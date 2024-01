Daniil Medvedev realizza una rimonta epica, sconfigge Zverev e si qualifica per la Finale dell’Australian Open dove affronterà Jannik Sinner (con le statistiche complete della partita e video)

Daniil Medvedev, numero tre del mondo, ha messo in scena una delle vittorie più epiche e speciali della sua carriera per qualificarsi per la finale dell’Australian Open per la terza volta.

Il tennista russo è stato più volte completamente spinto all’angolo ma ha trovato l’antidoto per sconfiggere Alexander Zverev, trionfando con i parziali di 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5) e 6-4, dopo un’intensa e emozionante partita di 4 ore e 20 minuti.

Da notare il tie-break del quarto set, dove Sascha era in vantaggio con il servizio per 5-4, ma ha finito per perdere tre punti consecutivi e portare tutto al quinto e decisivo set.

Nel set finale, i break nel quinto e nono gioco per Medvedev si sono rivelati decisivi per confermare la sua epica rimonta.

Dopo il 2021 contro Novak Djokovic e il 2022 contro Rafa Nadal, Medvedev avrà ora una terza opportunità per conquistare l’Australian Open: la grande finale è domenica contro Jannik Sinner alle ore 09:30 italiane.

GS Australian Open D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 5 3 7 7 6 A. Zverev [6] A. Zverev [6] 7 6 6 6 3 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-40 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 3-2* 3-3* 3-4* 4-4* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-40 15-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Zverev 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2-1* 3-1* 3-2* 3-3* 4-3* 4-4* 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-40 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 40-A 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-40 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

### Service Statistics

| Statistic | D. Medvedev 🇷🇺 | A. Zverev 🇩🇪 |

|——————————|—————–|—————|

| Aces | 14 | 14 |

| Double Faults | 6 | 1 |

| 1st Serve In | 60% (94/156) | 78% (132/170) |

| Win 1st Serve | 77% (72/94) | 71% (94/132) |

| Win 2nd Serve | 56% (35/62) | 58% (22/38) |

| Fastest Serve (km/h) | 207 | 214 |

| 1st Serve Average (km/h) | 189 | 200 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 157 | 151 |

### Winners & Errors

| Statistic | D. Medvedev 🇷🇺 | A. Zverev 🇩🇪 |

|—————————–|—————–|—————|

| Winners | 52 | 66 |

| Return Winners | 2 | 0 |

| Unforced Errors | 41 | 70 |

| Return Unforced Errors | 3 | 5 |

### Points Won

| Statistic | D. Medvedev 🇷🇺 | A. Zverev 🇩🇪 |

|————————–|—————–|—————|

| Break Points Won | 29% (4/14) | 50% (5/10) |

| Net Points Won | 79% (22/28) | 73% (55/75) |

| Receiving Points Won | 31% | 28% |

| Total Points Won | 161 | 165 |

### Serve and Return

| Statistic | D. Medvedev 🇷🇺 | A. Zverev 🇩🇪 |

|————————–|—————–|—————|

| Service Points Played | 94 | 132 |

| Service Points Won | 72 | 94 |

| Return Points Played | 132 | 94 |

| Return Points In Play | 90 | 59 |

| Return Points Won | 38 | 22 |

### Rally

| Statistic | D. Medvedev 🇷🇺 | A. Zverev 🇩🇪 |

|———————-|—————–|—————|

| GroundStroke Winners | 9 | 15 |

| Volley Shots | 3 | 11 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 1 | 0 |

| Lob Shots | 0 | 1 |

| Overhead Shots | 7 | 0 |

| Drop Shots | 1 | 1 |





Marco Rossi