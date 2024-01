Kyrgios risponde alle voci di un possibile ritiro: “Spazzatura. Tornerò e illuminerò il campo” (Video)

Mentre l’Australian Open 2024 si sta avvicinando alle fasi conclusive, sulla stampa australiana impazzano voci di un possibile ritiro di Nick Kyrgios. Voci che il diretto interessato ha smentito con fermezza, definendole “spazzatura” e affermando di aver ancora il “fuoco dentro”.

Il talentoso e discusso 28enne di Camberra è incappato in un bruttissimo infortunio al ginocchio proprio nel momento migliore della sua carriera. Dopo stagioni vissute pericolosamente, tra picchi di rendimento assoluti e fasi di autodistruzione totale, nel 2022 Nick ha vissuto i migliori mesi della sua carriera, con la finale a Wimbledon persa contro Djokovic e altri ottimi risultati nell’estate americana. La top10 era vicina, le sue parole meno trancianti, sembrava aver voltato pagina verso il sereno e ottenere finalmente risultati degni del suo braccio. Purtroppo nell’autunno il ginocchio è andato in tilt, l’ha costretto ad un’operazione delicata e un recupero lento e doloroso. A detta di Craig Tiley, factotum del tennis down under, “molti col ginocchio di Kyrgios avrebbero deciso di smettere, la sua situazione è molto seria”.

Nick invece si è preso tutto il tempo per recuperare, riflettere e provare a rientrare, divertendosi negli ultimi mesi a commentare i colleghi con il suo stile unico, ruvido e fuori dai denti, sia alle Finals di Torino che agli Australian Open in corso.

Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista che ha fatto sobbalzare gli appassionati australiani, riportata dai principali organi di stampa nazionali come ad esempio l’autorevole quotidiano The Sydney Morning Herald. In un passaggio dell’intervista, parlando di come si vede una volta appesa la racchetta al chiodo, Kyrgios afferma: “È una conversazione che doveva essere fatta. Sono a un bivio della mia carriera e ho raggiunto un punto in cui la vita dopo il tennis è una prospettiva che mi entusiasma. È per questo che il mio manager ne ha parlato. Ha detto: ‘Questo potresti essere tu da ora in poi se lo vuoi’. Potrei viaggiare per il mondo guadagnando davvero tanti soldi commentando lo sport, facendo cose come sto facendo adesso con il mio talk show, intervistando gente interessante come Gordon Ramsay e Mike Tyson. Questa è una vita che le persone vorrebbero avere. Anche i giocatori del circuito vorrebbero fare quello che sto facendo io adesso, ma hanno un modo diverso di pensare. C’è una parte di me che sa che il mio tempo in questo sport potrebbe essere finito. E a me va bene così”.

L’ultima frase in particolare sembrava presagire un serio pensiero al ritiro, con il maledetto ginocchio che proprio sembra non volerne sapere di tornare al 100%. Visto l’impatto mediatico delle sue parole e la discussione aperta nel Paese sul suo futuro, Kyrgios si è affrettato a rispondere attraverso una storia sul social Instagram, mettendo in chiaro che la sua carriera è lungi dall’essere finita.

“Attenzione… non mi ritiro. Per favore, non spargete questa spazzatura. Tornerò e presto illuminerò i campi. Oggi mi sono svegliato e mi sono accorto che circolavano alcuni articoli in cui si diceva che mi sono ritirato e che non giocherò più. Voglio solo chiarire che è una sciocchezza assoluta. Sì, l’ultimo anno è stato duro con gli infortuni, al ginocchio, al polso, ma ho fame come sempre, sono costantemente in riabilitazione, in palestra. Parte del motivo per cui commento e faccio tutte queste cose intorno all’AO è sentire ancora quel fuoco e farne parte. Quindi volevo far sapere a tutti, a tutti i miei fan, che tornerò. Rimanete sintonizzati, ma ce n’è ancora molto nel serbatoio. Non stressatevi” conclude Nick.

Left side: Nick Kyrgios writes in a column for ‘The Sydney Morning Herald’ that “there is a part of me that knows my time in the sport may be over. And I’m OK with that”. Right side, on the same day: Nick Kyrgios clears up that some articles going around about him retiring are… pic.twitter.com/w4qD94oGja — José Morgado (@josemorgado) January 24, 2024

Una dichiarazione forte, netta, che sembra mettere fine a ogni altra illazione. Tuttavia, conoscendo il personaggio, una marcia indietro o una netta inversione di rotta potrebbe essere dietro l’angolo.. Non è ancora chiaro quando Kyrgios tornerà in campo. Sarà forse a Indian Wells?

Marco Mazzoni