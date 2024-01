Australian Open – Le Dichiarazioni dei tennisti italiani nel Day 5: Lorenzo Sonego contento della prestazione. Giulio Zeppieri ancora più motivato. Jasmine Paolini soddisfatta. Martina Trevisan ottimista (con la sintesi video e le interviste)

Lorenzo Sonego : “Sono contento della mia prestazione sicuramente. Si è alzato molto il livello dal primo set in poi, tutti e due abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo in campo, c’erano pochi scambi e le condizioni erano molto veloci, la palla volava ed era difficile rispondere. Andando avanti con la partita siamo entrati di più nel vivo del gioco e abbiamo giocato una grande partita.

Alcaraz ti aggredisce subito fin dalla risposta e ti mette subito in difficoltà, la sua palla è pesante e riesce a rubare il tempo nella parte soprattutto del rovescio, anticipa molto e mi metteva in difficoltà con il rovescio incrociato, da lì incominciavo a subire qualche volta.

Quando riesco a uscire dal campo che ho dato tutto e ho fatto una buona prestazione sono contento quasi sempre. Nelle ultime partite ho dimostrato di poter giocare a un livello molto alto, queste partite mi stanno servendo per capire cosa mi manca e dove posso migliorare. Ho visto che ho tanti margini, soprattutto sul rovescio e nella risposta: questa è una cosa molto positiva, perché se già riesco a fare match pari con qualche difficoltà, se riesco a mettere a posto alcune cose posso togliermi delle soddisfazioni.

Non ci siamo dati particolari obiettivi di classifica, stiamo cercando di giocare a un livello sempre più alto e infatti farò la trasferta in Europa e poi andrò a Dubai perché c’è un livello molto alto: posso competere a questo livello per migliorare i miei colpi e cercare il prossimo anno di fare risultati. Molto probabilmente andrò a Rotterdam e poi appunto a Dubai“.

Giulio Zeppieri : “È stata una battaglia. Gran giocatore, gran esperienza, è tornato forte nel terzo. Magari la prossima volta farò meglio. Soddisfazione poca. Sono triste, ma non sono deluso. Ho dato tutto, in un match 3 su 5 c’è il tempo per recuperare. Se sei avanti 2-0 contro gente di quel calibro loro alzano il livello. Ho faticato a stargli dietro, ho calato al servizio, ho messo meno prime. Al quinto ho avuto una palla break sul 2-1, punto clamoroso sul 4-3 e 30-30, sulla palla break servizio vincente sulla riga. Io ho giocato il mio, lui è stato bravo. L’interruzione per pioggia non ha inciso. Dopo il terzo forse mi hanno anche aiutato. Non ho nulla alla gambe, solo un piccolo affaticamento che è normale quando giochi tanto. Stavo bene, potevo giocare ancora. È mancato un pizzico di coraggio alla fine, nel penultimo game, ma fisicamente stavo bene e non c’erano problemi.

Nel quinto set ho avuto palla break sul 2-1, poi c’è stato un punto clamoroso sul 4-3 30 pari… poi servizi vincenti sulla riga, winner…. io ho fatto il mio, bravo lui. Forse è mancato un pizzico di coraggio nel penultimo game ma quando giochi con gente di questo livello accade. Più si va in lotta, più i momenti sono importanti e più emerge la loro abitudine a giocare sotto pressione.

Ho rotto il mio 100% di vittorie al quinto, questa cosa mi devasta (scherza). Ero forse l’unico giocatore con il 100%. Succede, quando giochi con gente di base più forte di te e quando vai nella lotta loro sono più preparati, ci può stare che lui vinca oggi, ma sappiamo che il lavoro che c’è è buono e continueremo a farlo. La trasferta è stata positiva, ho fatto un ottimo Slam: nelle qualificazioni ho vinto bene, ho vinto una buona partita con Lajovic al primo turno, oggi è stata battaglia contro un giocatore più abituato di me a queste partite.

Ora vado a Latina, mi riposo un po’, poi farò Montpellier e Marsiglia, con la prospettiva di giocare le qualificazioni nei 1000 americani, quest’anno giocheremo sempre in ATP se non ci saranno intoppi. Un messaggio in particolare che mi ha fatto piacere? Una pagina Instagram ha scritto: “Zeppieri gioca due set da campione, ma ne servivano tre”. E io ho scritto “lo so”. Poi ride e aggiunge “grazie al c****“.

Jasmine Paolini : “C’era un po’ di preoccupazione, l’ultima volta con lei avevo perso 75 61 una partita in cui sbagliai molto, ma oggi sono entrata con le idee chiare e questo mi ha dato tanto ordine e ha limitato gli errori. Ho giocato davvero una bella partita.

Sono contenta del livello che sto esprimendo, oggi non era una partita così facile come si poteva immaginare. La conoscevo bene, gioca tanti slice, l’altra volta mi ero fatta sorprendere invece oggi avevo le idee chiare e come riuscivo a prendere un po’ di campo mi avvicinavo per provare ad andare anche a rete”.

Renzo (Furlan) mi lascia abbastanza libera, per questo match ho parlato sia con lui che con Sara Errani che l’aveva affrontata tante volte e la conosce bene. Con Renzo cerchiamo di analizzare la partita, ma molto dipende da quel di cui ti accorgi in campo”.

L’ho affrontata a Cincinnati e a Roma la Rybakina, sul Centrale, so cosa aspettarmi: serve bene e spinge molto la palla. A Wimbledon sul Centrale è andata bene, ho cercato di godermela, è bello giocare di fronte a tante persone, qui forse ci sarà meno vento e sinceramente ci spero”.

PAOLINI: “IDEE CHIARE E POCHI ERRORI, IL TERZO TURNO SIGNIFICA TANTO PER ME”



Martina Trevisan : “L’inizio non è stato semplice, ritrovarmi subito 5-1 sotto non ha aiutato – ha detto Martina -. Ero anche riuscita a tornarle sotto nel punteggio però non è bastato. Oggi abbiamo giocato in condizioni molto difficili; siamo entrate in campo con un gran vento, poi ci sono state le interruzioni, siamo ripartite, di nuovo la pioggia… Lei è una giocatrice particolare, ha lampi di buon livello, anche perché a tennis gioca davvero bene, ma non lo fa in modo stabile per tutto l’anno e la classifica ovviamente lo dice.

E’ sempre complicato giocare con lei perché non dà ritmo, tira forte, serve bene e alterna momenti in cui tira tutto fuori dal campo a momenti in cui fa solo vincenti. A me, invece, piace portare lo scambio alle lunghe; ho cercato di essere consistente ma ha funzionato solo a tratti e, soprattutto, quando ne avevo bisogno ha funzionato meno. Se fossi riuscita ad andare uno o due game sopra il suo gioco probabilmente ne avrebbe risentito. Non ci sono riuscita, quindi non abbiamo certezze, ma di certo avrei avuto più chances.

Mi spiace per oggi, ma lascio l’Australia con sensazioni positive. Ho lavorato tanto, e con la calma sono certa che porterò anche in campo le sensazioni migliori. Ora tornerò a casa e mi rimetterò al lavoro. Il 28 andrò a Linz, poi sono iscritta a Cluj e a Doha. Vediamo come va il torneo a Linz e a quel punto deciderò se continuare indoor o andare direttamente a Doha. Poi Dubai e gli Stati Uniti”.

Elisabetta Cocciaretto: In attesa…