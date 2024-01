Blinkova sorprende Rybakina, match con un record storico: il più lungo tiebreak di sempre in uno Slam (Video)

Iga si salva, Elena no. Due tra le grandi favorite per la vittoria agli Australian Open 2024 sono scese in campo nella quinta giornata del torneo, e mentre Swiatek è riuscita clamorosamente a rimontare e vincere il suo match di secondo turno, salvandosi contro una coriacea Collins, Rybakina ha ceduto al tiebreak del terzo set contro la russa Anna Blinkova. La ex campionessa di Wimbledon ha mostrato una condizione incerta, alternando grandi giocate a molti errori, sotto la costante pressione di Anna. La grande lotta è arrivata al tiebreak del terzo set. E che tiebreak…! In un’alternanza mozzafiato di emozioni, il gioco decisivo e la sofferta vittoria è andata a Blinkova, per 22 punti a 20, con ben 9 match point non sfruttati da Blinkova e 6 da Rybakina.

Questa vittoria entra di diritto nel libro d’oro dei record del tennis. Infatti il 22-20, ben 42 punti, che ha deciso questa sfida di secondo turno a Melbourne, è il tiebreak più lungo mai giocato in un torneo del Grande Slam. Lo riporta l’ITF.

At 42 points, the final-set tiebreak between Anna Blinkova and Elena Rybakina (won 22-20 by Blinkova) is the longest tiebreak in a singles match in Grand Slam history. — ITF Media (@ITFMedia) January 18, 2024

Il precedente record era di 38 punti, occorso in due occasioni:

2007, Australian Open, il tiebreak del primo set tra Tsonga e Roddick fu vinto dal francese per 20 punti a 18 (Roddick alla fine vinse il match);

2023, Wimbledon, il tiebreak decisivo tra Tsurenko e Bogdan finì 20 a 18 a favore di Lesja.

Mario Cecchi