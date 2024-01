WTA 500 Linz: Tabellone principale rivoluzionato. 4 bye e tante lucky loser. Al via 5 azzurre. Paolini testa di serie

WTA 500 Linz – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Jelena Ostapenko vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Camila Giorgi

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Nadia Podoroska

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (7) Varvara Gracheva

(4) Elise Mertens vs Bye

(WC) Angelique Kerber vs Lucia Bronzetti

Martina Trevisan vs Anastasia Pavlyuchenkova

Katie Boulter vs (6) Jasmine Paolini

(8) Petra Martic vs Katerina Siniakova

Clara Burel vs (WC) Sinja Kraus

(WC) Dayana Yastremska vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (3) Donna Vekic

(5) Anastasia Potapova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Elisabetta Cocciaretto

Anna Blinkova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova