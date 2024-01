Australian Open: Il programma di Sabato 20 Gennaio 2024. Nella notte italiana in campo Jasmine Paolini

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(12) Q. Zheng vs Y. Wang

(WC) J. Shang vs (2) C. Alcaraz

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) I. Swiatek vs L. Noskova

(6) A. Zverev vs A. Michelsen

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(14) T. Paul vs M. Kecmanovic

(11) J. Ostapenko vs (18) V. Azarenka

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(27) F. Auger-Aliassime vs (3) D. Medvedev

(19) E. Svitolina vs V. Golubic

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(27) E. Navarro vs (Q) D. Yastremska

(21) U. Humbert vs (9) H. Hurkacz

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

(19) C. Norrie vs (11) C. Ruud

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Kalinskaya vs S. Stephens

A. Blinkova vs (26) J. Paolini

(WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans vs (4) H. Chan / (4) S. Gonzalez

(13) G. Dimitrov vs N. Borges

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) L. Glasspool / (11) J. Rojer vs A. Goransson / A. Olivetti

M. Purcell / J. Thompson vs (7) H. Nys / (7) J. Zielinski

(4) M. Granollers / (4) H. Zeballos vs A. Mies / J. Smith

(WC) D. Aiava / (WC) M. Inglis vs (3) S. Hunter / (3) K. Siniakova

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

L. Samsonova / A. Vavassori vs (WC) D. Saville / (WC) L. Saville

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Hanfmann / D. Koepfer vs (16) R. Hijikata / (16) J. Kubler

O. Dodin vs C. Burel

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(WC) A. Cazaux vs (28) T. Griekspoor

S. Errani / J. Paolini vs S. Aoyama / A. Krunic

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Rottgering vs (WC) H. Winter

(12) T. Zhang vs J. Kumstat

(WC) K. Efremova vs (5) T. Valentova

V. Paganetti vs A. Hamilton

Y. Kotliar vs (15) V. Mincheva

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Babos / A. Bondar vs C. Garcia / K. Mladenovic

T. Machac / Z. Zhang vs M. Fucsovics / F. Marozsan

C. Bucsa / A. Panova vs E. Avanesyan / I. Shymanovich

(5) B. Krejcikova / (5) L. Siegemund vs (WC) Y. Wang / (WC) Y. Yuan

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(8) E. Perez / (8) J. Rojer vs U. Eikeri / H. Heliovaara

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) M. Arevalo / (10) M. Pavic vs (A) N. Balaji / (A) V. Cornea

A. Muller / S. Ofner vs (8) K. Krawietz / (8) T. Puetz

N. Barrientos / R. Matos vs A. Behar / A. Pavlasek

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

A. Blinkova / A. Sasnovich vs (8) B. Haddad Maia / (8) T. Townsend

(3) S. Hsieh / (3) J. Zielinski vs (WC) K. Birrell / (WC) J. Peers

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Host vs (WC) D. Munoz Navia

(SE) D. Rapagnetta vs (16) H. Jones

TBD vs TBD

TBD vs TBD

(1) R. Jamrichova vs F. Gandolfi

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Oliveira vs (7) M. Mrva

I. Almazan Valiente vs C. Robertson

H. Kinoshita vs M. El Allami

R. Nijkamp vs O. Carneiro

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

H. Guo / X. Jiang vs (16) E. Hozumi / (16) M. Ninomiya

G. Olmos / E. Roger-Vasselin vs (2) D. Krawczyk / (2) N. Skupski

Q. Halys / A. Mannarino vs (12) N. Lammons / (12) J. Withrow

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

N. Kichenok / M. Gonzalez vs T. Babos / R. Bopanna

(A) T. Korpatsch / (A) E. Lechemia vs K. Kawa / M. Kostyuk

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) R. Tabata vs (14) J. Kim

V. Frydrych vs L. Nakamine

TBD vs TBD

(13) T. Kostovic vs E. Bertea

K. Fakih vs R. Dencheva

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Ivanov vs E. Kohlmann de Freitas

J. Leach vs D. Sarksian

T. Papamalamis vs (Q) J. Engel

TBD vs TBD

E. Sartz-Lunde vs Y. Konstantinova

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) T. Berkieta vs T. Faurel

(1) F. Cina vs A. Omarkhanov

(10) R. Horovitz vs E. Pleshivtsev

K. Sidorova vs (12) M. Xu