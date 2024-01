Sinner a caccia “dell’impossibile”. Tre mosse per detronizzare Djokovic a Melbourne

“Bisogna volere l’impossibile, affinché l’impossibile accada”.

La frase di Eraclito è perfetta per l’accompagnare Jannik Sinner alla super sfida di domani contro Novak Djokovic nella prima semifinale dell’Australian Open 2024. Sconfiggere il n.1 serbo nel “suo” torneo è semplicemente l’impresa massima della disciplina, la vetta più alta da scalare, il match più difficile da vincere ai nostri giorni. Il “Djoker” non perde a Melbourne dal 2018, poi solo vittorie, addirittura resistendo ad infortuni muscolari tutt’altro che banali. Ne ha alzati ben 10 di Norman Brookes Trophy, e vuole portarne a casa un altro, per arrivare a 25 Slam in carriera. È l’uomo dei record, settimana dopo settimana Novak sta riscrivendo la storia del tennis, spazzando via la concorrenza da vero tiranno. Agli Australian Open vanta un primato personale terrificante: superati i quarti di finale, ha un record di 20 vittorie e nessuna sconfitta. Mai nessuno l’ha superato in semifinale o in finale. La storia parla chiaro: battere Djokovic in “semi” a Melbourne è un’impresa quasi impossibile. Ma i record… sono fatti per essere battuti.

Questo deve essere il mantra di Sinner. “Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te”, affermava il compianto Kobe Bryant, uno che la mentalità vincente l’aveva dentro innata, insieme al fuoco della competizione e all’ossessione per il miglioramento continuo. Jannik ha un carattere molto diverso da quello del cestista statunitense, ma in molte cose si assomigliano. È un perfezionista, ha dedicato la sua vita al tennis per diventare uno dei migliori, e la spinta a migliorarsi è quel che ogni giorno anima i suoi allenamenti. Negli ultimi mesi la crescita di Sinner è stata dirompente, tanto da portarlo a sconfiggere proprio Djokovic per due volte in poche settimane, nel round robin delle Finals 2023 e poi nella semifinale di Davis Cup a Malaga. Una vittoria quest’ultima che di fatto ha regalato all’Italia l’insalatiera dopo 47 anni e che brucia tantissimo al serbo, visto che riportare a Belgrado la più antica coppa a squadre era uno dei massimi obiettivi stagionali di Novak.

Tre partite molto recenti, tre sfide dure e affascinanti. Due vittorie per Jannik, una per Novak. I due si conoscono benissimo, sanno esattamente quali siano i rispettivi punti di forza e debolezze. Tutto lascia pensare che sarà una partita a scacchi, con tattica ben studiata e calcolata, preparata insieme a vari scenari per reagire alle mosse dell’avversario e non farsi trovare impreparati. Sarà la terza partita in uno Slam 3 su 5, dopo le due semifinali a Wimbledon, entrambe vinte dal serbo. Il bilancio complessivo è 4-2 per Novak.

Che tipo di partita ci possiamo aspettare? E soprattutto, Sinner ha reali chance di vincere e approdare alla prima Finale Slam in carriera? Le risposte non sono affatto facili. La speranza è che sia una grande partita, un grande spettacolo per il pubblico, c’è elettricità nel mondo della racchetta, non solo in Italia. Probabilmente sarà una lotta feroce sul piano fisico e dell’intensità. Sinner ci arriva nel miglior momento in carriera, ben preparato fisicamente, in fiducia, forte di un torneo nel quale non ha perso un set; forte delle due vittorie contro “Nole” a fine 2023. “Bisogna volere l’impossibile, affinché l’impossibile accada…” La forza mentale sarà decisiva: resistere alle difficoltà, dare il massimo sul piano tecnico e fisico, crederci. L’incognita della lunga distanza resta, qua Djokovic ha un chiaro vantaggio di esperienza, e nessuno come lui sa soffrire e rilanciare. Il tennis di Jannik dovrà essere più pungente, incisivo e continuo della capacità difensiva del formidabile rivale. Sinner ha concrete possibilità di compiere l’impresa, di vincere la semifinale, ma dovrà giocare semplicemente la miglior partita in carriera – a meno di imprevedibili “aiuti” del rivale. Come riuscirci? Ipotizziamo tre chiavi tecnico-tattiche, necessarie ad esplodere il suo miglior tennis e mettere in difficoltà il muro serbo.

Colpi di inizio gioco. Servizio e risposta saranno la vera chiave, l’architrave sul quale costruire la vittoria. Impossibile battere Djokovic se non servi almeno il 70% di prime palle in campo e non rispondi con altissima qualità e precisione. Novak ha la miglior risposta al mondo, non fa molti punti diretti ma si prende spazio nel campo e conduce, portandoti a giocare ai suoi ritmi, velocità e rotazione. Le condizioni della Rod Laver Arena sono quelle che maggiormente esaltano i suoi colpi, veloci ma non velocissime, con un’altezza media di palla ideale ai suoi impatti leggermente coperti di spin. Se non comandi con la prima palla e non gli rubi il tempo per mandarlo in difesa, no chance. La risposta di Jannik è parimenti importante. Con lavoro iniziato da Becker e completato da Ivanisevic, negli ultimi anni il servizio di Novak è devastante. Non è così rapido, ma è terribilmente preciso, vario ed efficace, perché non dà ritmo al ribattitore, lo sorprende, non gli consente di prendere in mano il tempo di gioco. Per questo Sinner, che ha un’ottima risposta, deve essere straordinario con questo colpo. Dovrebbe rispondere tanto, il più possibile, per iniziare lo scambio, e non regalare niente. E farlo con qualità, alternando qualche improvvisa botta lungo linea per cogliere impreparato il rivale dopo la battuta ad altre risposte centrali, profonde, per allontanarlo dalla riga di fondo. Qua entra in gioco il fattore 2: spingere tanto al centro

“Inchiodare” Djokovic al centro del campo. La finale del Masters ha mostrato la straordinaria sagacia tattica, flessibilità e reazione del serbo dopo la battuta d’arresto patita da Jannik nel girone. Nel loro primo scontro a Torino, Sinner è stato fenomenale nell’affrontare a viso aperto l’avversario, soverchiandolo con una quantità di pallate senza senso. Per questo Novak, in finale, ha dettato legge prendendo per primo l’iniziativa e aprendo immediatamente l’angolo. L’ha fatto perché così Jannik è stato costretto a colpire sempre in corsa, in movimento, prendendosi rischi più alti e dovendo poi rientrare velocemente, aprendo il fianco anche al contro piede. E pochi come Djokovic sono bravi a tagliare il campo in diagonale e punire l’avversario con un colpo preciso. Come rimediare? Applicare il punto 1 (servizio e risposta) e quindi bloccare Djokovic al centro del campo con drive profondi. Da lì Djokovic ha più difficoltà nell’aprire l’angolo, può farlo ma le traiettorie saranno necessariamente meno strette e veloci; e se lo fa, Sinner può entrare col lungo linea, colpo assai efficace sia col diritto che col rovescio. Proprio con potentissime accelerazioni lungo linea Jannik ha destabilizzato la potenza di Khachanov e Rublev nel torneo. Se finisci a rincorrere negli angoli ai ritmi di Djokovic, lui ti stritola lentamente e uscirne vivi è complicatissimo.

Rovescio lungo linea. Questo è il completamento del punto due. Il “parallelo” è uno dei colpi migliori di Sinner, non lo usa con massima frequenza perché un gioiello da mostrare nelle miglior occasioni, anche per l’effetto sorpresa. È una verticalizzazione che nasconde piuttosto bene e che può destabilizzare il serbo quando prende il comando, ribaltando l’inerzia a suo favore. Facile ipotizzare che Novak cerchi più possibile di governare il ritmo col rovescio cross, aprendo gli angoli per far correre Sinner; con un’accelerazione improvvisa in lungo linea, Jannik può uscire da questa situazione scomoda, rompere il ritmo di Novak, buttarlo a destra e aprire così l’angolo sinistro dove entrare con un’accelerazione inside out col diritto. Non è uno schema facile da attuare, ma nella vittoria in Davis a Malaga ha funzionato assai bene, dando all’azzurro punti decisivi. (nel video, un esempio di cambio in lungo linea di Jannik nella vittoria in Davis vs. Novak)

Sulla carta, tutto fattibile. Il campo è un mondo diverso, dove la teoria si scontra con la tensione, l’agonismo, un avversario formidabile che sarà pronto a dare il suo massimo per vincere e giocarsi l’ennesimo titolo major. Sinner gioca la sua seconda semifinale in uno Slam. L’attesa è enorme, speriamo riesca ad avvicinare la partita con la giusta adrenalina, quella tensione positiva che ti fa scattare al massimo, senza consumare troppe energie nervose. Djokovic parte favorito, inutile girarci intorno, anche solo per la sua storia ed esperienza. Il tennis di Sinner ha dimostrato di poter stroncare un ottimo Novak. Forza Jannik, c’è un appuntamento con la storia che ti aspetta.

Marco Mazzoni