WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucia Bronzetti

WTA 500 Abu Dhabi 🇦🇪 – Tabellone Qualificazione – Superficie di gioco: Hard (Cemento)

Stadium Court – ore 08:00

(1) Linda Noskova vs Inizio 08:00

Despina Papamichail vs (8) Danielle Collins

(4) Sofia Kenin vs Heather Watson

(5) Sara Sorribes Tormo vs Yara Alhogbani

ADCB Court 1 – ore 08:00

(2) Marie Bouzkova vs Mai Hontama Inizio 08:00

Ena Koike vs (10) Cristina Bucsa

(3) Caroline Dolehide vs Linda Fruhvirtova

Rebeka Masarova vs (9) Yulia Putintseva Non prima 14:00

Court 2 – ore 08:00

Raluka Serban vs (7) Diane Parry Inizio 08:00

Aliaksandra Sasnovich vs (11) Ashlyn Krueger

(6) Lucia Bronzetti vs Daria Saville

Wakana Sonobe vs (12) Bernarda Pera