Australian Open: Sospesa per qualche minuto l’incontro Zverev vs Norrie per dei fogli lanciati dagli spalti (Video)

Nel pomeriggio di lunedì (22), una partita dell’Australian Open è stata brevemente interrotta a causa di proteste.

La partita tra Alexander Zverev, sesto nel ranking ATP, e Cameron Norrie (22º del ranking) è stata sospesa nel quinto game del terzo set quando dei fogli di carta sono stati lanciati nella Margaret Court Arena. Dopo aver controllato la situazione, il match è ripreso normalmente pochi minuti dopo, in un momento in cui i giocatori erano in parità, con un set a testa.

VOLANTINI DI PROTESTA A MELBOURNE (CON RISATA DI ZVEREV)