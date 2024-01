WTA 250 Hua Hin: il Tabellone Principale. Comanda il seeding Magda Linette

WTA 250 Hua Hin – Tabellone Principale – hard

(1) Magda Linette vs Diana Shnaider

(WC) Lanlana Tararudee vs Paula Badosa

Qualifier vs (WC) Ajla Tomljanovic

Qiang Wang vs (5) Xiyu Wang

(3) Xinyu Wang vs Emina Bektas

Nao Hibino vs Kamilla Rakhimova

Laura Pigossi vs Viktorija Golubic

(WC) Thasaporn Naklo vs (7) Yulia Putintseva

(8) Anna Karolina Schmiedlova vs Qualifier

Qualifier vs Yafan Wang

Tamara Zidansek vs Katie Volynets

Qualifier vs (4) Tatjana Maria

(6) Yue Yuan vs Arina Rodionova

Zhuoxuan Bai vs Qualifier

Linda Fruhvirtova vs Claire Liu

Qualifier vs (2) Lin Zhu