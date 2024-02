Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il torneo di Doppio a Linz

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno regalato emozioni trionfando nel torneo di doppio dell'”Upper Austria Ladies Linz”, evento promosso a categoria WTA 500 con un montepremi di 922.573 dollari. Il torneo, disputatosi sul veloce indoor della TipsArena di Linz, in Austria, ha visto le due italiane alzare il trofeo dopo una finale vibrante.

Nella loro terza finale insieme, Errani, 36 anni originaria di Massa Lombarda, e Paolini, 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, hanno mostrato sinergia e grinta. Hanno battuto la coppia formata dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez e dall’australiana Ellen Perez, prime favorite del seeding e specialiste di doppio di calibro internazionale, finaliste anche alle ultime WTA Finals a Guadalajara. Il match si è concluso con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7, dopo un’ora e 36 minuti di gioco intenso.

Questa vittoria non solo sottolinea la qualità e la compattezza del duo italiano nel panorama del tennis femminile ma rappresenta anche un significativo traguardo personale per entrambe. Errani e Paolini hanno dimostrato di essere una coppia affiatata e competitiva, capace di esprimersi al meglio anche sotto pressione, contro avversarie di alto livello.

