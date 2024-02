Cahill: “Nel corso dei match agli Australian Open non abbiamo detto molto a Jannik dalla panchina”

Darren Cahill ha guidato Jannik Sinner alla prima vittoria in uno Slam insieme a Simone Vagnozzi. Un percorso iniziato da molti mesi che ha fruttato una notevole crescita nel gioco e nella personalità dell’azzurro, fino all’esplosione definitiva lo scorso autunno, in successo in Coppa Davis e quindi all’Australian Open.

Interpellato nel corso del programma radiofonico australiano Sen1116, Cahill ha raccontato come un coach interviene sul giocatore nel corso di un match, viste le nuove regole che consentono agli allenatori di dare indicazioni ai propri assistiti. A detta dell’australiano, qualche informazione può essere preziosa nel corso della partita, ma tutto parte dall’allenamento, è una pratica di comunicazione che viene affinata nel lavoro quotidiano, ed è importante soprattutto che ci sia fiducia tra quel il coach afferma e quel che il giocatore percepisce.

“Durante un match hai pochi secondi per parlare col giocatore tra un punto e l’altro, poi dire cose semplici come per esempio di entrare un po’ più sotto alla palla in modo aumentare la profondità dei colpi e così tirarlo fuori da una posizione difficile in campo, oppure di stare indietro anche sulla seconda di servizio del rivale in modo che possa avere fiducia nell’impatto” afferma Cahill. “È importante che abbia fiducia in ciò che stiamo dicendo, che è la cosa giusta per lui e per questo lo facciamo abbastanza durante le sessioni di allenamento per capire esattamente perché lo stiamo dicendo e perché ha bisogno di farlo. Quindi gran parte del lavoro di base viene fatto come in ogni altro lo sport durante le sessioni di allenamento. Quando il giocatore è lì fuori sul campo non possiamo parlare durante gioco e non dovremmo creare una vera conversazione, solo una frase qua e là, e quando il giocatore è dall’altra parte del campo non puoi urlare le istruzioni attraverso tutto il campo perché è davvero un’interferenza con il giocatore avversario, quindi puoi usare i segnali con le mani ogni tanto, è il massimo che si possa fare”.

La sicurezza di Jannik nel corso degli Australian Open ha fatto sì che la comunicazione col suo angolo nel corso degli incontri sia stata minima: “Ad essere sinceri non abbiamo detto molto durante l’intero torneo” racconta Darren, “aveva bisogno di essere un po’ caricato durante la finale per varie ragioni. Medvedev è stato incredibile nei primi due set, ma sapevamo che sarebbe stato stanco perché aveva rimontato con Zverev grazie alla sua fisicità, aveva affrontato un percorso nel torneo molto più duro con match in 5 set. Eravamo consci di come ha giocato, piuttosto fuori dal campo, il che significa stare anche 3 metri indietro e restringere il suo lato del campo, usare la velocità e fare in modo che l’avversario colpisca tre o quattro colpi in più per fare un vincente; invece in finale ha fatto esattamente il contrario, è stato lì sulla linea di fondo, l’ha fatto incredibilmente bene e ha portato a Jannick a trovare una soluzione. Era necessario trovare un aggiustamento, ha iniziato a trovarlo alla fine del secondo set dove ha finalmente ha strappato un contro break sul 5-1. Era ormai tardi per riprendere il set ma questo è stato decisivo perché è stato come aprire una finestra sul match, ha visto cosa si poteva fare e questa è stata l’iniezione di fiducia di cui aveva bisogno per entrare nel match, e lì la partita è girata” conclude Cahill.

Mario Cecchi