Sinner da record: alcuni primati segnati da Jannik

Jannik Sinner con la vittoria su Novak Djokovic nella prima semifinale degli Australian Open 2024 ha segnato nuovi record, alcuni storici per il tennis italiani. Riportiamo i più significativi.

1 – È il primo tennista italiano a raggiungere la finale in singolare agli Australian Open. Il precedente primato apparteneva a Matteo Berrettini, fermato in semifinale nel 2022 da Rafael Nadal

2 – Altro primato assoluto per Sinner: è il primo tennista italiano capace di battere il n.1 del mondo in un torneo dello Slam da quando il ranking ATP è calcolato al computer (1973). Prima di questo successo di Jannik, il record dei giocatori italiani contro il primo n.1 del ranking in un major era di 0 vittorie e 23 sconfitte. Barriera storica abbattuta da Sinner con questo straordinario successo.

3 – Sinner succede proprio a Djokovic come finalista più giovane del torneo, con 22 anni e 163 giorni. Era dal 2008, quando il serbo disputò la sua prima finale a Melbourne (vinta vs. Tsonga), che non c’era un tennista così giovane in lizza per vincere il Norman Brookes Trophy.



4 – Sempre da quando il ranking è formulato al computer (1973), solo Rafael Nadal ha vinto più partite di Jannik Sinner nelle sue prime sei sfide contro il numero 1 del mondo: 5 per lo spagnolo, 4 per l’italiano. Questi i match dell’azzurro:

Monte Carlo 2021: Djokovic b. Sinner

Miami 2023: Sinner b. Alcaraz

ATP Finals 2023: Sinner b. Djokovic nei roun robin

ATP Finals 2023: Djokovic b. Sinner in finale

Davis Cup 2023: Sinner b. Djokovic

Australian Open 2024: Sinner b. Djokovic

5 – Sinner è n.4 del mondo nel Live Ranking ATP con ben 7610 punti. Mai un tennista italiano ne aveva accumulati così tanti, e in caso di vittoria del torneo domenica potrebbe arrivare a 8310. Molto vicino al n.3 di Medvedev (che avrà cambiali pesantissime in primavera…)

6 – Sinner ha vinto 11 delle sue ultime 12 partite giocate contro avversari top 10. Mai un italiano era riuscito a compiere una striscia di successi così prestigiosi. Questa la successione degli incontri dallo scorso ottobre (dopo US Open 2023):

W – n. 2 Alcaraz (ATP 500 Pechino 2023, SF)

W – n. 3 Medvedev (ATP 500 Pechino 2023, F)

W – n 5 Rublev (ATP 500 Vienna 2023, SF)

W – n. 3 Medvedev (ATP 500 Vienna 2023, SF)

W – n.6 Tsitsipas (ATP Finals 2023, RR)

W – n.1 Djokovic (ATP Finals 2023, RR)

W -n.8 Rune (ATP Finals 2023, RR)

W – n. 3 Medvedev (ATP Finals 2023, SF)

L – n.1 Djokovic (ATP Finals, F)

W – n.1 Djokovic (Davis Cup 2023, SF)

W – n.5 Rublev (Australian Open 2024, QF)

W – n.1 Djokovic (Australian Open 2024, SF)

Numeri eccezionali, che confermano la grandezza e lo status di Campione di Jannik Sinner. Se la salute lo sosterrà, è facile prevedere che Sinner riscriverà completamente la storia del tennis italiano al maschile. Bravissimo!

Marco Mazzoni