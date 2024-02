Sorpresa a Rotterdam: Giulio Zeppieri elimina Bautista Agut ed accede al turno decisivo nelle qualificazioni

Giulio Zeppieri ha sorpreso tutti battendo il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 102 del mondo, ex top 10 e settima testa di serie, nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il match, che si è rivelato un vero e proprio incontro giocato su pochi punti, ha visto Zeppieri dimostrare una tenacia e una maturità sorprendenti, soprattutto nei momenti chiave del confronto. Nel primo set, dopo aver ceduto un break di vantaggio, l’italiano non si è lasciato scoraggiare e ha risposto con determinazione, riuscendo a piazzare altri due break che gli hanno permesso di chiudere la frazione per 6 a 3.

Il secondo set ha mantenuto alti i livelli di tensione e spettacolarità, con Zeppieri e Bautista Agut che hanno dato vita ad ottimi scambi. L’italiano, con un gioco solido da fondo campo, è riuscito a tenere testa all’esperto avversario, mostrando una notevole resistenza mentale, soprattutto nel gestire momenti di pressione. Decisivo si è rivelato il break ottenuto sul 5 a 4, dopo aver annullato tre palle break contro di lui nel corso del set, un gesto che ha dimostrato non solo la sua abilità tecnica ma anche una forte resistenza mentale che in altre partite era mancata.

Al turno decisivo Giulio Zeppieri sfiderà Rodionov [4] o Bergs.

ATP Rotterdam Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Roberto Bautista Agut [7] Roberto Bautista Agut [7] 3 4 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Zeppieri 270 vs. Bautista Agut 224

– **Aces**: Zeppieri 8 vs. Bautista Agut 0

– **Double Faults**: Zeppieri 2 vs. Bautista Agut 3

– **First Serve %**: Zeppieri 59% (41/69) vs. Bautista Agut 63% (39/62)

– **First Serve Points Won %**: Zeppieri 76% (31/41) vs. Bautista Agut 59% (23/39)

– **Second Serve Points Won %**: Zeppieri 43% (12/28) vs. Bautista Agut 43% (10/23)

– **Break Points Saved**: Zeppieri 89% (8/9) vs. Bautista Agut 43% (3/7)

– **Service Games Played**: Zeppieri 9 vs. Bautista Agut 10

#### Return Stats

– **Return Rating**: Zeppieri 195 vs. Bautista Agut 104

– **First Serve Return Points Won %**: Zeppieri 41% (16/39) vs. Bautista Agut 24% (10/41)

– **Second Serve Return Points Won %**: Zeppieri 57% (13/23) vs. Bautista Agut 57% (16/28)

– **Break Points Converted**: Zeppieri 57% (4/7) vs. Bautista Agut 11% (1/9)

– **Return Games Played**: Zeppieri 10 vs. Bautista Agut 9

#### Additional Stats

– **Net Points Won**: Zeppieri 71% (15/21) vs. Bautista Agut 44% (7/16)

– **Winners**: Zeppieri 33 vs. Bautista Agut 14

– **Unforced Errors**: Zeppieri 15 vs. Bautista Agut 10

– **Service Points Won %**: Zeppieri 62% (43/69) vs. Bautista Agut 53% (33/62)

– **Return Points Won %**: Zeppieri 47% (29/62) vs. Bautista Agut 38% (26/69)

– **Total Points Won**: Zeppieri 55% (72/131) vs. Bautista Agut 45% (59/131)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Zeppieri 217 km/h (134 mph) vs. Bautista Agut 194 km/h (120 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Zeppieri 200 km/h (124 mph) vs. Bautista Agut 181 km/h (112 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Zeppieri 161 km/h (100 mph) vs. Bautista Agut 168 km/h (104 mph)