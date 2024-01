Vediamo le proiezioni ranking di Jannik Sinner in caso di ulteriori successi a Melbourne

Con la vittoria negli ottavi di finale degli Australian Open vediamo un po’ le proiezioni di Jannik Sinner nel ranking ATP.

Attualmente l’azzurro è al quarto posto con 6710 punti. In caso di vittoria Jannik arriverebbe a quota 7110 punti e semifinale conquistata. In caso di ulteriore successo Sinner sfonderebbe quota 7500 punti, arrivando precisamente a 7610 e accesso alla finale.

in caso di successo a Melbourne l’azzurro si porterebbe a 8310 punti.

Sinner, invece, con le posizioni in classifica solo in caso di successo nel torneo e con Medvedev che si fermasse in semifinale entrerebbe nei primi tre posti del ranking.

In ogni altra situazione Jannik rimarrebbe al quarto posto.