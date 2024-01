Australian Open: Jasmine Paolini per la prima volta al terzo turno a Melbourne. Sconfitte per Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan

In un brillante pomeriggio sui campi dell’Australian Open, Jasmine Paolini ha segnato un traguardo storico nella sua carriera, entrando per la prima volta nel terzo turno del prestigioso torneo. La toscana, numero 26 del tabellone, ha confermato il suo ottimo stato di forma e fiducia vincendo contro la tedesca Tatjana Maria, una veterana dei grandi palcoscenici dopo la sua semifinale a Wimbledon nel 2022. Il match, conclusosi con un convincente 6-2 6-3 in favore della Paolini, è durato un’ora e 10 minuti, durante i quali la numero 1 azzurra ha dominato con autorità. La vittoria non è stata solo un segno della crescente maturità di Paolini sul campo, ma anche una promessa di sfide ancora più emozionanti: ora non si prospetta un confronto contro la numero 3 del mondo, Elena Rybakina, ma la russa Anna Blinkova che ha sconfitto la kazaka in tre set.

Paolini è partita subito in quarta, dimostrando la sua superiorità fin dal primo game di servizio di Maria, dove si è procurata un break grazie a un vincente di rovescio. La sua prestazione è stata caratterizzata da un servizio particolarmente efficace, che non ha lasciato spazio a riprese da parte dell’avversaria tedesca.

Tuttavia, è stato nel secondo set che Paolini ha affrontato la sua prima vera sfida, trovandosi a dover annullare tre palle break nel game d’apertura. Nonostante questo breve momento di difficoltà, ha mantenuto il controllo del gioco, sfruttando un calo della tedesca per portarsi sul 4-2. Anche dopo un gioco meno convincente, che ha visto la tedesca avvicinarsi nel punteggio, Paolini non ha perso la concentrazione, chiudendo il match per 6 a 3.

I numeri parlano chiaro: Paolini ha dominato in termini di vincenti (38 contro i 6 di Maria) ma anche di errori gratuiti (25 contro i 19 della tedesca). La sua percentuale di prime palle in campo è stata superiore (83% contro il 68% di Maria), così come la percentuale di punti vinti sul primo servizio (73% contro il 56% di Maria), dimostrando una prestazione nettamente più incisiva e decisiva.

La vittoria di Jasmine Paolini agli Australian Open 2024 conferma la sua crescita personale, ma anche un ulteriore segnale della crescita del tennis italiano femminile.

GS Australian Open T. Maria T. Maria 2 3 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paolini 30-0 3-5 → 3-6 T. Maria 0-15 15-30 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Maria 0-15 15-40 df 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Maria 15-0 15-15 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Maria 15-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-30 30-40 A-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Maria 30-15 30-30 df 40-A df 2-5 → 2-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 T. Maria 30-0 40-15 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-30 1-3 → 1-4 T. Maria 0-15 30-30 0-3 → 1-3 J. Paolini 30-0 0-2 → 0-3 T. Maria 15-15 df 30-30 40-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 30-15 40-15 0-0 → 0-1

– **T. Maria**– Aces: 1– Double faults: 1– First serve in: 68%– Win on 1st serve: 56% (41/60)– Win on 2nd serve: 37% (7/19)– Fastest serve: 182 km/h– 1st serve average speed: 163 km/h– 2nd serve average speed: 125 km/h

– **J. Paolini**

– Aces: 4

– Double faults: 1

– First serve in: 83%

– Win on 1st serve: 73% (35/48)

– Win on 2nd serve: 40% (4/10)

– Fastest serve: 168 km/h

– 1st serve average speed: 146 km/h

– 2nd serve average speed: 124 km/h

#### Winners & Errors

– **T. Maria**

– Winners: 6

– Return winners: 1

– Unforced errors: 19

– Return unforced errors: 3

– **J. Paolini**

– Winners: 38

– Return winners: 0

– Unforced errors: 25

– Return unforced errors: 2

#### Points Won

– **T. Maria**

– Break points won: 20% (1/5)

– Net points won: 40% (6/15)

– Receiving points won: 31% (18/58)

– Total points won: 49

– **J. Paolini**

– Break points won: 57% (4/7)

– Net points won: 70% (30/43)

– Receiving points won: 43% (26/60)

– Total points won: 69

#### Serve and Return

– **T. Maria**

– Service points played: 41

– Service points won: 23

– Return points played: 48

– Return points in play: 40

– Return points won: 13

– **J. Paolini**

– Service points played: 48

– Service points won: 35

– Return points played: 41

– Return points in play: 31

– Return points won: 18

#### Rally

– **GroundStroke shots**

– T. Maria: 2

– J. Paolini: 11

– **Volley shots**

– T. Maria: 0

– J. Paolini: 7

– **Approach shots**

– T. Maria: 0

– J. Paolini: 2

– **Passing shots**

– T. Maria: 0

– J. Paolini: 2

– **Lob shots**

– Both players: 0

– **Overhead shots**

– T. Maria: 0

– J. Paolini: 6

– **Drop shots**

– T. Maria: 1

– J. Paolini: 0

Elisabetta Cocciaretto ha ceduto il passo a Emma Navarro dopo un’intensa battaglia durata 2 ore e 14 minuti. Nonostante un inizio promettente, la tennista italiana non è riuscita a mantenere il ritmo imposto da una delle giocatrici più in forma di questo inizio 2024, l’americana Emma Navarro.

Cocciaretto ha iniziato con il piede giusto, aggiudicandosi il primo set per 6-4 con un gioco solido e convincente. Tuttavia, nel corso del match, il suo rendimento ha iniziato a vacillare. Nel secondo set, Navarro ha preso il sopravvento, vincendo 6-3 grazie a una serie di errori commessi da Cocciaretto, non solo sul dritto ma anche sul suo solitamente affidabile rovescio.

Il terzo set ha visto un’ulteriore battuta d’arresto per la giocatrice italiana. Dopo un promettente vantaggio di 2-0, Cocciaretto ha avuto l’opportunità di consolidare il suo vantaggio, ma non è riuscita a sfruttare due palle break consecutive sul 2 a 1 e un’altra del controbreak sul 2 a 3. Questi momenti cruciali hanno segnato una svolta nel match, con Navarro che ha sfruttato l’occasione per ribaltare il risultato, chiudendo il set e la partita con lo stesso punteggio del secondo, 6-3.

Per Navarro, questa vittoria rappresenta il decimo successo della stagione in appena tre tornei, una testimonianza della sua forma eccellente.

GS Australian Open E. Navarro E. Navarro 4 6 6 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 3 3 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Cocciaretto 15-15 30-30 5-3 → 6-3 E. Navarro 0-15 30-15 4-3 → 5-3 E. Cocciaretto 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-2 → 4-3 E. Navarro 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Cocciaretto 0-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Navarro 0-30 15-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 15-0 15-30 0-2 → 1-2 E. Navarro 0-30 15-30 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 15-0 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Navarro 15-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Cocciaretto 0-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 5-2 → 5-3 E. Navarro 30-15 40-30 30-30 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Navarro 0-30 40-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 E. Cocciaretto 15-30 30-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Navarro 0-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 15-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Cocciaretto 15-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Navarro 0-15 15-30 15-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto 30-15 4-3 → 4-4 E. Navarro 30-0 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto 0-30 30-30 2-3 → 3-3 E. Navarro 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-15 1-2 → 1-3 E. Navarro 15-0 15-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-15 40-15 40-40 A-40 df 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-0 15-15 40-30 0-0 → 1-0

### Service Statistics– **Aces:**– Navarro: 1– Cocciaretto: 1– **Double Faults:**– Navarro: 1– Cocciaretto: 3– **1st Serve In Percentage:**– Navarro: 67% (57/85)– Cocciaretto: 73% (87/119)– **Win on 1st Serve:**– Navarro: 72% (41/57)– Cocciaretto: 56% (49/87)– **Win on 2nd Serve:**– Navarro: 46% (13/28)– Cocciaretto: 47% (15/32)– **Fastest Serve:**– Navarro: 174 km/h– Cocciaretto: 168 km/h– **1st Serve Average Speed:**– Navarro: 159 km/h– Cocciaretto: 154 km/h– **2nd Serve Average Speed:**– Navarro: 123 km/h– Cocciaretto: 133 km/h

### Winners & Errors

– **Winners:**

– Navarro: 28

– Cocciaretto: 31

– **Return Winners:**

– Navarro: 2

– Cocciaretto: 0

– **Unforced Errors:**

– Navarro: 37

– Cocciaretto: 48

– **Return Unforced Errors:**

– Navarro: 4

– Cocciaretto: 2

### Points Won

– **Break Points Won:**

– Navarro: 28% (5/18)

– Cocciaretto: 33% (3/9)

– **Net Points Won:**

– Navarro: 71% (12/17)

– Cocciaretto: 87% (13/15)

– **Receiving Points Won:**

– Navarro: 44% (52/119)

– Cocciaretto: 35% (30/85)

– **Total Points Won:**

– Navarro: 109

– Cocciaretto: 95

### Serve and Return

– **Service Points Played:**

– Navarro: 57

– Cocciaretto: 87

– **Service Points Won:**

– Navarro: 41

– Cocciaretto: 49

– **Return Points Played:**

– Navarro: 87

– Cocciaretto: 57

– **Return Points in Play:**

– Navarro: 76

– Cocciaretto: 46

– **Return Points Won:**

– Navarro: 38

– Cocciaretto: 16

### Rally Shots

– **GroundStroke Shots:**

– Navarro: 13

– Cocciaretto: 12

– **Volley Shots:**

– Navarro: 3

– Cocciaretto: 1

– **Approach Shots:**

– Navarro: 1

– Cocciaretto: 0

– **Passing Shots:**

– Navarro: 0

– Cocciaretto: 3

– **Lob Shots:**

– Navarro: 0

– Cocciaretto: 0

– **Overhead Shots:**

– Navarro: 0

– Cocciaretto: 1

– **Drop Shots:**

– Navarro: 0

– Cocciaretto: 2

Martina Trevisan ha visto il suo percorso agli Australian Open concludersi al secondo turno. L’azzurra, classificata al numero 59 nel ranking mondiale, è stata sconfitta dalla francese Oceane Dodin, numero 95 della WTA, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e mezza di un intensa battaglia sul campo.

Il match ha avuto un inizio difficile per Trevisan, che ha subito ceduto il suo servizio nel primo gioco e di nuovo nel terzo. Dodin ha sfruttato queste opportunità, portandosi rapidamente sul 4-0. Durante il quinto gioco, con Trevisan in svantaggio ma al servizio, la partita è stata interrotta a causa della pioggia, con Dodin capace di produrre un parziale di 17 punti a 7. Alla ripresa, Trevisan ha mostrato una certa resistenza, mantenendo il proprio servizio e accorciando il divario sul 4-5. Ha persino avuto l’opportunità di pareggiare sul 5-5, ma Dodin ha mantenuto il controllo, chiudendo il set 6-4 dopo 48 minuti di gioco.

Nel secondo set, la partita ha continuato a essere combattuta, con Trevisan che ha salvato tre palle break nel terzo gioco, ma alla fine ha ceduto il turno servizio. L’azzurra ha superato il momento di difficoltà, ottenendo un controbreak nel sesto gioco. Tuttavia, Dodin ha mostrato una grande tenacia, strappando nuovamente il servizio di Trevisan e mantenendo il vantaggio. La bagarre si è accesa di nuovo, Trevisan non è riuscita a sfruttare le chance per strappare un nuovo break, permettendo a Dodin di chiudere il set e la partita per 6-4 dopo 42 minuti.

Le statistiche del match riflettono la superiorità di Dodin in questo incontro. La francese ha totalizzato 68 punti contro i 57 di Trevisan, con un gap favorevole per colpi vincenti, 27 rispetto ai 13 dell’italiana. Nonostante Dodin abbia commesso più errori gratuiti (21 contro i 12 di Trevisan), è stata più efficace nelle occasioni cruciali, sfruttando 4 delle 9 palle break e salvando 5 delle 7 occasioni concesse a Trevisan. Punti chiave che hanno fatto la differenza.

GS Australian Open O. Dodin O. Dodin 6 6 M. Trevisan M. Trevisan 4 4 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Dodin 15-15 30-30 5-4 → 6-4 M. Trevisan 15-0 40-0 5-3 → 5-4 O. Dodin 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 0-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-40 3-2 → 3-3 M. Trevisan 0-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 O. Dodin 15-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Trevisan 0-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Trevisan 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Dodin 15-15 30-15 30-40 40-40 5-4 → 6-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-30 5-3 → 5-4 O. Dodin 15-30 15-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Trevisan 15-30 15-40 40-40 5-1 → 5-2 O. Dodin 30-15 4-1 → 5-1 M. Trevisan 15-0 30-15 40-30 A-40 4-0 → 4-1 O. Dodin 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Trevisan 15-15 30-15 30-40 2-0 → 3-0 O. Dodin 30-0 1-0 → 2-0 M. Trevisan 0-15 0-30 15-40 15-30 0-0 → 1-0

– **O. Dodin**– **Aces**: 5– **Double Faults**: 7– **1st Serve In**: 47%– **1st Serve Win %**: 83% (24/29)– **2nd Serve Win %**: 45% (15/33)– **Fastest Serve**: 185 km/h– **Avg. 1st Serve Speed**: 170 km/h– **Avg. 2nd Serve Speed**: 139 km/h

– **M. Trevisan**

– **Aces**: 0

– **Double Faults**: 3

– **1st Serve In**: 75%

– **1st Serve Win %**: 62% (29/47)

– **2nd Serve Win %**: 31% (5/16)

– **Fastest Serve**: 173 km/h

– **Avg. 1st Serve Speed**: 146 km/h

– **Avg. 2nd Serve Speed**: 128 km/h

### Performance on Court

– **O. Dodin**

– **Winners**: 30

– **Return Winners**: 2

– **Unforced Errors**: 26

– **Return Unforced Errors**: 2

– **Break Points Won**: 44% (4/9)

– **Net Points Won**: 60% (3/5)

– **Receiving Points Won**: 41% (26/63)

– **Total Points Won**: 68

– **M. Trevisan**

– **Winners**: 15

– **Return Winners**: 1

– **Unforced Errors**: 14

– **Return Unforced Errors**: 2

– **Break Points Won**: 29% (2/7)

– **Net Points Won**: 88% (7/8)

– **Receiving Points Won**: 26% (16/62)

– **Total Points Won**: 57

### Service & Return

– **O. Dodin**

– **Service Points Played**: 29

– **Service Points Won**: 24

– **Return Points Played**: 47

– **Return Points Won**: 18

– **M. Trevisan**

– **Service Points Played**: 47

– **Service Points Won**: 29

– **Return Points Played**: 29

– **Return Points Won**: 5

### Rally Stats

– **GroundStroke Shots**

– O. Dodin: 5

– M. Trevisan: 8

– **Volley Shots**

– O. Dodin: 1

– M. Trevisan: 0

– **Approach Shots**

– O. Dodin: 0

– M. Trevisan: 2

– **Passing Shots**

– O. Dodin: 0

– M. Trevisan: 1

– **Lob Shots**

– Both Player: 0

– **Overhead Shots**

– Both Player: 0

– **Drop Shots**

– Both Player: 0





Marco Rossi