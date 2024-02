ATP 250 Marsiglia, Cordoba e Dallas: I risultati con il dettaglio delle Finali. Ugo Humbert vince in casa. Luciano Darderi alla caccia del primo titolo ATP. ATP 500 Rotterdam e ATP 250 Delray Beach e Buenos Aires – I risultati del TD Quali. In campo due azzurri (LIVE)

Ugo Humbert trionfa a Marsiglia: conquista il quinto titolo e diventa numero uno francese

Ugo Humbert, numero 21 al mondo, ha mantenuto questo domenica il suo record perfetto in finali e ha conquistato il suo quinto titolo nel circuito principale, imponendosi nell’ATP 250 di Marsiglia, in Francia.

Il francese di 25 anni ha sconfitto in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 ATP, per 6-4 6-3, in un incontro in cui è stato sempre in controllo, aiutato anche dal fatto che l’ex top 5 aveva giocato tre ore in semifinale.

Humbert raggiungerà il suo nuovo best ranking di classifica (18º ATP) e riconquista il posto di numero uno francese.

1. [3] Hugo Gastonvs Denis Shapovalov

2. [WC] Gijs Brouwer vs David Goffin



3. [Alt] Nikola Cacic / Denys Molchanov vs [2] Andreas Mies / John-Patrick Smith



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zizou Bergs vs Giulio Zeppieri



2. [Alt] Pablo Llamas Ruiz vs Maxime Cressy



1. [2] Daniel Elahi Galanvs Francisco Comesana

2. [Alt] Felipe Meligeni Alves vs [7] Mariano Navone



3. [WC] Camilo Ugo Carabelli vs [6] Hugo Dellien (non prima ore: 20:00)



Estadio 2 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [Alt] Andrea Vavassori vs [8] Thiago Monteiro



1. [2] Thanasi Kokkinakisvs [Alt] Brandon Holt

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Stefan Kozlov vs [5] Shintaro Mochizuki



2. [1] Flavio Cobolli vs [8] Nicolas Moreno De Alboran



3. [4] Gabriel Diallo vs [7] Zachary Svajda (non prima ore: 18:00)



4. [3] Radu Albot vs [6] Terence Atmane



ATP 250 Marsiglia (Francia) 🇫🇷, Finali – cemento (al coperto)

1. Patrik Niklas-Salminen/ Emil Ruusuvuorivs Tomas Machac/ Zhizhen Zhang

2. [4] Ugo Humbert vs [2] Grigor Dimitrov (non prima ore: 15:30)



1. [1] Maximo Gonzalez/ Andres Moltenivs [2] Sadio Doumbia/ Fabien Reboul

2. [Q] Facundo Bagnis vs [Q] Luciano Darderi (non prima ore: 23:00)



1. Marcos Gironvs [2] Tommy Paul

2. [4] Max Purcell / Jordan Thompson vs William Blumberg / Rinky Hijikata



