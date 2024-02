Qualificazioni ATP-WTA: Matteo Gigante si ferma subito a Marsiglia. Lucia Bronzetti e Camilla Rosatello out al turno decisivo nel 500 di Abu Dhabi e nel 125 di Mumbai (con i tabelloni aggiornati)

Matteo Gigante, il promettente talento romano di 22 anni e attualmente numero 155 nel ranking ATP, ha incontrato un ostacolo impegnativo nel suo percorso nelle qualificazioni. Il semaforo si è acceso di rosso per Gigante, che dopo quasi due ore di combattuta partita, ha dovuto cedere il passo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il 32enne di Schiltigheim, numero 167 del ranking mondiale, ha confermato la sua superiorità già evidenziata in precedenza, battendo Gigante con il punteggio di 7-6(5), 6-4.

Questo incontro segna un deja-vu per Gigante, che aveva già affrontato e perso contro Herbert al primo turno del Challenger di Oeiras 2, su superficie veloce indoor, nel 2023. La partita è stata un rifacimento di quella sfida, con Herbert che ha dimostrato ancora una volta la sua esperienza e la sua abilità nel gestire i momenti critici del match.

Da segnalare che nel secondo set l’azzurro avanti per 4 a 1, grazie al break nel quarto gioco, ha subito da quel momento un duro parziale di cinque game consecutivi perdendo set e match per 6 a 4.

ATP Marseille Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 7 6 Matteo Gigante [7] Matteo Gigante [7] 6 4 Vincitore: Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 P. Herbert 15-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 M. Gigante 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Herbert 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Gigante 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gigante 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* ace 6*-5 ace 6-6 → 7-6 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Gigante 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Gigante 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Nel torneo WTA 500 di Abu Dhabi, il sogno disi ferma al secondo e decisivo turno delle qualificazioni. Dopo aver superato brillantemente l’australiana Daria Saville con un duplice 6-4, l’azzurra, numero 6 del tabellone cadetto, incappa in un ostacolo insormontabile nella figura della statunitense, testa di serie numero 11, che si impone con uno score di 7-5 6-0 dopo un’ora e venti minuti di gioco.Il primo set ha offerto spettacolo e tensione, con i primi cinque game che hanno visto prevalere la giocatrice al servizio. Tuttavia, nel sesto gioco, Bronzetti si è trovata in difficoltà, sotto 15-40 al servizio, e nonostante un tentativo di rimonta, ha ceduto la battuta dopo aver mancato due importanti occasioni per impattare sul 3-3. Non si è fatta attendere la risposta dell’italiana che, con un’immediata reazione, ha ottenuto un controbreak vincendo quattro punti di fila in risposta. Il set ha proseguito in equilibrio fino al 5-5, ma nel momento cruciale, al dodicesimo gioco, Krueger ha saputo approfittare del servizio dell’azzurra, strappandoglielo a quindici e chiudendo il parziale sul 7-5.

La seconda frazione ha raccontato una storia completamente diversa, con Krueger che ha preso il largo fin dalle prime battute. Un break a quindici nel secondo game ha messo le ali alla statunitense, che con un impressionante parziale di dodici punti a quattro si è portata sul 3-0. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Bronzetti nel quarto gioco, la tennista italiana non è riuscita a invertire l’andamento del match, cedendo la battuta e lasciando via libera a Krueger che, con un ulteriore break, ha chiuso il set 6-0.

Le statistiche parlano chiaro: Krueger ha dominato la partita, vincendo 68 punti contro i 46 di Bronzetti e sfruttando 5 delle 11 palle break a sua disposizione. Al servizio, la statunitense ha mostrato maggior efficacia, mettendo a segno il 76% delle prime di servizio contro il 63% dell’italiana e ottenendo più punti sia con la prima (70%) che con la seconda (67%) di servizio.

WTA Abu Dhabi Lucia Bronzetti [6] • Lucia Bronzetti [6] 0 5 0 0 Ashlyn Krueger [11] Ashlyn Krueger [11] 0 7 6 0 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Md

(1) Elena Rybakina vs Bye

(WC) Naomi Osaka vs (Q) Danielle Collins

Xinyu Wang vs Lin Zhu

(Q) Heather Watson vs (5) Jelena Ostapenko

(4) Barbora Krejcikova vs Bye

Veronika Kudermetova vs (Q) Linda Noskova

Anhelina Kalinina vs Paula Badosa

Lesia Tsurenko vs (8) Liudmila Samsonova

(7) Daria Kasatkina vs (Q) Diane Parry

(Q) Bernarda Pera vs (Q) Ashlyn Krueger

Caroline Garcia vs Sorana Cirstea

Bye vs (3) Maria Sakkari

(6) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Xiyu Wang

(WC) Alexandra Eala vs Magda Linette

Marie Bouzkova vs (WC) Emma Raducanu

Bye vs (2) Ons Jabeur

L’italiana Camilla Rosatello è stata eliminata al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA 125 di Mumbai. Affrontando l’israeliana Lina Glushko, Rosatello non è riuscita a imporsi, cedendo in due set diretti con il punteggio di 6-3, 6-3.

Questa sconfitta segna un punto negativo nel percorso dell’italiana in questo torneo, interrompendo la sua corsa verso il tabellone principale.

Md

(1) Kayla Day vs (WC) Sahaja Yamalapalli

Anastasia Zakharova vs Polina Kudermetova

(Q) Lina Glushko vs (Q) Amandine Hesse

Panna Udvardy vs (6) Darja Semenistaja

(4) Arina Rodionova vs Suzan Lamens

Irina Bara vs Arianne Hartono

Carole Monnet vs Moyuka Uchijima

Dalma Galfi vs (7) Kimberly Birrell

(8) Katie Volynets vs (WC) Ankita Raina

(Q) Peangtarn Plipuech vs (WC) Rutuja Bhosale

(WC) Vaishnavi Adkar vs (Q) Himeno Sakatsume

Anastasia Tikhonova vs (3) Tamara Zidansek

(5) Laura Pigossi vs Ekaterina Makarova

(Q) Fanny Stollar vs Storm Hunter

Alina Korneeva vs Chloe Paquet

(Q) Shrivalli Bhamidipaty vs (2) Nao Hibino

WTA Mumbai 125 Lina Glushko • Lina Glushko 0 6 6 0 Camilla Rosatello [11] Camilla Rosatello [11] 0 3 3 0 Vincitore: Glushko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lina Glushko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lina Glushko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Lina Glushko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Lina Glushko 15-0 40-0 2-2 → 3-2 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lina Glushko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lina Glushko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Lina Glushko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lina Glushko 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lina Glushko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lina Glushko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





