Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 6. Mannarino elimina Shelton. Novak Djokovic vince e raggiunge i 100 incontri a Melbourne (ancora problemi con un tifoso). Aryna Sabalenka una furia! Tsitsipas e Fritz si sfideranno negli ottavi di finale. Karen Khachanov lotta e vince ed ora troverà Sinner (Video)

Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione dell’Australian Open per 10 volte, si è avvicinato questo venerdì a un altro trofeo a Melbourne, realizzando la sua migliore esibizione della settimana in direzione della seconda settimana dell’Happy Slam per la 16ª volta nella sua carriera. Questo è stato il 100° match del serbo nel torneo, raggiungendo ora 92 vittorie e solo 8 sconfitte.

In un’altra sessione notturna — non gioca di giorno dal 2021 in questo torneo —, Djokovic ha offerto un’ottima prestazione per sconfiggere l’argentino Tomas Etcheverry, numero 32 al mondo e nella migliore forma della sua carriera su campi veloci, con il punteggio di 6-3, 6-3 7-6(2), in 2 ore e 30 minuti, in un duello in cui è riuscito a semplificare le cose, al contrario di quanto accaduto nei suoi primi due turni contro Dino Prizmic e Alexei Popyrin. Djokovic attende ora il francese Adrian Mannarino, top 20 ATP, negli ottavi di finale.

Tuttavia, ha incontrato un altro momento meno lieto verso la fine del match, legato a un episodio con uno spettatore sugli spalti.

“Vai a vaccinarti”, ha urlato l’uomo prima del punto decisivo del match, suscitando la sorpresa di Djokovic e di molti tifosi presenti sugli spalti. Il trentaseienne serbo ha risposto alla provocazione con un ace, sigillando così la vittoria nel duello.

Era uno degli incontri più attesi degli ottavi di finale, ma non si svolgerà. Ben Shelton è stato eliminato nel terzo turno dell’Australian Open e non affronterà Novak Djokovic, in quello che sarebbe stato il loro secondo incontro dopo il teso duello nelle semifinali dell’US Open.

Il giovane americano, nonostante partisse con un certo favore del pronostico, è stato sconfitto da Adrian Mannarino, che sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, con i parziali di 7-6(4), 1-6, 6-7(2), 6-3 6-4, dopo una grande battaglia di 4 ore e 45 minuti di gioco.

Se è vero che Shelton ha realizzato 73 colpi vincenti nel corso della partita contro i 49 di Mannarino, è altrettanto vero che il giovane americano ha commesso circa 75 errori non forzati contro i 40 del francese.

Mannarino eguaglia il miglior risultato della sua carriera all’Australian Open (aveva già raggiunto gli ottavi di finale nel 2022) e ora cercherà la sua vittoria più importante contro Djokovic.

Aryna Sabalenka, campionessa in carica e numero due del mondo, continua a dominare la prima settimana a Melbourne e questo venerdì si è qualificata facilmente e rapidamente per gli ottavi di finale dell’Australian Open, ancora una volta. È l’11ª volta che la bielorussa raggiunge la seconda settimana di un Major in singolare, la quarta in questo evento.

Nel terzo turno, Sabalenka ha sconfitto con estrema facilità l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 33 del mondo, con un incredibile 6-0 6-0, in 52 minuti, in una partita in cui non ha mai smesso di premere sull’acceleratore. Alla fine, senza sorprese, non c’è stato nessun saluto alla rete tra due giocatrici i cui paesi sono in guerra. Sabalenka ora ha 10 vittorie consecutive a Melbourne Park. Impressionante.

Negli ottavi di finale di domenica, Sabalenka affronterà l’americana Amanda Anisimova, contro la quale curiosamente ha perso in quattro dei cinque incontri precedenti. L’ultimo dei quali è stato tuttavia a maggio 2022, prima che la bielorussa diventasse campionessa di Grand Slam.

Stefanos Tsitsipas, numero sette del mondo, e Taylor Fritz, 12º della classifica mondiale, sono in rotta di collisione negli ottavi di finale dell’Australian Open, dopo aver vinto con convinzione i loro match del terzo turno nel primo Grand Slam della stagione.

Il greco 25 anni, finalista del Happy Slam nel 2023, ha sconfitto il francese Luca Van Assche, 19 anni e 79º ATP, per 6-3, 6-0 6-4, in poco più di due ore con una prestazione di classe, mentre Fritz ha perso il primo set ma si è ripreso per battere l’ungherese Fabian Marozsan, 67º ATP, per 3-6, 6-4, 6-2 6-3, in 2h20 di partita. Tsitsipas guida i confronti diretto per 3-1, ma Fritz ha vinto l’ultimo incontro tra i due, sulla terra rossa di Monte Carlo nel 2023, dove Tsitsipas era il campione in carica (2021 e 2022).

Karen Khachanov, 27 anni che nel 2023 ha brillato fino alle semifinali dell’Australian Open, ha confermato questo venerdì il suo ritorno alla seconda settimana del Happy Slam, a Melbourne, ma con una vittoria molto combattuta contro un giocatore in grande forma.

Il russo, che ha trascorso diversi mesi infortunato nel 2023 ma occupa comunque il 15º posto nel ranking mondiale, ha resistito in un durissimo terzo turno contro il ceco Tomas Machac, 75º ATP ma in grande forma, per 6-4, 7-6(4), 4-6 7-6(5), in un duello di 3h28 in cui è riuscito a prevalere nei momenti chiave sia del secondo che del quarto set, nonostante il suo avversario abbia realizzato più colpi vincenti e creato molte più palle break (19 contro 3!). Khachanov affronterà l’italiano Jannik Sinner, numero quattro ATP, domenica. Sinner guida il confronto diretto per 2-1, ma non si incontrano da quasi tre anni.

GS Australian Open L. Tsurenko [28] L. Tsurenko [28] 0 0 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka

(28) L. Tsurenkovs (2) A. Sabalenka

L. Van Assche vs (7) S. Tsitsipas



GS Australian Open L. Van Assche L. Van Assche 3 0 4 S. Tsitsipas S. Tsitsipas 6 6 6 Vincitore: S. Tsitsipas

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs (30) T. Etcheverry



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 6 7 T. Etcheverry T. Etcheverry 3 3 6 Vincitore: N. Djokovic

(Q) S. Hunter vs (9) B. Krejcikova



GS Australian Open S. Hunter S. Hunter 40 6 4 B. Krejcikova [9] • B. Krejcikova [9] 40 4 4

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(4) J. Sinner vs (26) S. Baez



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 S. Baez [26] S. Baez [26] 0 1 3 Vincitore: J. Sinner

A. Parks vs (4) C. Gauff



GS Australian Open A. Parks A. Parks 0 2 C. Gauff [4] C. Gauff [4] 6 6 Vincitore: C. Gauff

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) M. Timofeeva vs (10) B. Haddad Maia



GS Australian Open M. Timofeeva M. Timofeeva 7 6 B. Haddad Maia [8] B. Haddad Maia [8] 6 3 Vincitore: M. Timofeeva

(29) S. Korda vs (5) A. Rublev



GS Australian Open S. Korda [29] S. Korda [29] 2 6 4 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 6 7 6 Vincitore: A. Rublev

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Anisimova vs P. Badosa



GS Australian Open A. Anisimova A. Anisimova 7 6 P. Badosa P. Badosa 5 4 Vincitore: A. Anisimova

(12) T. Fritz vs F. Marozsan



GS Australian Open T. Fritz [12] T. Fritz [12] 3 6 6 6 F. Marozsan F. Marozsan 6 4 2 2 Vincitore: T. Fritz

GS Australian Open A. de Minaur [10] A. de Minaur [10] 6 6 6 F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 3 3 1 Vincitore: A. de Minaur

GS Australian Open T. Machac T. Machac 4 6 6 6 K. Khachanov [15] K. Khachanov [15] 6 7 4 7 Vincitore: K. Khachanov

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(10) A. de Minaurvs (Q) F. Cobolli(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))T. Machacvs (15) K. Khachanov

M. Frech vs (Q) A. Zakharova



GS Australian Open M. Frech M. Frech 4 7 6 A. Zakharova A. Zakharova 6 5 4 Vincitore: M. Frech

(20) A. Mannarino vs (16) B. Shelton



GS Australian Open A. Mannarino [20] A. Mannarino [20] 7 1 6 6 6 B. Shelton [16] B. Shelton [16] 6 6 7 3 4 Vincitore: A. Mannarino

(WC) J. Millman / (WC) E. Winter vs (2) R. Bopanna / (2) M. Ebden



GS Australian Open J. Millman / E. Winter J. Millman / E. Winter 2 4 R. Bopanna / M. Ebden R. Bopanna / M. Ebden 6 6 Vincitore: R. Bopanna / M. Ebden

GS Australian Open A. Erler / L. Miedler A. Erler / L. Miedler 2 6 M. Purcell / J. Thompson M. Purcell / J. Thompson 6 7 Vincitore: M. Purcell / J. Thompson

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))A. Erler/ L. Miedlervs M. Purcell/ J. Thompson

D. Altmaier / M. Reyes-Varela vs (3) R. Ram / (3) J. Salisbury



GS Australian Open D. Altmaier / M. Reyes-Varela D. Altmaier / M. Reyes-Varela 2 4 R. Ram / J. Salisbury R. Ram / J. Salisbury 6 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury

E. Avanesyan vs M. Kostyuk



GS Australian Open E. Avanesyan E. Avanesyan 6 4 4 M. Kostyuk M. Kostyuk 2 6 6 Vincitore: M. Kostyuk

GS Australian Open D. Saville / A. Tomljanovic D. Saville / A. Tomljanovic 1 1 S. Hsieh / E. Mertens [2] S. Hsieh / E. Mertens [2] 6 6 Vincitore: S. Hsieh / E. Mertens

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(WC) D. Saville/ (WC) A. Tomljanovicvs (2) S. Hsieh/ (2) E. Mertens

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Djere / C. O’Connell vs (16) R. Hijikata / (16) J. Kubler



GS Australian Open L. Djere / C. O'Connell L. Djere / C. O'Connell 2 4 R. Hijikata / J. Kubler R. Hijikata / J. Kubler 6 6 Vincitore: R. Hijikata / J. Kubler

L. Noskova / X. Wang vs F. Wu / L. Zhu



GS Australian Open L. Noskova / X. Wang L. Noskova / X. Wang 4 2 F. Wu / L. Zhu F. Wu / L. Zhu 6 6 Vincitore: F. Wu / L. Zhu

M. Andreeva vs D. Parry



GS Australian Open M. Andreeva M. Andreeva 1 6 7 D. Parry D. Parry 6 1 6 Vincitore: M. Andreeva

GS Australian Open A. Mies / J. Smith A. Mies / J. Smith 6 6 6 T. Kokkinakis / A. Popyrin T. Kokkinakis / A. Popyrin 7 4 4 Vincitore: A. Mies / J. Smith

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))A. Mies/ J. Smithvs T. Kokkinakis/ A. Popyrin

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Schoofs / K. Zimmermann vs H. Guo / X. Jiang



GS Australian Open B. Schoofs / K. Zimmermann B. Schoofs / K. Zimmermann 7 4 1 H. Guo / X. Jiang H. Guo / X. Jiang 6 6 6 Vincitore: H. Guo / X. Jiang

T. Babos / A. Bondar vs A. Moratelli / S. Murray Sharan



GS Australian Open T. Babos / A. Bondar T. Babos / A. Bondar 4 6 7 A. Moratelli / S. Murray Sharan A. Moratelli / S. Murray Sharan 6 1 5 Vincitore: Babos-Bondar

S. Bolelli / A. Vavassori vs (13) N. Mahut / (13) E. Roger-Vasselin



GS Australian Open S. Bolelli / A. Vavassori S. Bolelli / A. Vavassori 7 5 6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin [13] N. Mahut / E. Roger-Vasselin [13] 6 7 3 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori

A. Sutjiadi / M. Venus vs E. Routliffe / J. Withrow



GS Australian Open A. Sutjiadi / M. Venus [13] A. Sutjiadi / M. Venus [13] 2 7 1 E. Routliffe / J. Withrow • E. Routliffe / J. Withrow 6 6 0 Vincitore: A. Sutjiadi / M. Venus

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Behar / A. Pavlasek vs (9) J. Murray / (9) M. Venus



GS Australian Open A. Behar / A. Pavlasek A. Behar / A. Pavlasek 6 6 J. Murray / M. Venus [9] J. Murray / M. Venus [9] 2 4 Vincitore: A. Behar / A. Pavlasek

(6) D. Krawczyk / (6) E. Shibahara vs A. Bogdan / R. Masarova



GS Australian Open D. Krawczyk / E. Shibahara [2] D. Krawczyk / E. Shibahara [2] A 6 5 A. Bogdan / R. Masarova • A. Bogdan / R. Masarova 40 3 1

(1) I. Dodig / (1) A. Krajicek vs N. Cacic / D. Molchanov



GS Australian Open I. Dodig / A. Krajicek [1] I. Dodig / A. Krajicek [1] 7 4 7 6 N. Cacic / D. Molchanov N. Cacic / D. Molchanov 9* 6 6 6

GS Australian Open A. Rodionova / M. Purcell [7] A. Rodionova / M. Purcell [7] 2 4 L. Siegemund / S. Gille [5] L. Siegemund / S. Gille [5] 6 6 Vincitore: L. Siegemund / S. Gille

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))(WC) A. Rodionova/ (WC) M. Purcellvs (5) L. Siegemund/ (5) S. Gille

A. Danilina / A. Molteni vs (WC) J. Fourlis / (WC) A. Harris



GS Australian Open A. Danilina / A. Molteni A. Danilina / A. Molteni 4 4 J. Fourlis / A. Harris J. Fourlis / A. Harris 6 6 Vincitore: J. Fourlis / A. Harris

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Marozava / K. Piter vs S. Aoyama / A. Krunic



GS Australian Open L. Marozava / K. Piter L. Marozava / K. Piter 1 1 S. Aoyama / A. Krunic S. Aoyama / A. Krunic 6 6

(6) M. Gonzalez / (6) A. Molteni vs N. Borges / A. Vukic



E. Navarro / D. Shnaider vs (10) H. Chan / (10) G. Olmos



GS Australian Open E. Navarro / D. Shnaider E. Navarro / D. Shnaider 6 4 6 H. Chan / G. Olmos [10] H. Chan / G. Olmos [10] 3 6 1 Vincitore: E. Navarro / D. Shnaider

(6) G. Dabrowski / (6) N. Lammons vs (WC) P. Hon / (WC) A. Walton



GS Australian Open G. Dabrowski / N. Lammons [6] G. Dabrowski / N. Lammons [6] 6 6 P. Hon / A. Walton P. Hon / A. Walton 3 2 Vincitore: G. Dabrowski / N. Lammons

D. Schuurs / H. Nys vs M. Kato / T. Puetz



GS Australian Open D. Schuurs / H. Nys D. Schuurs / H. Nys 6 2 1 M. Kato / T. Puetz [13] • M. Kato / T. Puetz [13] 7 6 0 Vincitore: D. Schuurs / H. Nys

GS Australian Open M. Arnaldi / A. Pellegrino M. Arnaldi / A. Pellegrino 3 4 N. Balaji / V. Cornea N. Balaji / V. Cornea 6 6 Vincitore: N. Balaji / V. Cornea

M. Arnaldi/ A. Pellegrinovs (A) N. Balaji/ (A) V. Cornea

C. Dolehide / P. Stearns vs (9) D. Schuurs / (9) L. Stefani



GS Australian Open C. Dolehide / P. Stearns C. Dolehide / P. Stearns 6 6 5 D. Schuurs / L. Stefani D. Schuurs / L. Stefani 7 4 7 Vincitore: D. Schuurs / L. Stefani

V. Kudermetova / L. Glasspool vs T. Townsend / M. Melo



GS Australian Open V. Kudermetova / L. Glasspool V. Kudermetova / L. Glasspool 0 7 5 1 T. Townsend / M. Melo • T. Townsend / M. Melo 0 6 7 0 Vincitore: V. Kudermetova / L. Glasspool

(14) W. Koolhof / (14) N. Mektic vs H. Heliovaara / J. Peers



GS Australian Open W. Koolhof / N. Mektic [14] W. Koolhof / N. Mektic [14] 6 6 H. Heliovaara / J. Peers H. Heliovaara / J. Peers 6 1 4 Vincitore: W. Koolhof / N. Mektic

(WC) L. Stefani / (WC) R. Matos vs P. Stearns / R. Ram



GS Australian Open E. Alexandrova / A. Kalinskaya E. Alexandrova / A. Kalinskaya 6 6 T. Preston / A. Rodionova T. Preston / A. Rodionova 2 3 Vincitore: E. Alexandrova / A. Kalinskaya

E. Alexandrova/ A. Kalinskayavs (WC) T. Preston/ (WC) A. Rodionova

(5) S. Gonzalez / (5) N. Skupski vs F. Cabral / H. Patten



GS Australian Open S. Gonzalez / N. Skupski [5] S. Gonzalez / N. Skupski [5] 6 6 F. Cabral / H. Patten F. Cabral / H. Patten 3 4 Vincitore: S. Gonzalez / N. Skupski

(WC) M. Joint / (WC) D. Sweeny vs (7) N. Melichar-Martinez / (7) K. Krawietz



GS Australian Open M. Joint / D. Sweeny M. Joint / D. Sweeny 2 4 N. Melichar-Martinez / K. Krawietz [7] N. Melichar-Martinez / K. Krawietz [7] 6 6 Vincitore: N. Melichar-Martinez / K. Krawietz

(11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko vs (WC) K. Birrell / (WC) O. Gadecki



GS Australian Open L. Kichenok / J. Ostapenko L. Kichenok / J. Ostapenko 3 7 6 K. Birrell / O. Gadecki K. Birrell / O. Gadecki 6 6 3 Vincitore: L. Kichenok / J. Ostapenko

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))