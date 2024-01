Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 5. A sorpresa eliminato Holger Rune. Iga Swiatek si salva miracolosamente. Vincono al supertiebreak del quinto set Zverev e Ruud (Video)

Holger Rune, numero otto al mondo, ha nuovamente deluso in un torneo del Grande Slam, essendo il primo giocatore della top 10 ad essere eliminato dall’Australian Open.

Il tennista danese è stato sconfitto al secondo turno dal francese Arthur Cazaux, attualmente 122° nel ranking ATP, con i parziali di 7-6(4), 6-4, 4-6 6-3, dopo quasi 3 ore e 30 minuti di gioco.

Rune ha anche cercato una possibile rimonta, avendo avuto palle break nel quarto set per rientrare nella partita, tuttavia, Cazaux ha resistito e ha conquistato la più grande vittoria della sua carriera.

Il giovane di 21 anni affronterà ora Tallon Griekspoor, che ha sconfitto Arthur Fils per 3-6, 6-1, 7-5 6-4.

Quando si farà il bilancio della stagione 2024, tra qualche mese, uno dei momenti più memorabili sarà certamente quella notte del 18 gennaio in cui Alexander Zverev, numero sei del mondo, e Casper Rudd, 11° ATP, entrambi finalisti di Grand Slam, sono sopravvissuti a match tie-breaks del quinto set allo stesso tempo, avanzando al terzo turno dell’Australian Open.

Zverev, campione olimpico e con la convinzione che questo possa essere il suo primo Major, ha sofferto parecchio per sconfiggere il qualificato slovacco Lukas Klein, numero 163 ATP e al suo secondo tabellone principale nei Grand Slam: 7-5, 3-6, 4-6, 7-6(5) 7-6(10-7) sono stati i parziali di un trionfo memorabile, concluso dopo… 4h30. Il tedesco è stato molto vicino a perdere sia in quattro set sia in cinque, ma è sopravvissuto agli 80 (!) winners del tennista dell’est per impostarsi un duello con il giovane americano Alex Michelsen, di 19 anni, al terzo turno.

Michelsen ha eliminato il ceco Jiri Lehecka (23° ATP e quartofinalista nel 2023), per 3-6, 6-4, 6-4 6-4, spingendo il ceco fuori dalla top 30.

Anche Casper Ruud, che non è mai stato particolarmente fortunato in questo torneo, ha dovuto sudare per quasi quattro ore per avere la meglio sull’australiano Max Purcell, 45° ATP e nella migliore forma della sua carriera. Il norvegese si è imposto per 6-3, 6-7(5), 6-3, 3-6 7-6(10-7) e ora cerca di mantenere una interessante tradizione. Nei precedenti otto Grand Slam, Ruud o ha perso al secondo turno o è arrivato in finale. Il secondo turno è stato superato a Melbourne.

Iga Swiatek, numero uno del mondo e una delle grandi favorite al titolo a Melbourne, è sopravvissuta giovedì a uno degli incontri più emozionanti dell’Australian Open fino ad ora per qualificarsi quasi miracolosamente al terzo turno del primo Grand Slam della stagione.

In un duello di più di tre ore, interrotto per circa 20 minuti per chiudere il tetto della Rod Laver Arena, la polacca di 22 anni, campionessa di quattro titoli del Grand Slam, ha resistito alla statunitense Danielle Collins, 62ª WTA, ma ex top 10 e finalista di questo torneo nel 2022 (ai danni di Swiatek in semifinale), per 6-4, 3-6 6-4, in un incontro in cui è stata sotto per 1-4 (con due break) e per 2-4 0-40 nel terzo set. Una rimonta miracolosa che nemmeno lei riesce a spiegare. “Ero già in viaggio per l’aeroporto”, ha confessato alla fine. Dopo essere sopravvissuta a questo incredibile incontro, che può essere determinante nel bilancio di questo torneo, Swiatek ha un appuntamento al terzo turno con la ceca Linda Noskova.

