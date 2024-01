Challenger Tenerife, Buenos Aires 2, Indian Wells e Nonthaburi 3: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Tenerife 🇪🇸 (Spagna) – Quarti di Finale – Superficie: Cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Pablo Llamas Ruizvs [2] Pedro Martinez

2. [4] Brandon Nakashima vs Francesco Maestrelli



3. [Q] Denis Yevseyev vs [Q] Samuel Vincent Ruggeri (non prima ore: 16:00)



1. Vasil Kirkov/ Luis David Martinezvs [4] Sander Arends/ Sem Verbeek

2. [Q] Javier Barranco Cosano vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 14:30)



3. Vasil Kirkov / Luis David Martinez OR [4] Sander Arends / Sem Verbeek vs Filip Bergevi / Mick Veldheer OR [2] Arjun Kadhe / Jeevan Nedunchezhiyan



Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Filip Bergevi / Mick Veldheer vs [2] Arjun Kadhe / Jeevan Nedunchezhiyan



2. Mikelis Libietis / Patrik Niklas-Salminen vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski (non prima ore: 13:00)



CHALLENGER Buenos Aires 2 🇦🇷 (Argentina) – Quarti di Finale – Superficie: Terra battuta

1. [8] Facundo Bagnisvs Liam Draxl

2. [1/WC] Mariano Navone vs Murkel Dellien



3. [WC] Ignacio Monzon / Carlos Sanchez Jover vs [Alt] Joao Fonseca / Pedro Sakamoto



1. [SE] Dmitry Popkovs [4] Andrea Collarini

2. [3] Santiago Rodriguez Taverna vs [7] Edoardo Lavagno



3. [1] Boris Arias / Federico Zeballos vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



CHALLENGER Indian Wells 🇺🇸 (USA) – Quarti di Finale – Superficie: Cemento

1. Daniel Cukiermanvs [3/WC] Brandon Holt

2. [4] Mitchell Krueger vs Learner Tien



3. [Alt] Darian King / Hunter Reese vs Thai-Son Kwiatkowski / Alex Lawson



1. [6] Thai-Son Kwiatkowskivs [2] Marco Trungelliti

2. Omni Kumar vs [PR] Paul Jubb



3. [1] Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs [3] Markos Kalovelonis / Benjamin Lock



ATP Nonthaburi 3 Nicolas Moreno De Alboran Nicolas Moreno De Alboran 4 4 Giovanni Fonio Giovanni Fonio 6 6 Vincitore: Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 G. Fonio 15-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Fonio 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 N. Moreno De Alboran 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [LL] Nicolas Moreno De Alboranvs [Q] Giovanni Fonio

2. Ryan Peniston vs [Alt] Jason Jung



ATP Nonthaburi 3 Ryan Peniston Ryan Peniston 4 3 Jason Jung Jason Jung 6 6 Vincitore: Jung Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Peniston 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 J. Jung 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Peniston 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Jung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Jung 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

3. [1] Luke Johnson / Skander Mansouri vs [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



ATP Nonthaburi 3 Luke Johnson / Skander Mansouri [1] Luke Johnson / Skander Mansouri [1] 6 6 Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi [4] 2 4 Vincitore: Johnson / Mansouri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 T. Matsui / Uesugi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 T. Matsui / Uesugi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Johnson / Mansouri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Matsui / Uesugi 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-0 → 1-0

ATP Nonthaburi 3 Dennis Novak Dennis Novak 0 2 0 Seongchan Hong • Seongchan Hong 30 6 0 Vincitore: Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hong 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Novak 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Hong 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Novak 15-0 15-15 15-30 df 30-40 df 2-1 → 2-2 S. Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Novak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. Dennis Novakvs [Q] Seongchan Hong

2. [1] Duje Ajdukovic vs [7] Matteo Gigante (non prima ore: 05:40)



ATP Nonthaburi 3 Duje Ajdukovic [1] Duje Ajdukovic [1] 6 3 2 Matteo Gigante [7] Matteo Gigante [7] 3 6 6 Vincitore: Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Gigante 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Gigante 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Gigante 15-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Gigante 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Billy Harris / Akira Santillan vs Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha