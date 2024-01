Australian Open, Sinner inarrestabile: contro Rublev quote senza storia, l’azzurro punta la finale anticipata con Djokovic?

Jannik Sinner continua ad avanzare come uno schiacciasassi agli Australian Open. L’altoatesino, che nei primi quattro incontri non ha lasciato neanche un set per strada, è sempre più candidato dai bookmaker per la vittoria del primo slam in carriera, offerto a quota 4,50.

In pole c’è sempre Novak Djokovic, a caccia dell’ennesimo titolo, per cui il successo finale paga 2 volte la posta, mentre Carlos Alcaraz è offerto a 3,75.

Anche la sfida dei quarti di finale contro Andrey Rublev, avversario di Sinner agli ottavi di finale, vede l’italiano grandissimo favorito dai bookmaker, tanto che la vittoria del titolo per il russo è altissima a 40. C’è anche chi ipotizza per Jannik un trionfo slam senza perdere nemmeno un set: infatti, questa opzione paga 16 volte la posta.

QF Sinner (4) 🇮🇹 – Rublev (5) 🇷🇺 4-2 1.26 3.89

QF Djokovic (1) 🇷🇸 – Fritz (12) 🇺🇸 8-0 1.10 7.25