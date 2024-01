STRAORDINARIO SINNER!!! Domina i primi due set e sconfigge Djokovic al quarto, è finale agli Australian Open (con le statistiche complete e Video)

Forse nemmeno Jannik, nei suoi sogni più dolci, ha giocato una partita così. Oltre la perfezione, una sublimazione della tecnica abbinata alle abilità atletiche per illuminare il campo con un tennis di una qualità, efficacia e continuità irreali. Oltre l’umana comprensione e quel che si poteva realisticamente sperare. Sinner è andato oltre. Oltre se stesso. Oltre ogni più rosea aspettativa. Ha semplicemente giocato il miglior tennis della sua vita nella partita più importante della sua giovane carriera, battendo nettamente il giocatore più forte dell’epoca moderna sul “suo” campo preferito. È difficile trovare le parole, con in testa 3 ore e 22 minuti di emozioni fortissime scattate nel cuore della notte, per descrivere lucidamente che razza di semifinale ha vinto Jannik Sinner, contro il Re, il campione in carica Novak Djokovic, il 10 volte vincitore del torneo e mai sconfitto agli Australian Open dalle semifinali in poi (era 20-0!). Lo score conclusivo, 6-1 6-2 6-7(6) 6-3, descrive solo in parte la grandezza della prestazione dell’azzurro. Aiuta questo dato: non ha concesso una palla break in tutta la partita, al miglior ribattitore al mondo, forse di sempre. Qualcosa di impensabile, troppo ardito anche solo ad immaginarlo.

Sinner ha condotto la partita dall’inizio alla fine. È entrato in campo con un piano tattico ben preciso: comando io, costi quel che costi. Resterò col piede fermo sull’acceleratore a manetta, pazienza se vado a sbattere, ripartirò ancor più forte. Più o meno lo stesso concetto utilizzato a Malga in Davis e alle Finals a Torino, ma forte di un servizio ancora migliore come resa, e soprattutto con tempi di gioco inaccessibili agli umani. Questa combinazione di fattori, governare tempi di gioco rapidissimi con palle veloci e profonde, e un rendimento alla battuta eccezionale (58% di prime in campo, ma vincendo 83% di punti con la prima e un clamoroso 63% con la seconda, CONTRO DJOKOVIC!!!) ha letteralmente annichilito il serbo nei primi due set, ha permesso all’azzurro di giocare un ottimo terzo parziale (non sfruttando qualche chance e un match point al tiebreak) e comandare il quarto e decisivo set.

La grandezza di Sinner va ricercata nell’architettura complessa del suo gioco, in come sia riuscito a reggere quasi 3 ore e mezza spingendo come un forsennato, senza un calo fisico o mentale, e riuscendo a cancellare con un clic la delusione del match point non sfruttato nel tiebreak. All’avvio del quarto parziale c’era tanta, tantissima paura di rivedere il solito film del “Djoker” traballante, che in qualche modo si salva da acque agitate, butta il match sulla rissa, prende possesso dei tempi di gioco e buona notte, vince lui. La sensazione che potesse andare così all’avvio del quarto c’è stata, eccome. Jannik lì ha servito un paio di game meno bene, s’è ritrovato anche sotto 0-30. Ma proprio in quel frangente ha vinto. Il suo sguardo non è mai stato perso nel vuoto, cercando qualcosa che gli stava scappando, chiedendo al suo angolo lumi. No, mai. Jannik è rimasto granitico, focalizzato, sicuro delle proprie gambe e della propria testa. ‘Sono arrivato a un maledetto punto dal farcela. Posso tornarci. Voglio vincere’. Lo scatto leonino, di classe e di forza bruta, che gli ha consentito di ottenere il break nel quarto parziale vale più di una laurea. Come ha tenuto i suoi turni di battuta per chiudere senza concedere a Mr. Djokovic nemmeno una palla break nella bagarre più dura è la certificazione che Sinner è un Campione assoluto. Oggi, non è peccato affermare che Jannik Sinner è il n.1 del mondo sul campo.

Jannik ha brillato in ogni situazione di gioco, impossibile trovargli anche solo una pecca. Il servizio l’ha gestito bene, alternando angoli e rotazioni, in modo da non dare ritmo alla risposta del rivale, che infatti non ha mai capito davvero la selezione dei colpi di Jannik. Incredibile come l’azzurro abbia vinto moltissimi punti decisivi con la seconda palla. È andato a sfidare il “Djoker” anche nel suo punto forte, servendo alcune seconde palle sul diritto da destra e sul rovescio da sinistra. L’ha fatto senza tremare e prendendosi bei rischi, ma scientificamente calcolati: infatti ha sorpreso l’avversario, e gli ha proposto una palla tanto carica di rotazione da permettere a Nole solo di bloccare, e non di spingere; questo è stato perfetto perché Sinner è stato pronto a fare immediatamente un passo avanti e spingere nell’angolo scoperto, vincendo punti decisivi sul 30 pari da destra e chiudendo game sul 40-30. Solo con una testa da campione puoi scegliere di prenderti un rischio simile con la seconda, ribadisco vs. la risposta del migliore nel colpo. Roba “da Sampras”, quello doc.

Seconda palla e risposta, questi i due colpi sui quali Jannik ha costruito il suo straordinario successo. Impatti potenti di Sinner sui servizi di Djokovic, come anticipato ieri nella presentazione è andato nei piedi, dritto per dritto, non per fare il punto ma per allontanare il rivale dalla riga di fondo e così rubargli spazio, e poi via con colpi di scambio di una velocità e potenza, di una profondità e continuità spettacolari, che hanno finito per soverchiare il fortissimo avversario. Ha commesso molti errori il serbo, alla fine saranno ben 54, quasi il doppio dei 28 di Sinner (32-31 i vincenti, quasi pari), ma la massima parte degli errori ed incertezze sono venuti per merito di Jannik. Sinner ha costretto Djokovic a giocare su tempi che non ama, troppo rapidi. Non gli ha mai dato il comando delle operazioni alle sue velocità, l’ha sempre tenuto sotto pressione, e questo l’ha portato a scelte sbagliate, o non gli ha dato modo di costruire una contro mossa credibile. Uno degli aspetti che sottolinea la grandezza della prestazione di Sinner è come Djokovic, sottolineo Djokovic, non sia riuscito a trovare il modo di spezzare il ritmo a Jannik, a prendere il possesso dello scambio. Sempre in affanno, sempre a rincorrere, sempre sotto assedio. Le gambe del serbo sono parse meno reattive; forse un tantino lo erano, ma contro tempi di gioco così veloci imposti da Sinner, chi avrebbe retto…

Sinner stellare, mostruoso, sublime. Ha battuto Novak 3 volte negli ultimi 4 scontri. È in finale agli Australian Open 2024. Ha ceduto il primo set del torneo non sfruttando un match point. Poteva chiudere ancora in tre, ma chissenefrega. Aspetta Medvedev o Zverev. L’obiettivo adesso è solo uno: ripetere questa prestazione e vincere. Grazie Jannik, mai una levataccia è stata tanto dolce…

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia al servizio la prima semifinale degli AO24. Subito un lungo scambio, bel ritmo, alla fine è Jannik il primo a sbagliare. Poi molto bene l’azzurro, comanda dal centro del campo e trova un paio di servizi precisi, a 15 muove lo score. La prima risposta di Sinner è letteralmente sulla riga, contro una prima palla a 201 km/h. Forse la 2a Novak, doppio fallo e 0-30. La prima palla break del match arriva con una zampata in allungo di diritto, la palla è rapida e sorprende il serbo (30-40). FANTASTICO Sinner! Cambia ritmo con un terrificante lungo linea, avanza e chiude con lo schiaffo al volo. BREAK Sinner, 2-0. Consolida il vantaggio con un turno di servizio eccellente, un Ace, grande anticipo sulla palla e grande velocità di palla. 3-0 Sinner. Come nelle migliori fasi dei loro precedenti a Torino e Malaga, Sinner “va sopra” a Djokovic come velocità di spinta e ritmo, una progressione che mette in difficoltà il serbo. Un errore col diritto dal centro sul 30 pari costa a Novak un altro 30-40 e palla break, un po’ di fretta nello spingere questa palla dopo la battuta. Si salva con un affondo di diritto preciso dopo una solida prima al T. Game laborioso, per l’1-3 Djokovic. Impressiona la copertura del campo di Jannik, la velocità con cui fa tutto, la precisione nella spinta con palle che flirtano con le righe. Con un Ace l’azzurro si porta 4-1. Al momento, comanda lui, i tempi di giochi, gli schemi. E questo porta Djokovic ad accelerare i tempi, fin troppo, e la sua prima palla al momento è sotto il 50%. È di nuovo sotto, 0-30, il serbo nel sesto game. Si butta avanti Nole, visto che da fondo campo non riesce a fare la differenza, anzi, va sotto. Perde una schermaglia sotto rete, è di nuovo palla break sul 15-40. Sbaglia malamente l’attacco col rovescio il n.1, errore grave che gli costa il Doppio BREAK!!! 5-1 Sinner. Male il serbo, è spesso in ritardo sulla palla con i piedi, cosa davvero inconsueta per lui, ma è certamente la velocità di palla di Jannik a mandarlo in crisi. Due Set Point sul 40-15. Servizio, diritto, altro diritto ancora più pesante, buono il secondo. 6-1 SINNER. 35 minuti di tennis irreale dell’italiano per efficacia e velocità.

Inizia bene il secondo set Djokovic, game a zero, e in risposta lascia correre il braccio per aumentare i ritmi rispetto al misero primo set. Il livello degli scambi è notevole, ma Sinner regge, anzi entra con ancor più decisione nella palla. 1 pari. Gran segnale dell’azzurro al rivale, di tenuta anche contro un cambio di ritmo notevole del n.1. Djokovic è sotto assedio, la risposta di Sinner è pungente, con i cambi in lungo linea lo coglie impreparato, di nuovo 15-40! Altra risposta precisa, sbaglia in larghezza Novak, senza il tempo di ritrovare coordinazione. BREAK Sinner, 2-1 e poi 3-1 in un amen, quattro spallate e via, primo game a zero per l’azzurro. Impressionante come Jannik comanda i tempi di gioco, fa tutto con una rapidità estrema. Jannik è “solo” al 50% di prime palle in campo, ma gli errori del serbo fioccano, già 23 a metà secondo set, contro i 7 dell’azzurro. Altro game a zero, ancora condotto con una velocità micidiale, senza alcuna sbavatura, per il 4-2. La faccia corrucciata del “Djoker” al terzo doppio fallo del match è la foto di questo momento della sua partita. Poi a testa bassa dopo aver sparacchiato largo col rovescio lungo linea. Sotto 0-30, sempre a rincorrere fin dai primi punti della partita. Il settimo game va ai vantaggi, un fulmine Jan nell’aggredire la palla col diritto e chiudere. La profondità dei colpi di Jannik è PAZZESCA, Djokovic è costretto a colpire da metri dietro, sbaglia per primo. Altra palla break per Sinner. Se la gioca da campione Djokovic, spinge e chiude, cerca l’applauso del pubblico dopo aver vinto il miglior punto della sua partita. Non cede di un millimetro l’azzurro, attacca dopo colpi profondi, il lob del n.1 è lungo. Altra PB. Via, vola via il diritto di Nole, DOPPIO BREAK! 5-2 SINNER! Cerca una disperata reazione Djokovic, con una splendida risposta si porta 0-30 in risposta. Serve bene qua Sinner, e poi comanda col diritto dal centro. Rimette una palla complicatissima l’azzurro, poi è Nole a sbagliare. 40-30, Set Point! Attacca bene Djokovic, forza il game ai vantaggi (il primo quando Jan serve). Chiude con uno schema perfetto: servizio esterno, via accelerazione lungo linea. 6-2 SINNER. Un set ancor più pesante del primo, poiché Djokovic ha alzato i ritmi, ha cercato una contromossa, ha servito il 75% di prime in campo. Jannik ha vinto il 92% dei punti con la prima “in”, e 6 vincenti, contro i 14 errori del serbo.

Djokovic scatta al servizio nel terzo set, ma la musica non cambia. Anzi, Sinner gioca se possibile ancor più rapido col rovescio, DOMINA. Novak prova a chiamarlo avanti ma l’azzurro è un gatto nell’arrivare, frenare con equilibrio e toccare vincente. 30-40, palla break immediata! L’annulla Djokovic comandando un punto durissimo, nel quale Jan non è mai riuscito a ribaltare l’inerzia. Bravo il serbo a chiudere il game rimettendo una bella smorzata. Un game da n.1 per reazione e qualità mostrata. Bravo anche Jannik a cancellare immediatamente la chance non sprecata dalla sua testa, vince il primo turno del set a zero (e terzo consecutivo), 1 pari. Sul 2-1, Sinner sbaglia due diritti, per la prima volta nel match ha concesso qualcosa e si ritrova sotto 0-30. Trova il sesto Ace in un momento cruciale. Fantastico l’anticipo di Jannik sul rovescio, due cross e poi via lungo linea, col goniometro tanto è preciso. 4 punti di fila, scomposto il serbo sull’ultimo diritto, 2 pari. Poche prime palle nel parziale per Sinner, ma la seconda palla è molto sicura, salta alta e non permette al rivale di spingere. Game perfetto, 3 pari. È salito di livello il serbo, sbaglia di meno, serve in campo tre prime su quattro, e cerca di spezzare il ritmo dell’azzurro per spostare l’inerzia nel suo territorio, più tattico e meno rapido. Calata la percentuale di palle nel set di Sinner, è sotto al 50%, ma appena la ritrova ecco che tutto diventa più facile. Vincendo uno scambio molto rapido, Jannik impatta 4 pari. Si entra nel rush finale, Djokovic vince un buon game, anche grazie a due errori in spinta di Sinner (un po’ di fretta, soprattutto sul secondo). 5-4. Jannik serve per allungare il parziale. Regge bene la pressione del momento servendo molto bene, quindi intenso e preciso con i colpi. 5 pari. NOOO, errore grave di Jannik sullo 0-15, era arrivato benissimo sulla smorzata, ma tocca con troppa forza e sbaglia. Era chance clamorosa per andare 0-30… Di forza, con una risposta profonda e un diritto fulminante Sinner si porta 30 pari. Il livello di gioco in questa fase è massimo, adesso il serbo gioca bene, “da Djokovic”, ma Jannik forza il game ai vantaggi. Altra piccola chance per Jan, comanda ma poi esagera nel rovescio in spinta. C’è bagarre. Il gioco si interrompe sulla parità, c’è qualcosa sugli spalti, uno spettatore anziano ha un malore, i due si siedono. Per fortuna esce sulle proprie game, si riprende. Ace Djokovic, poi pure un nastro fortunato. Non c’è che dire, vanno anche “bene” al serbo, ha potuto rifiatare quando era sotto massima pressione di Sinner. Per fortuna Jannik non ha perso ritmo, spara il settimo Ace del match e chiude con uno smash tutt’altro che comodo. TIEBRRAK. Inizia male Jannik, sbaglia un rovescio in scambio che manda avanti Djokovic 2-0. Trova una bella prima esterna, 1-2. Si riprende il mini-break con una risposta al centro potente e precisa, 2 pari! Altro errore di Jannik, stavolta col diritto. Si gira 4-2 Djokovic. Ancora col servizio, Jannik vince il punto, 3-4. Si prende un altro gran punto Jannik lottando, ritrovando il centro del campo con un bel diritto e forzando l’errore del serbo. 4 pari!!! SIIII! Bordata di Sinner dopo la risposta, sfonda e si prende il punto del 5-4! Non riesce poi l’attacco a Jannik, è corto l’approccio, il lob è comodo. 5 pari. Servizio vincente… MATCH POINT SINNER!!!!!!!!!!!!!! UFF, muore in rete un diritto inside out di Sinner, ma era colpo di scambio. Si gira 6 pari. Attacca Djokovic, è largo di poco il passante dell’azzurro. 7 punti a 6, ora il Set Point è per Novak. Sbaglia col rovescio Jannik, Djokovic vince il terzo set 8 punti a 6. Si va al quarto. Enorme delusione… Ma c’è ancora tennis da giocare.

Djokovic vince il terzo set contro Sinner e prende una pausa di 7 minuti per andare in bagno



Sinner inizia bene al servizio il quarto set, e in risposta trova un gran passante in corsa che lo porta 0-30. Sbaglia un diritto in scambio Novak, 15-40. Due palle break!!! Salva la prima il serbo comandando lo scambio; la seconda con un Ace, il secondo del game. Arriva una terza PB, ma il servizio aiuta ancora Djokovic, ottima pallata esterna. 1 pari. La partita è cambiata. Sinner non riesce a generare quella velocità fenomenale dei primi due set, con la quale ha stroncato la difesa del forte rivale. Ora si scambia maggiormente ai ritmi di Novak. Il servizio sostiene Jannik, 2-1. Duro il quarto game, da 40-0 un Sinner indomito forza il game ai vantaggi, splendido un suo recupero sotto rete. Doppio fallo Djokovic!!! Altra palla break per Sinner (quarta del set). SI!!!! Vola via il rovescio di Djokovic!!!! SEI Punti di fila per Sinner, rispondendo, giocando solido e riprendendo i tempi di gioco. BREAK SINNER, 3-1 e servizio. Fa il pugno Jan dopo aver ripreso e chiuso la palla corta. Ne prova altre due Novak, per spostare l’azzurro, ma sbaglia la seconda. Il pubblico è tutto in piedi, È TUTTO PER SINNER! Alto il livello di gioco, con rabbia scatena il rovescio Nole, 30 pari. È la fase di massima lotta nel match, nessuno arretra di un centimetro. Non entra la prima di servizio all’azzurro… ma si prende enormi rischi con la seconda, palla carica di spin e a 190 km/h, chiudendo poi col diritto in contro piede. Giocano entrambi un grande tennis, livello assoluto. Infuocato lo sguardo di Jannik dopo l’ennesima, ottima, seconda palla del game, carica di spin e profonda, a demolire il tentativo di risposta aggressiva di Novak. Con sofferenza, ma senza concedere palle break, Sinner vola 4-1. Nervoso il n.1, cerca un’ultima reazione emotiva, si lagna anche col giudice di sedia e serve bene, restando in scia 2-4. Indispensabile l’apporto del servizio adesso per l’azzurro, per restare al comando. E la battuta c’è, ma c’è anche tanto altro! Pazzesco come sul 30-0, in totale allungo, riesce a tirare un diritto incisivo sbaragliando l’attacco del rivale. Pure un serve and volley, perfetto. MONUMENTALE Sinner, 5-2. Serve per il match sul 5-3. Inizia con un errore di rovescio in scambio, 0-15. Servizio esterno e botta da metà campo, perfetta. 15 pari. Doppio fallo!?! La tensione è massima, è il primo doppio fallo della partita. 15-30. ACE!! 30 pari, che testa per cancellare il DF. Vola via la risposta del n.1, 40-30 MATCH POINT #2, stavolta al servizio!!! SIIIIII Il diritto di Jan è vincente, Djokovic non ce la fa. È finita, ha vinto, straordinario! È in finale!!!

(1) N. Djokovic vs (4) J. Sinner



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 1 2 7 3 J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Djokovic 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Sinner 6-7 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2-0* 2-1* 2-2* 3-2* 4-2* 4-3* 4-4* 4-5* 5-5* 5-6* 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-40 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 30-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | J. Sinner 🇮🇹 |

|——————————|—————–|—————|

| Aces | 7 | 9 |

| Double Faults | 4 | 1 |

| 1st Serve In | 68% (79/116) | 58% (64/110) |

| Win 1st Serve | 67% (53/79) | 83% (53/64) |

| Win 2nd Serve | 46% (17/37) | 63% (29/46) |

| Fastest Serve (km/h) | 207 | 211 |

| 1st Serve Average (km/h) | 192 | 198 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 164 | 163 |

### Winners & Errors

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | J. Sinner 🇮🇹 |

|—————————–|—————–|—————|

| Winners | 32 | 31 |

| Return Winners | 1 | 1 |

| Unforced Errors | 54 | 28 |

| Return Unforced Errors | 1 | 1 |

### Points Won

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | J. Sinner 🇮🇹 |

|————————–|—————–|—————|

| Break Points Won | 0% (0/0) | 45% (5/11) |

| Net Points Won | 78% (18/23) | 83% (15/18) |

| Receiving Points Won | 25% | 36% |

| Total Points Won | 98 | 128 |

### Serve and Return

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | J. Sinner 🇮🇹 |

|————————–|—————–|—————|

| Service Points Played | 79 | 64 |

| Service Points Won | 53 | 53 |

| Return Points Played | 64 | 79 |

| Return Points In Play | 33 | 57 |

| Return Points Won | 11 | 26 |

### Rally

| Statistic | N. Djokovic 🇷🇸 | J. Sinner 🇮🇹 |

|———————-|—————–|—————|

| GroundStroke Winners | 11 | 10 |

| Volley Shots | 1 | 5 |

| Approach Shots | 0 | 0 |

| Passing Shots | 1 | 1 |

| Lob Shots | 1 | 0 |

| Overhead Shots | 1 | 2 |

| Drop Shots | 0 | 0 |