Anthony Popyrin Anthony Popyrin 0 0 Mikalai Haliak [10] Mikalai Haliak [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [2] Cem Ilkel OR Vladyslav Orlov vs [WC] Elyas Abdulnabi OR [9] Marat Sharipov (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Adrian Andreev OR [WC] Lilian Marmousez vs [WC] Anthony Popyrin OR [10] Mikalai Haliak



Il match deve ancora iniziare