Davis Cup 2024: Un Weekend di Sfide Decisive

La storica Coppa Davis 2024 si accende con dodicii confronti che determineranno quali squadre nazionali affiancheranno Australia, Italia, Gran Bretagna, e Spagna nella seconda Fase prevista a Málaga dal 10 al 15 settembre. Questa settimana il torneo vede in campo alcuni tra i più grandi nomi del tennis mondiale, nonostante le controversie legate alla recente riforma del torneo.

Mentre Australia e Italia, finalista e campione in carica, insieme a Gran Bretagna e Spagna, attendono già a Málaga, ecco alcune delle più intriganti eliminazioni in programma:

– **Canada 🇨🇦 vs Corea del Sud 🇰🇷** a Montreal: Con Raonic e Pospisil in prima linea, il Canada cerca di sfruttare il vantaggio di giocare in casa contro un tenace team coreano, guidato da un Kwon che ritorna dopo un infortunio.

– **Serbia 🇷🇸 vs Slovacchia 🇸🇰** a Kraljevo: In assenza di Djokovic, la Serbia punta su Djere, Kecmanovic, Lajovic e Medjedovic per superare gli slovacchi, rappresentati da Molcan e Klein.

– **Croazia 🇭🇷 vs Belgio 🇧🇪** a Varazdin: Marin Cilic guida la Croazia in un match dove l’assenza di Goffin per il Belgio potrebbe fare la differenza, con un potenziale punto decisivo nel doppio di Dodig e Pavic.

– **Ungheria 🇭🇺 vs Germania 🇩🇪** a Tatabanya: Un incontro equilibrato dove Marozsan e Fucsovics per l’Ungheria sfidano Struff e Koepfer della Germania, con Zverev che segue da lontano.

– **Olanda 🇳🇱 vs Svizzera 🇨🇭** a Groningen: Grieskpoor e Botic dei Paesi Bassi affrontano una Svizzera guidata dal promettente Riedi.

– **Repubblica Ceca 🇨🇿 vs Israele 🇮🇱** a Trinec: La Repubblica Ceca sembra favorita contro un Israele privo di giocatori nei top-400.

– **Ucraina 🇺🇦 vs Stati Uniti 🇺🇸** a Vilna: Gli Stati Uniti, con Fritz e un solido doppio, sembrano avvantaggiati.

– **Finlandia 🇫🇮 vs Portogallo 🇵🇹** a Turku: Ruusuvuori e Borges sono i protagonisti di un duello dove il doppio potrebbe risultare decisivo.

– **China Taipei 🇹🇼 vs Francia 🇫🇷** a Taipei City: Mannarino guida una Francia che dovrebbe avere il sopravvento sugli asiatici.

– **Argentina 🇦🇷 vs Kazakistan 🇰🇿** a Rosario: Cerúndolo, Báez e Etcheverry dell’Argentina cercano un facile successo contro un Kazakistan privo di Bublik.

– **Svezia 🇸🇪 vs Brasile 🇧🇷** a Helsingborg: Un equilibrato scontro con giovani promesse come Leo Borg per la Svezia e Joao Fonseca per il Brasile.

– **Cile 🇨🇱 vs Perù 🇵🇪** a Santiago: Jarry, Tabilo e Garín del Cile si preparano a sfidare il Perù di Buse e Varillas.





Marco Rossi