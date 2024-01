Jannik Sinner dopo l’accesso agli ottavi di finale agli Australian Open: “Non abbiamo chiesto noi di giocare sempre primo match (sorride), ma onestamente non mi dispiace” (Video)

Jannik Sinner: “A Shanghai le condizioni erano molto diverse, oggi invece si è giocato nelle condizioni che preferisco, non c’era vento, non c’era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisfatto di questo match, ho fatto sempre le scelte giuste e quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po’ più a rete. Sapevo che dovevo farlo, ieri sera ho rivisto la partita di Shanghai; ho provato ad essere più aggressivo e in particolare sul lato del rovescio credo di aver fatto molto bene”.

SINNER SPIEGA LA SUA RACCHETTA A COURIER



“Non abbiamo chiesto noi di giocare sempre primo match (sorride), ma onestamente non mi dispiace. Sai l’orario preciso in cui si inizia e di solito la giornata al tennis finisce prima e hai più tempo per recuperare. La sessione diurna non mi dispiace anche se a volte i match serali hanno una atmosfera più spettacolare”.

Con khachanov Sarà una partita tosta. Lui si esalta sempre negli Slam, e ogni volta che ci siamo affrontati sono sempre stati match lunghi e spesso conclusi con tie break. Abbiamo uno stile di gioco simile, ci piace giocare di ritmo e anche fisicamente siamo giocatori che si muovono e coprono bene il campo. Lui comunque è migliorato moltissimo, anche al servizio ha fatto dei passi avanti. Sarà un match complicato ma è per questo motivo che ci alleniamo, turno dopo turno il livello salirà e si farà sempre più difficile”.

Un giornalista fa questa domanda: “Anche nella partita di oggi ci sono stati alcuni momenti più leggeri. C’è stato uno alla fine, proprio prima che tu vincessi il match, e hai detto qualcosa a Simone in italiano, e qualsiasi cosa fosse, lui ha riso di gusto e poi anche Darren ha riso. Cosa gli hai detto e qual era la battuta? No, non dico cosa ho detto (sorridendo).

“Sapete, anche nelle partite, ero solito essere molto, molto serio, cosa che ovviamente sono ancora. Come sapete anche nelle sessioni di allenamento mi considero un lavoratore molto duro, ma a volte bisogna sorridere, bisogna ridere un po’, perché è importante, no? E cambia anche un po’ il mio atteggiamento in campo. Penso in modo positivo.

E oggi è stato lo stesso è accaduto. sul 5-3 ho scherzato un po’, perché mi dà anche un po’ di motivazione a volte.

Cahill è un allenatore molto esperto. Ha allenato così tanti giocatori, portandoli al numero 1 del mondo, quindi giocatori diversi. Quindi credo davvero che sia uno dei migliori allenatori di sempre in questo sport.

E per me è anche importante che, sappiate, che Simone mi dia stabilità. Sai, mi conosce meglio in un certo senso. Quindi sono entrambi che mi danno qualcosa di positivo ovviamente, e devo ascoltarli. Come loro credono in me, io credo in loro. Questo è un vero lavoro di squadra.”

“Quando finisco cerco di staccare un po’ la spina, è importate non pensare sempre al tennis. Quando faccio i massaggi con Giacomo, il mio fisio, guardiamo insieme una serie tv…. non ricordo il titolo (è ‘Un inganno di troppo’,), a volte gioco al computer con i miei amici. Ogni giorno faccio qualcosa di diverso per staccare un po’ la testa dal tennis”.

ITW ON COURT A JANNIK SINNER