Jasmine Paolini parla dopo l’accesso agli ottavi degli Australian Open: “sotto 1-4 ho cercato di concentrarmi di più su quello che dovevo fare in campo. Direi che è andata bene” (con la sintesi video della partita)

Jasmine Paolini: “Sono davvero felice, è il mio primo quarto turno Slam. Amo l’Australia ora, mi sento come se tutto fosse bello qui, vi amo. Dopo il primo set forse mi sono un po’ rilassata, poi ho cercato di concentrarmi su cosa dovevo fare in campo a quel punto, sul 4-1. Mi piace molto il cemento, tutti mi dicevano che potevo giocare bene anche su questa superficie. Un match dopo l’altro, un anno dopo l’altro ho cominciato a sentirmi meglio, lo adoro ora.

Sono contenta del risultato e del tennis che sto esprimendo – spiega – . Lei non era una avversaria facile, ha vinto il match dell’anno con la Rybakina, e siamo solo a gennaio, inoltre l’ultima volta ci avevo perso. Speravo fosse stanca… ma sapevo anche di dover tenere alta la guardia. Sono entrata in campo cercando di essere convita e determinata fin dai primi punti, ma ho cercato anche di godermela e di non mettermi addosso troppo nervosismo e troppe aspettative. Nei momenti di difficoltà mi sono detta ‘stai attaccata a tutti i punti’, mi ha aiutato il servizio e ho cercato di star bassa. Mi ero un po’ fermata con i piedi e se le gambe non ci sono diventa tutto più difficile. Nei momenti difficili ho cercato di alzare l’attenzione, è solo una questione di concentrazione, l’ho capito e mi sono andata a prendere i punti.

“Sarà un’altra partita difficile agli ottavi, lei sta giocando bene è tosta, la conosco abbastanza bene e arrivati a questo punto le partite girano su pochi punti. E’ numero 75 del mondo ma vale molto di più della sua classifica.

I migliori risultati li ho ottenuti su questi campi è stata una sorpresa anche per me vincere il primo WTA sul veloce. Mi piace, mi sento a mio agio, prima invece in un certo senso la temevo. Si, decisamente, è la mia superficie.

Ci siamo divertite in campo nel doppio, ero molto tesa perché Sara era concentrata e io avevo paura di fare delle cavolate. E’ una disciplina che conosco poco, sono contenta della vittoria, è stata un sollievo”.

