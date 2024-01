Sinner non giocherà a Marsiglia, il critico tweet degli organizzatori

L'azzurro lo scorso anno aveva esordito in Europa a Montpellier

Era abbastanza prevedibile che, dopo lo straordinario successo agli Australian Open, Jannik Sinner avrebbe valutato attentamente se confermare o meno la propria presenza all’ATP 250 di Marsiglia, torneo indoor che scatterà all’inizio della prossima settimana e che l’azzurro aveva inserito nel suo programma 2024. È lo stesso torneo francese a sgombrare ogni dubbio: Jannik non giocherà. A vedere il tweet pubblicato dall’Open 13, in Francia sembrano non averla presa benissimo…

“Sinner snobba l’Open 13 Provence 2024”, si legge infatti.

SINNER 😵snobe l’Open 13 Provence 2024 En négociation Zverev

Réponse dans la journée pic.twitter.com/HpfGJ6MeA6 — Open 13 Provence (@Open13) January 29, 2024

Dopo gli organizzatori hanno riveduto il tweet (cancellato il primo), cambiando la parola “snobba” con “forfait”.

SINNER 😵forfait Open 13 Provence 2024 En négociation Zverev

Réponse dans la journée pic.twitter.com/lMdDfvfpof — Open 13 Provence (@Open13) January 29, 2024

Gli organizzatori stanno cercando di sostituire il nuovo campione Slam azzurro con Zverev, contano di sciogliere la questione già in giornata.

Ricordiamo che lo scorso anno Sinner dopo l’Australian Open giocò a Montpellier, vincendo il torneo (vinse battendo Fucsovics, Sonego, Fils e in finale Cressy).

A questo punto probabile che Jannik tornerà in campo all’ATP 500 di Rotterdam, dove lo scorso anno arrivò in finale, battuto da Daniil Medvedev in tre set.

Mario Cecchi