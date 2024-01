WTA 500 Linz: Lucia Bronzetti batte l’ex n.1 del mondo Angelique Kerber in due set (Sintesi Video)

In una partita che ha sorpreso gli appassionati di tennis, Lucia Bronzetti ha fatto un debutto impressionante al WTA 500 di Linz, superando l’ex numero 1 del mondo, la tedesca Angelique Kerber, con un convincente 6-1 6-3. Il match ha evidenziato le difficoltà di Kerber nel trovare la forma in questo inizio di stagione, mentre la tennista riminese ha dimostrato una superiorità netta.

Ora, per Bronzetti, si prospetta un nuovo e interessante ostacolo nel prossimo turno: la belga Elise Mertens.

Il primo set ha visto una Bronzetti in grande spolvero, con una differenza di qualità notevole rispetto all’avversaria. Kerber, che sembrava giocare a intermittenza, ha mostrato le stesse criticità emerse in Australia, forse aggravate da una giornata particolarmente negativa. Per Bronzetti, questo ha rappresentato un’opportunità d’oro: dopo un break iniziale, ha continuato a mettere pressione sull’avversaria, strappandole il servizio ancora nel quinto e nel settimo gioco, chiudendo il set con un impressionante 6-1.

Lucia Bronzetti ha confermato la sua superiorità nel secondo set del match contro l’ex numero 1 del mondo, Angelique Kerber, proseguendo con lo stesso tenore di gioco che aveva caratterizzato il primo set. Anche se Kerber è riuscita ad annullare una palla break nel secondo game, non è stata in grado di evitare di perdere il servizio sul punteggio di 1-2, concedendo il break a Bronzetti.

Nonostante un breve passaggio a vuoto subito dopo, quando Bronzetti ha perso il proprio servizio a zero, la tennista italiana si è prontamente ripresa. Nel corso del set si sono notati chiari segni di miglioramento nel suo gioco indoor, ma è stata la sua determinazione a emergere nel sesto game combattuto, che le ha permesso di portarsi sul 4-2.

Da quel momento, Bronzetti non ha più guardato indietro, mantenendo la sua posizione di vantaggio e chiudendo il set con un solido 6-3.