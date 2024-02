WTA 125 Mumbai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Camilla Rosatello

WTA 125 Mumbai 🇮🇳 – Tabellone Qualificazione – Superficie di gioco: Hard (Cemento)

(1) Himeno Sakatsume vs (WC) Akanksha Nitture

(WC) Zeel Desai vs (7) Sapfo Sakellaridi

(2) Valentini Grammatikopoulou vs Shrivalli Bhamidipaty

Viktoria Morvayova vs (12) Conny Perrin

(3) Nigina Abduraimova vs Chia Yi Tsao

Peangtarn Plipuech vs (8) Diana Marcinkevica

(4) Dejana Radanovic vs Vaidehi Chaudhari

(WC) Sameeksha Shroff vs (9) Amandine Hesse

(5) En-Shuo Liang vs Lina Glushko

Zhibek Kulambayeva vs (11) Camilla Rosatello

(6) Fanny Stollar vs Naiktha Bains

(WC) Madhurima Sawant vs (10) Sohyun Park

Court 1 – ore 07:00

(5) En-Shuo Liang vs Lina Glushko Inizio 07:00

Zeel Desai vs (7) Sapfo Sakellaridi Non prima 08:00

Madhurima Sawant vs (10) Sohyun Park

(3) Nigina Abduraimova vs Chia Yi Tsao

Court 2 – ore 07:00

Viktoria Morvayova vs (12) Conny Perrin Inizio 07:00

Zhibek Kulambayeva vs (11) Camilla Rosatello Non prima 08:00

(6) Fanny Stollar vs Naiktha Bains

Peangtarn Plipuech vs (8) Diana Marcinkevica