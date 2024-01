Fritz: “Sono in fiducia. Djokovic? Mi ha battuto 8 volte, ma qua le condizioni sono migliori per me rispetto a US Open”

“Nessuno batte Taylor Fritz per 9 volte di fila…”. Chissà se il californiano proverà a caricarsi così, copiando la celeberrima frase di Vitus Gerulaitis, prima di scendere in campo per la prima volta in carriera nei quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic. Fritz ha un bilancio pessimo contro il n.1, ben 8 sconfitte in altrettante partite. Questo è stato il tema della sua press conference, dopo l’ottima vittoria ottenuta contro Tsitsipas (finalista nel 2023 a Melbourne) che lo proietta tra i migliori 8 del torneo. Il successo sul greco è anche il primo ottenuto da Fritz contro un top10 in un torneo dello Slam, segno di di una forma e fiducia. Proprio la fiducia è l’aspetto che Taylor ha sottolineato parlando alla stampa.

“Penso di aver giocato davvero bene dall’inizio alla fine. Soprattutto sono super felice di come ho finito il match. Negli ultimi tre game della partita mi sentivo quasi in trance, semplicemente bene. Sentivo di sapere esattamente quale colpo dovevo eseguire, la decisione giusta da prendere su ogni palla. È ottimo. Era da un po’ che non provavo questa sensazione, questo mi dà molta fiducia”.

“Se io battessi qualcuno otto volte di fila, sarei abbastanza sicuro di poterlo affrontare e fare bene. Penso che le condizioni qui siano decisamente migliori per me rispetto agli US Open o a Cincinnati. A dire il vero, l’unica partita decente che ho giocato contro Djokovic nei nostri ultimi scontri recenti è stata a Torino alla fine del ’22. In quella partita ho servito per il secondo set. Era abbastanza vicino. Da allora, quando l’ho affrontato, ho giocato piuttosto male. Penso di avere oggi un livello più alto rispetto a quello che ho tenuto in precedenza contro di lui. Spero di poter giocare un’altra partita come quella di oggi”.

Grazie ai quarti già assicurati a Melbourne, Taylor è sicuro di tornare il top10 (attualmente n.9 nel live ranking, sorpassando anche Tsitsipas, crollato al n.10). “Ci sono molti giocatori davvero bravi. Sono uscito dalla top 10, credo questa settimana o la scorsa settimana, quindi è davvero bello riconquistarla quasi immediatamente”.

Preparare la sfida a Djokovic sarà difficile: “Onestamente, non penso che lui abbia motivo per cambiare quello che ha sempre fatto contro di me, è è sempre andato per la sua strada e i risultati sono a suo favore. Penso che ci siano avversi con cui ho giocato un bel po’ nel corso degli anni e con i quali ho fatto avanti e indietro, forse vinco, forse perdo. Abbiamo apportato molte modifiche al mio piano di gioco e cambiato varie cose. Ma, con Novak, è sempre andata a senso unico. Lui ha sempre interpretato un match contro di me più o meno allo stesso modo ogni volta. Starà a me cercare di fare meglio che in passato” conclude Fritz.

La fidanzata di Fritz, la nota influencer Morgan Riddle, aveva dichiarato sui social che in caso di vittoria del suo compagno contro Tsitsipas avrebbe mangiato in diretta Instager un’intera confezione di Vegemite, una sorta di marmellata salata piuttosto nota negli States. La ragazza non sembrava esattamente felice della sua scommessa persa, ma almeno i due potranno festeggiare in allegria questo bel risultato di Taylor.

Morgan Riddle said that she would eat a full jar of Vegemite on IG Live if boyfriend Taylor Fritz was to beat Tsitsipas… Taylor says he won’t be partaking, but he’ll definitely make sure it happens – while Morgan now doesn’t seem too pleased with her bet 😂 pic.twitter.com/xfs5xrO90m — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 21, 2024

Ricordiamo che il vincente di Djokovic – Fritz sarà l’avversario di chi uscirà vincitore dal quarto di finale con Jannik Sinner. Sembra abbastanza chiaro il favorito della parte alta del draw…

Marco Mazzoni