Australian Open: Jasmine Paolini parla dopo la sconfitta negli ottavi “Sono molto contenta per il torneo, ma c’è anche un po’ di delusione per la partita. Avrei potuto fare qualcosa di meglio” (con intervista Video e sintesi della partita)

Jasmine Paolini: “Sono molto contenta per il torneo, ma c’è anche un po’ di delusione per la partita. Avrei potuto fare qualcosa di meglio, mi spiace, sono un po’ triste ma il tennis è questo. Lei ha giocato bene, con palla pesante e profonda e ha commesso pochi errori. Avrei potuto e dovuto fare qualcosa in più, le ho reso la vita troppo semplice e lei ha potuto giocare con serenità. Mi ha messo sotto stress e io, invece di rimanere lucida e trovare delle soluzioni, mi sono messa fretta.

Il torneo è stato molto positivo, dobbiamo concentrarci sulle cose buone e migliorare quelle che oggi non sono andate bene. Le partite che ho vinto sapevo di poterle vincere ma sono riuscita a rimanere sempre lì mentalmente.

Sono soddisfatta ma allo stesso tempo vorrei continuare a salire di livello; la sfida ora per me sarà dare ogni giorno qualcosa in più e giocare stabilmente in questi tornei e il più possibile con le top player.

“Non mi ci sento mi sembra una cosa strana essere ammirata dalle azzurre junior. Mi ha fatto piacere avere il loro tifo, è bello vedere che anche le junior apprezzano le tue partite. Non so se si ispirano a me, mi fa strano sentirlo, ma mi ha fatto davvero tanto piacere”.

INTERVISTA ESCLUSIVA A JASMINE PAOLINI