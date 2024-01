ATP 250 Montpellier: Il Tabellone Principale. Presenza di Flavio Cobolli

ATP 250 Montpellier – Tabellone Principale – indoor hard

(1/WC) Rune, Holger vs Bye

Qualifier vs Gasquet, Richard

Bonzi, Benjamin vs Mmoh, Michael

Qualifier vs (7) Muller, Alexandre

(4) Coric, Borna vs Bye

Munar, Jaume vs Martinez, Pedro

Zapata Miralles, Bernabe vs Lestienne, Constant

Cobolli, Flavio vs (8) Monfils, Gael

(5) Murray, Andy vs Paire, Benoit

(WC) Mayot, Harold vs (WC) Pouille, Lucas

Marterer, Maximilian vs Cazaux, Arthur

Bye vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(6) Shevchenko, Alexander vs Qualifier

Qualifier vs Barrere, Gregoire

Gaston, Hugo vs Shapovalov, Denis

Bye vs (2) Bublik, Alexander