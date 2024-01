Australian Open, la rincorsa al titolo di Sinner può continuare: quote rasoterra con Baez. Cobolli insegue De Minaur e prova il colpo a sorpresa

Jannik Sinner tornerà in campo nella notte italiana per affrontare Sebastian Baez. In quota l’azzurro vede gli ottavi di finale: il successo di Jannik si gioca a 1,02 mentre la vittoria del rivale oscilla tra 13 e 16.

I due si sono già affrontati lo scorso anno, a Shangai, quando l’altoatesino ha lasciato un set al rivale. Per questa sfida, nel set betting è avanti il 3-0 del numero 4 al mondo, offerto a 1,40 e seguito dal 3-1 a 4,25.

Le prime partite del numero uno italiano a Melbourne fanno ben sperare anche in ottica titolo: il primo trofeo Slam per Sinner si gioca a 6, dietro solo alla coppia Djokovic-Alcaraz. Il serbo punta l’undicesimo successo australiano a 2,20, mentre Carlitos insegue su better a 4. Più lontano Medvedev, offerto a 10.

In campo anche Flavio Cobolli, protagonista finora di un grande torneo. Il romano sfiderà il beniamino di casa Alex De Minaur, che ha già sconfitto Arnaldi al secondo turno e in quota punta alla seconda vittoria consecutiva su un italiano. Un clamoroso successo di Cobolli si gioca a 7,60, mentre la vittoria dell’australiano è vista a 1,08. Set betting che premia il 3-0 per De Minaur, proposto a 1,56. Una vittoria dell’italiano per 3-2 paga 22 volte la posta.

– 📅 19 gennaio 2024, Australian Open (Superficie: Hard)

– 🕐 01:00 3R 🇨🇿 Machac – 🇷🇺 Khachanov (15) 0-0 2.34 1.60

– 🕑 02:00 3R 🇮🇹 Sinner (4) – 🇦🇷 Baez (26) 1-0 1.02 16.67

– 🕒 03:00 3R 🇺🇸 Fritz (12) – 🇭🇺 Marozsan 0-0 1.30 3.54

– 🕞 03:30 3R 🇫🇷 Van Assche – 🇬🇷 Tsitsipas (7) 0-0 4.68 1.19

– 🕟 04:30 3R 🇫🇷 Mannarino (20) – 🇺🇸 Shelton (16) 1-0 3.23 1.35

– 🕘 09:00 3R 🇷🇸 Djokovic (1) – 🇦🇷 Etcheverry (30) 2-0 1.05 11.14

– 🕘 09:00 3R 🇦🇺 De Minaur (10) – 🇮🇹 Cobolli 0-0 1.08 8.38

– 🕥 10:30 3R 🇺🇸 Korda (29) – 🇷🇺 Rublev (5) 0-2 2.90 1.41

– 🕐 01:00 3R 🇺🇸 Anisimova – 🇪🇸 Badosa 0-0 2.27 1.63

– 🕑 02:00 3R 🇺🇦 Tsurenko (28) – 🇧🇾 Sabalenka (2) 1-1 11.27 1.05

– 🕒 03:00 3R 🇵🇱 Frech – 🇷🇺 Zakharova 1-0 1.47 2.71

– 🕓 04:00 3R 🇷🇺 Avanesyan – 🇺🇦 Kostyuk 0-0 3.97 1.26

– 🕓 04:00 3R 🇷🇺 Andreeva – 🇫🇷 Parry 1-0 1.09 7.81

– 🕓 04:00 3R 🇺🇸 Parks – 🇺🇸 Gauff (4) 0-0 11.16 1.05

– 🕘 09:00 3R 🇷🇺 Timofeeva – 🇧🇷 Haddad Maia (10) 0-0 4.14 1.23

– 🕚 11:00 3R 🇳🇿 Hunter – 🇨🇿 Krejcikova (9) 0-0 4.23 1.23