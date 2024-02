ATP 250 Marsiglia, Cordoba e Dallas: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Luciano Darderi nei quarti di Cordoba (LIVE)

ATP 250 Marsiglia (Francia) 🇫🇷, Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Patrik Niklas-Salminen/ Emil Ruusuvuorivs [3] Alexander Erler/ Lucas Miedler

2. [4] Ugo Humbert vs [5] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Hubert Hurkacz vs Tomas Machac (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Zhizhen Zhang vs [3] Karen Khachanov (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Alt] Arthur Rinderknech vs [2] Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

ATP Cordoba Yannick Hanfmann [7] • Yannick Hanfmann [7] 30 3 6 1 Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 15 6 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 1-2 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 R. Andres Burruchaga 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Hugo Dellien vs [2] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Tomas Martin Etcheverry vs Federico Coria (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Jaume Munar vs [Q] Facundo Bagnis (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [LL] Thiago Agustin Tirante OR Facundo Diaz Acosta vs Hugo Dellien OR [2] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Thiago Agustin Tirante vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

2. Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Cordoba Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald • Victor Vlad Cornea / Philipp Oswald 30 6 3 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 30 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Vlad Cornea / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 V. Vlad Cornea / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 V. Vlad Cornea / Oswald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Vlad Cornea / Oswald 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [7] Yannick Hanfmann OR [Q] Roman Andres Burruchaga vs [Q] Luciano Darderi (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [Alt] Luciano Darderi / Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

1. Boris Arias / Federico Zeballos vs [4] Nicolas Barrientos / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Santiago Gonzalez/ Neal Skupskivs Gonzalo Escobar/ Skander Mansouri

2. [8] Dominik Koepfer vs [2] Tommy Paul (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Jordan Thompson vs [3] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Frances Tiafoe vs Marcos Giron (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Adrian Mannarino vs James Duckworth



Il match deve ancora iniziare