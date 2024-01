Australian Open: Il programma completo di Martedì 23 Gennaio 2023. Jannik Sinner in campo nella tarda mattinata italiana. Novak Djokovic nella notte italiana

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

T. Johansson / R. Lindstedt vs M. Baghdatis / M. Philippoussis

M. Kostyuk vs (4) C. Gauff

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(1) N. Djokovic vs (12) T. Fritz

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(9) B. Krejcikova vs (2) A. Sabalenka

(4) J. Sinner vs (5) A. Rublev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Behar / A. Pavlasek vs T. Machac / Z. Zhang

(4) G. Dabrowski / (4) E. Routliffe vs C. Bucsa / A. Panova

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

TBD vs (7) N. Melichar-Martinez / (7) K. Krawietz

TBD vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Dellacqua / A. Molik vs I. Majoli / A. Petkovic

C. Garcia / K. Mladenovic vs (11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(A) H. Watson / (A) J. Salisbury vs (2) D. Krawczyk / (2) N. Skupski

TBD vs TBD

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) I. Lacy vs M. Joint

(Q) W. Rejchtman Vinciguerra vs (2) N. Budkov Kjaer

(13) P. Marinkov vs D. Dedura-Palomero

(6) M. Joint / (6) K. Sidorova vs R. Jamrichova / I. Lacy

(3) H. Jones / (3) A. Razeghi vs M. Exsted / C. Woestendick

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) K. Bigun vs T. Boogaard

(6) E. Jones vs M. Buchnik

(16) I. Ivanova vs (WC) T. Kokkinis

(5) P. Brunclik / (5) V. Frydrych vs (WC) J. Hahn / (WC) T. Host

(5) H. Kinoshita / (5) W. Sonobe vs A. Arystanbekova / Y. Perapekhina

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) F. Broadbent vs R. Shaw

(4) G. Sasson vs A. Ataman

T. Miki vs (2) T. Oda

(3) J. Griffioen vs S. Funamizu

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

L. De Greef vs (2) Y. Kamiji

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Masaryk vs H. Davidson

(1) A. Hewett vs T. Sanada

(3) M. De la Puente vs J. Gerard

M. Moreno vs A. Van Koot

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

A. Bernal vs D. Mathewson

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Perez vs A. Lapthorne

A. Cataldo vs (WC) A. Parker

(WC) B. Weekes vs S. Houdet

X. Li vs Z. Zhu

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Silva vs (2) S. Schroder

(1) N. Vink vs A. Kaplan

M. Scheffers vs (4) G. Reid

T. Egberink vs C. Ratzlaff

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(1) D. De Groot vs L. Shuker

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Ramphadi vs (3) D. Wagner

(WC) G. Slade vs F. Cayulef

D. Arai vs R. Spaargaren

P. Deroulede vs M. Tanaka

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

K. Montjane vs (4) M. Ohtani

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Gusic Wan vs (11) P. Brunclik

J. Pastikova vs (9) T. Grant

A. Karahan vs (9) C. Camus

(3) T. Grant / (3) I. Jovic vs Y. Kotliar / M. Stankiewicz

Y. Konstantinova / T. Kostovic vs (7) E. Jones / (7) M. Stojsavljevic

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) H. Oluwadare vs M. Slama

G. Jang vs (Q) A. Schuman

Y. Perapekhina vs V. Valdmannova

L. Nilsson / H. Oluwadare vs (2) H. Klugman / (2) M. Xu

(1) F. Cina / (1) R. Sakamoto vs I. Ivanov / S. Planella Hernandez

R. Nijkamp / V. Valdmannova vs (A) S. Tsujioka / (A) H. Yamamoto

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Rice vs (Q) A. Mazdrashki

(SE) L. Angelini vs (4) R. Sakamoto

R. Horovitz / K. Rice vs T. Derepasko / D. Sarksian

(6) J. Kim / (6) A. Omarkhanov vs K. Bigun / J. Leach

L. Angelini / D. Rapagnetta vs D. Dedura-Palomero / M. Schoenhaus

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) A. Kovackova vs (Q) L. Nilsson

M. Schoenhaus vs C. Woestendick

M. Forbes / M. Stenzer vs (2) T. Berkieta / (2) M. Mrva

L. Brunkel / O. Carneiro vs J. Pastikova / J. Stusek

T. Faurel / T. Papamalamis vs (8) N. Budkov Kjaer / (8) J. Kumstat

(1) E. Koike / (1) S. Saito vs A. Hamilton / E. Sartz-Lunde

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))