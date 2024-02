Darderi dopo il successo: “È incredibile, ancora non riesco a credere che sia tutto vero” (con la sintesi video della finale)

Era fin troppo bello anche solo per immaginarlo in un sogno idilliaco. Luciano Darderi stenta a credere che sia tutto vero, chiudere una settimana perfetta all’ATP 250 di Cordoba iniziata con le qualificazioni e terminata con il primo trofeo ATP, battendo uno dopo l’altro tennisti di buon calibro e nettamente più esperti di lui a questo livello. È un regalo di compleanno in leggero anticipo, visto che Luciano compirà 22 anni dopo domani, il 14 febbraio. Si è regalato una coppa importante (e conseguente assegno “pesante”), il best ranking in classifica con un sostanzioso più 60 posti, che lo issa dal n.136 al n.76 del nuovo ranking ATP, una posizione che letteralmente gli cambia la vita, visto che può momentaneamente archiviare la dura lotta dei Challenger per confrontarsi col tennis del piano di sopra, i tornei ATP senza passare dal tabellone cadetto, e pure gli Slam. Gli apre anche le porte del 250 di Buenos Aires, dove è entrato in tabellone con uno special exempt e pescando pure discretamente bene, visto che è stato sorteggiato con il qualificato Navone.

“È incredibile, sto alla grande, non posso credere di aver vinto il mio primo titolo ATP” racconta Luciano a caldo dopo il successo. “La settimana scorsa sono uscito al secondo turno di un Challenger e ora mi ritrovo qua con questo trofeo in mano. Superare le qualificazioni in un torneo ATP e poi vincere il titolo qui, con tutta la mia famiglia, mio papà e la mia ragazza è davvero qualcosa di speciale. Inoltre ho fatto un salto in classifica mondiale. Davvero non ci posso credere”.

“Sono molto felice di aver potuto consacrarmi alla mia terza presenza in un torneo ATP. Questo è per la mia squadra e la mia famiglia, è molto speciale perché il mio preparatore fisico (Federico Berruezo, ndr) è di Cordoba, due settimane fa ci allenavamo qui”, continua Darderi. “È il primo trofeo, lo avrò in un posto speciale della mia casa. Sapevo che sarebbe stata una partita molto importante per me, perché mi darà l’opportunità di giocare al Roland Garros e a Wimbledon, questo era un altro sogno da realizzare. Ero un po’ nervoso nel secondo set, ma felice di avercela fatta” conclude Luciano.

Darderi è il 28esimo tennista italiano a trionfare in torneo ATP, e terzo a vincere un evento disputato in America Latina (prima di lui Fognini a Viña del Mar 2014 e San Paolo 2018, e Marco Cecchinato a Buenos Aires 2019). Con solo sei settimane di tornei nel 2024, Darderi è già il terzo neo vincitore di un ATP, dopo Lehecka ad Adelaide e Tabilo ad Auckland. Con il nuovo ranking di n.76, Luciano si piazza poco dietro all’altro emergente della nuova stagione, Flavio Cobolli al n.72, e sesto miglior azzurro complessivamente. Il tennis italiano si dimostra quanto mai vivo e vivace, oltre alla punta di diamante Jannik Sinner, questa settimana di nuovo in gara al 500 di Rotterdam.

Marco Mazzoni