Australian Open: Arrivano due grandi sorprese. Eliminata Iga Swiatek n.1 del mondo e Grigor Dimitrov. Noskova e Borges sugli scudi. Bene Medvedev (Video)

Iga Swiatek, numero uno al mondo e una delle favorite naturali a vincere il suo quinto titolo del Grande Slam in questo Australian Open 2024, è stata sorpresa sabato nel terzo turno dello Happy Slam di Melbourne, aumentando il numero di sorprese nella prima settimana folle, specialmente nel tabellone femminile. Swiatek era in una striscia di 18 vittorie consecutive, una delle più lunghe della sua carriera.

Dopo aver già ricevuto un grande spavento nel turno precedente, dove era stata vicina alla sconfitta contro Danielle Collins, la ventiduenne polacca, che lascerà Melbourne al comando della classifica a prescindere da ciò che accadrà nella prossima settimana, è caduta nel terzo turno contro la giovane teenager ceca Linda Noskova, numero 50 WTA, di 19 anni, per 3-6, 6-4 6-4, in una battaglia di quasi due ore e mezza dove la ceca si è rivelata più tenace e consistente nei momenti importanti. La prossima avversaria della diciannovenne sarà la vincitrice del duello tra l’ucraina Elina Svitolina e la svizzera Viktorija Golubic.

Nuno Borges, numero uno portoghese e (ancora, perché salirà molto!) 69º nel ranking mondiale, ha scritto sabato una delle pagine più importanti della storia del tennis lusitano, diventando il primo tennista portoghese a qualificarsi per gli ottavi di finale del singolare dell’Australian Open, a Melbourne. È la prima volta che il ventiseienne di Maia raggiunge i migliori 16 in un Major, diventando il secondo tennista portoghese a raggiungere tale traguardo, dopo João Sousa agli US Open 2018 e a Wimbledon 2019.

Borges ha raggiunto tutto questo grazie alla migliore vittoria della sua carriera, sconfiggendo il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 13 al mondo, giocando il miglior tennis della sua carriera e imbattuto — fino ad oggi — nel 2024, per 6-7(3), 6-4, 6-2 7-6(6), con una prestazione che ha rasentato la perfezione. Dopo tre set vicini alla perfezione e senza mai essere stato brekkato, il portoghese ha ribaltato uno svantaggio di 1-4 nel quarto set per imporsi in un tie-break drammatico, dove ha dovuto anche salvare un set point. Alla ricerca dei primi quarti di finale nella storia del tennis portoghese nei tornei del Grande Slam, si prospetta una sfida ancora più difficile: Daniil Medvedev, numero tre mondiale. Dopo aver fatto storia, Nuno Borges ha già un avversario per cercare una presenza inedita e ancora più storica nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam.

Il tennista russo ha realizzato la migliore prestazione del torneo e ha eliminato senza grandi difficoltà Felix Auger-Aliassime in set diretti di 6-3, 6-4 6-3, dopo 2h10 di gioco.

Questo sarà il primo incontro tra Borges e Medvedev.







Marco Rossi