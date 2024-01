Sogno Italiano a Melbourne: Bolelli e Vavassori in Finale per la Storia agli Australian Open

In questo momento gli occhi sono tutti puntati anche sulla finale di doppio maschile degli Australian Open 2024, in programma per sabato 27 gennaio. Questo attesissimo incontro vedrà protagonisti la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si confronteranno con Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

La strada verso la finale degli Australian Open 2024 è stata segnata da una serie di prestazioni notevoli per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La loro sinergia in campo e la capacità di gestire momenti di pressione hanno dimostrato la forza e la coesione del doppio italiano. Superando avversari di calibro, hanno mostrato non solo una notevole abilità tecnica, ma anche una determinazione che ha entusiasmato i tifosi e gli appassionati di tennis. Il loro raggiungimento della finale non è stato un caso, ma il risultato di duro lavoro, strategia accurata e un’indubbia chimica in campo, elementi che li hanno portati a sfidare alcune delle migliori coppie del circuito.

La finale degli Australian Open 2024 non è solo un traguardo sportivo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ma ha anche significative ripercussioni sul loro posizionamento nel ranking ATP. Conquistando la finale, hanno guadagnato 1200 punti preziosi, influenzando notevolmente la loro classifica mondiale. Per Vavassori, attualmente al 45° posto con 2522 punti, questa performance rappresenta un’opportunità per salire notevolmente nella classifica, avvicinandosi al suo best ranking. Con un totale di 3002 punti, si proietta al 27° posto, e una vittoria gli garantirebbe un salto ancora più grande, portandolo alla 17ma posizione con 3802 punti.

Analogamente, Bolelli, già vincitore a Melbourne nel 2015 in coppia con Fabio Fognini, con questa finale scala al 28° posto, raggiungendo 2845 punti. In caso di successo, il suo ranking salirebbe ulteriormente, posizionandolo al 22° posto con 3645 punti. Questi sviluppi nel ranking dimostrano non solo il loro eccezionale talento, ma anche l’importanza di questa competizione per il loro percorso professionale.

Nella finale degli Australian Open, Bolelli e Vavassori si trovano di fronte a una coppia avversaria formidabile: Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Bopanna, con la sua esperienza e la sua abilità nel gioco di doppio, è una forza da non sottovalutare sul campo. La sua partnership con Ebden, che porta con sé il sostegno del pubblico di casa e un palmarès impressionante, rende questa coppia un avversario temibile. La loro strada verso la finale è stata segnata da vittorie convincenti. Questa finale promette di essere un incontro serrato, in cui esperienza, talento e strategia si scontreranno in una lotta per il titolo.

Una vittoria per Bolelli e Vavassori non solo li incoronerà campioni, ma li iscriverà anche tra le leggende del tennis italiano. Per Bolelli, questa finale rappresenta un ritorno ai fasti del 2015, quando conquistò il titolo in doppio a Melbourne con Fabio Fognini. Una seconda vittoria qui non solo riaffermerebbe il suo status di eccellenza nel doppio, ma aggiungerebbe un altro prestigioso titolo al suo già notevole palmarès.

Per Vavassori, un trionfo rappresenterebbe un’ascesa incredibile, consolidando il suo posto tra i migliori giocatori di doppio del mondo.

Ecco il ranking di doppio LIVE

1. 🇮🇳 (3) Rohan Bopanna, 43, IND, 7650, +2, +1200, Australian Open F , 8450, 8450

2. 🇦🇺 (4) Matthew Ebden, 36, AUS, 7650, +2, +1200, Australian Open F , 8450, 8450

3. 🇺🇸 1 Austin Krajicek, 33, USA, 7160, -2, +90, Sconfitta Australian Open R32

4. 🇭🇷 2 Ivan Dodig, 39, CRO, 6605, -2, +90, Sconfitta Australian Open R32

5. 🇺🇸 1 Rajeev Ram, 39, USA, 6450, Sconfitta Australian Open R16

6. 🇬🇧 1 Joe Salisbury, 31, GBR, 6450, Sconfitta Australian Open R16

7. 🇳🇱 1 Wesley Koolhof, 34, NED, 6060, +1, -180, Sconfitta Australian Open R16

8. 🇬🇧 1 Neal Skupski, 34, GBR, 5990, +2, -180, Sconfitta Australian Open R16

9. 🇲🇽 7 Santiago González, 40, MEX, 5920, +2, +90, Sconfitta Australian Open R16

10. 🇫🇷 6 Édouard Roger-Vasselin, 40, FRA, 5830, +1, Sconfitta Australian Open R32

11. 🇦🇷 3 Horacio Zeballos, 38, ARG, 5827, -4, -540, Sconfitta Australian Open R16

12. 🇪🇸 4 Marcel Granollers, 37, ESP, 5647, -3, -540, Sconfitta Australian Open R16

13. 🇦🇷 10 Máximo González, 40, ARG, 4650, +360, Sconfitta Australian Open

13. 🇦🇷 7 Andrés Molteni, 35, ARG, 4650, +360, Sconfitta Australian Open

15. 🇩🇪 7 Kevin Krawietz, 32, GER, 4190, +1, +270, Sconfitta Australian Open

16. 🇩🇪 7 Tim Pütz, 36, GER, 3830, +6, +360, Sconfitta Australian Open

17. 🇬🇧 1 Jamie Murray, 37, GBR, 3700, +3, -90, Sconfitta Australian Open R64

18. 🇳🇿 6 Michael Venus, 36, NZL, 3700, +3, -90, Sconfitta Australian Open R64

19. 🇳🇱 3 Jean-Julien Rojer, 42, NED, 3660, -1, -180, Sconfitta Australian Open R16

20. 🇸🇻 5 Marcelo Arévalo, 33, ESA, 3660, -1, -180, Sconfitta Australian Open R16

21. 🇺🇸 NMR (22) Jackson Withrow, 30, USA, 3575, +2, +180, Sconfitta Australian Open R16

22. 🇺🇸 NMR (25) Nathaniel Lammons, 30, USA, 3400, +3, +180, Sconfitta Australian Open R16

23. 🇧🇪 18 Sander Gillé, 33, BEL, 3175, +3, Sconfitta Australian Open R64

23. 🇧🇪 17 Joran Vliegen, 30, BEL, 3175, +3, Sconfitta Australian Open R64

25. 🇲🇨 12 Hugo Nys, 32, MON, 3090, -10, -840, Sconfitta Australian Open

26. 🇵🇱 7 Jan Zieliński, 27, POL, 3045, -9, -840, Sconfitta Australian Open

27. 🇮🇹 NMR (41) Andrea Vavassori, 28, ITA, 3002, +18, +1110, Australian Open F, 3802

28. 🇮🇹 8 Simone Bolelli, 38, ITA, 2845, +28, +1200, Australian Open F





Francesco Paolo Villarico