Sogno azzurro sfumato: Bolelli e Vavassori sfiorano la gloria agli Australian Open 2024 (con le statistiche dell’incontro e Video e intervista)

La tanto attesa prima finale italiana agli Australian Open 2024 non si è conclusa con il trionfo sperato per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia ha dovuto inchinarsi davanti a Rohan Bopanna e Matthew Ebden, che, con questa vittoria, scalano la vetta del ranking mondiale a partire da lunedì prossimo. Nonostante un combattuto 7-6, 7-5, gli azzurri lasciano Melbourne con un misto di delusione e orgoglio.

Il match si è aperto con entrambi i duo che hanno mostrato solide prestazioni. Bolelli e Vavassori, in particolare, hanno esibito una notevole compostezza, difendendosi da un break point ciascuno nel proprio gioco di servizio. La tensione ha raggiunto il picco nel decimo gioco, con gli azzurri sotto 0-30 dopo un’eccezionale volée di Bopanna. Tuttavia, hanno resistito coraggiosamente, guadagnandosi il loro primo break point nel game successivo, anche se Ebden è riuscito a salvarsi con un servizio efficace.

La coppia indiano-australiana ha mostrato un’impeccabile esecuzione nel tiebreak, dominando con un netto 7-0. Questa performance ha messo in evidenza il loro affiatamento e la capacità di gestire i momenti cruciali.

Nel secondo set, il gioco è proseguito in un equilibrio quasi perfetto, con entrambe le coppie che hanno evitato guai per la maggior parte dei giochi. Tuttavia, nel cruciale undicesimo gioco, la pressione ha avuto la meglio su Vavassori, il cui servizio è stato macchiato da un doppio fallo. Questo ha fornito a Bopanna ed Ebden l’opportunità di servire per il match, occasione che hanno colto al volo. Bopanna, in particolare, ha realizzato il sogno di vincere uno Slam a quasi 44 anni.

ITW BOLELLI-VAVASSORI



I numeri parlano chiaro: Bopanna ed Ebden hanno mantenuto un’eccellente percentuale del 80% con la prima di servizio (40/50) e un solido 63% con la seconda. La differenza tra vincenti ed errori non forzati è stata significativa, con 37/15 contro il 26/15 di Bolelli e Vavassori. Nonostante la sconfitta, gli azzurri hanno mostrato una notevole maturità e abilità, dimostrando che, sebbene questa fosse la loro prima grande finale insieme, possiedono già le qualità per competere ai massimi livelli.

GLI HL DI BOLELLI-VAVASSORI



### Service Statistics

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | R. Bopanna/M. Ebden 🇮🇳🇦🇺 |

|——————————|—————————–|—————————–|

| Aces | 1 | 8 |

| Double Faults | 2 | 4 |

| 1st Serve In | 69% (50/72) | 68% (50/74) |

| Win 1st Serve | 74% (37/50) | 80% (40/50) |

| Win 2nd Serve | 45% (10/22) | 63% (15/24) |

| Fastest Serve (km/h) | 213 | 205 |

| 1st Serve Average (km/h) | 191 | 188 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 152 | 156 |

### Winners & Errors

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | R. Bopanna/M. Ebden 🇮🇳🇦🇺 |

|—————————–|—————————–|—————————–|

| Winners | 15 | 26 |

| Return Winners | 5 | 2 |

| Unforced Errors | 1 | 0 |

| Return Unforced Errors | 6 | 1 |

### Points Won

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | R. Bopanna/M. Ebden 🇮🇳🇦🇺 |

|————————–|—————————–|—————————–|

| Break Points Won | 0% (0/1) | 33% (1/3) |

| Net Points Won | 0% (0/0) | 0% (0/0) |

| Receiving Points Won | 20% | 32% |

| Total Points Won | 66 | 80 |

### Serve and Return

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | R. Bopanna/M. Ebden 🇮🇳🇦🇺 |

|————————–|—————————–|—————————–|

| Service Points Played | 50 | 50 |

| Service Points Won | 37 | 40 |

| Return Points Played | 50 | 50 |

| Return Points In Play | 28 | 35 |

| Return Points Won | 10 | 13 |

### Rally

| Statistic | S. Bolelli/A. Vavassori 🇮🇹 | R. Bopanna/M. Ebden 🇮🇳🇦🇺 |

|———————-|—————————–|—————————–|

| GroundStroke Winners | 3 | 0 |

| Volley Shots | 6 | 6 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 4 | 5 |

| Lob Shots | 0 | 1 |

| Overhead Shots | 7 | 5 |

| Drop Shots | 0 | 0 |





Marco Rossi