Notizie da Melbourne e dintorni (Day 8): La scommessa “da pagare” di Fritz e moglie dopo la vittoria su Tsitsipas. De Minau deluso. I record di Novak Djokovic. La reazione di Marta Kostyuk e altro ancora

Novak Djokovic domina con pugno di ferro una moltitudine di dati statistici storici nel tennis, ma ha ancora sfide da affrontare e aspetti in cui può crescere e conquistare la leadership. Uno di questi riguarda i tennisti che hanno vinto più set per 6-0 nei tornei del Grande Slam durante l’Era Open. C’è solo un uomo che ha raggiunto i 50 set mettendo a segno il bagel, ed è Andre Agassi, ma subito dietro si trova già il serbo, che è a due dall’eguagliare Agassi a quota 48.

Djokovic continua a puntare a detenere tutti i record possibili. Il serbo ha vinto contro Adrian Mannarino in questo Open di Australia 2024 per accedere ai quarti di finale. Questa è già la 58ª volta che Nole raggiunge i quarti di finale di un Grande Slam, la stessa cifra con cui Roger Federer guidava la classifica fino ad oggi. Al terzo posto di questa classifica appare Rafael Nadal con 47 quarti di finale.

Morgan Riddle è una nota influencer sui social media che da molti anni condivide la vita con Taylor Fritz ed è molto coinvolta nella carriera del tennista statunitense. Dopo la vittoria contro Tsitsipas, il bravo Taylor ha commentato ridendo che la sua compagna non era convinta della sua vittoria, come dimostra il fatto che aveva promesso ai suoi follower sui social media che, se il suo ragazzo avesse battuto il greco, avrebbe mangiato in diretta un barattolo di Vegemite, una popolare crema spalmabile australiana fatta con estratto di lievito e sottoprodotto della birra, dal sapore particolare che non piace né a Taylor né a Morgan. Ma la promessa fatta da lei sembra aver motivato Fritz. L’organizzazione dell’Open di Australia 2024 si è accorta della situazione e ha regalato un barattolo di Vegemite a Fritz durante l’intervista in campo, creando una situazione divertente.

Alex de Miñaur è stato sconfitto da Andrey Rublev negli ottavi di finale dell’Open di Australia in quella che è stata una sconfitta un po’ deludente per l’australiano. Tuttavia, continua a credere nelle sue possibilità quest’anno di ottenere ciò che desidera se continuerà su questa strada: “Forse, un paio di anni fa o l’anno scorso, sarei stato qui seduto anche felice del risultato, dicendo: ‘probabilmente non avrei dovuto vincere, lui ha un ranking migliore di me, l’ho portato a cinque set, quindi è stato uno sforzo buono’. Ma tutto è cambiato completamente perché ora sono qui seduto e sono assolutamente devastato perché lo vedevo come una grande opportunità e una partita che credevo fermamente di poter vincere. È semplicemente sfuggita”, ha ammesso in conferenza stampa.

È un po’ deludente. Col tempo, le tre vittorie contro i top 10 nella United Cup le prenderò con fiducia. È l’inizio dell’anno. È importante sottolineare che se riuscirò a mantenere questo livello per tutto l’anno, sono abbastanza sicuro di poter finire dove voglio”.

Marta Kostyuk non perde occasione per denunciare ciò che sta accadendo nel suo paese e criticare l’invasione russa. La tennista ritiene che, dalle istituzioni sportive internazionali, il conflitto non venga affrontato come dovrebbe e considera un’assurdità il fatto che i tennisti russi competano sotto bandiera internazionale, perché in varie pubblicazioni, tra cui il sito ufficiale dell’Open di Australia 2024, si continua a mostrare la bandiera di questo paese, promuovendo così, secondo lei, “un paese assassino”. Il suo post sui social media è diventato rapidamente virale.

Barbora Krejcikova è sulla strada giusta per recuperare quel livello che l’ha resa campionessa del Grande Slam e la pose tra le migliori al mondo. La ceca ha raggiunto i quarti di finale dell’Open di Australia 2024 dopo aver fermato la giovane Andreeva e ha mostrato il suo entusiasmo in conferenza stampa. “Mi sento molto bene e è fantastico essere nei quarti. Quest’anno ho grandi obiet tivi e combatterò per questi”, ha detto la ceca che ora affronterà Aryna Sabalenka. “Sta giocando a un grande livello, so che sarà molto difficile, ma mi vedo migliorare ad ogni partita”, ha assicurato anche che non vuole rinunciare a continuare a competere anche nel doppio. “Me lo chiedono spesso, ma se sono al top nel tennis è grazie al fatto di aver giocato anche nel doppio, quindi continuerò”, ha riflettuto.

È stato difficile vedere Andy Murray perdere in modo così netto contro Tomás Martín Etcheverry e ancor più ascoltare le sue dichiarazioni. Per questo, tranquillizza un po’ vedere il suo ultimo post su Instagram, dove si mostra di nuovo con il suo solito senso dell’umorismo e più positivo rispetto alla sconfitta. “Uno dei grandi vantaggi di perdere al primo turno dell’Open di Australia è giocare a travestirsi da Harry Potter con le mie figlie alle 5:30 del mattino”, ha pubblicato sui suoi social in quello che è un semplice messaggio, ma che mostra chiaramente che sta iniziando a vedere quella sconfitta in modo diverso.





Francesco Paolo Villarico