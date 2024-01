Australian Open: Musetti esce di scena, crolla al quinto set contro Van Assche (con le statistiche complete della partita e sintesi Video)

Amarezza e più di un rimpianto per Lorenzo Musetti, sconfitto nel secondo turno degli Australian Open dal francese Luca Van Assche in cinque set, 6-3 3-6 6-7(5) 6-3 6-0 lo score conclusivo dopo 3 ore e 45 minuti di lotta. Il rimpianto viene non solo dall’esser stato rimontato da un vantaggio di due set a uno, ma per la brutta partenza e soprattutto la cattiva gestione del finale del quarto set, il momento che ha spaccato la partita a favore del francese. Infatti Musetti era cresciuto molto nel corso del match, recuperando fiducia, colpi e profondità di gioco dopo un primo set troppo difensivo, con numeri negativi al servizio e praticamente inefficace in risposta. Nel secondo set Lorenzo ha ritrovato sicurezza con la prima di servizio e tutto il suo tennis ha iniziato a decollare. Il diritto è diventato più incisivo, ha recuperato una posizione più avanzata – almeno nei suoi game di battuta – e con il braccio più sciolto ha iniziato ad incidere anche in risposta. Bravo a sfruttare l’unica palla break, ha vinto il secondo set e ha continuato a giocare con discreto piglio e spirito offensivo per tutto il terzo set, bravo a recuperare un break di svantaggio, respingere di nuovo assalto di Van Assche nel sesto game e quindi giocare un bel tiebreak, vinto 7 punti a 5. Il match sembrava girato a suo favore, riusciva a variare spesso ritmo e angoli, scardinando il pressing intenso ma un po’ monocorde dell’avversario, un vero “motorino” in campo ma con schemi fin troppo definiti e uguali a se stessi.

Purtroppo Lorenzo, avanti 3-2 nel quarto set, è incappato in brutto settimo game. Ha subito una bella risposta del rivale, quindi ha sbagliato un colpo di volo non impossibile. Quello 0-30 ha alzato terribilmente la pressione, tanto da portarlo ad essere di nuovo difensivo, e nemmeno il servizio, tornato altamente, l’ha salvato. Van Assche è stato bravo ad intuire il momento, pressare senza commettere errori, e prendersi così il break che l’ha mandato in vantaggio. Da lì in avanti, Musetti purtroppo ha perso sicurezza, e nemmeno ha giovato il game successivo, davvero sfortunato con due nastri sfavorevoli che hanno certamente acuito la sua frustrazione. Non ha mollato di schianto ma non è riuscito a vincere più un game, crollando 6-0 nel quinto set. Ha avuto le chance per il contro break nel terzo gioco del quinto set, in una è stato bravissimo Luca (gran passante sulla riga), ma le altre l’azzurro le ha giocate con poco impeto, figlie della poca fiducia accumulata in quella fase davvero negativa, da cui non è riuscito a svoltare

Una sconfitta che non ci voleva, in assoluto ma anche per come è maturata. Sembrava essere in controllo Musetti fino al 3 pari del quarto set, sostenuto da un buon servizio e con un tennis diventato più efficace e offensivo. Appena “Muso” riusciva a variare e scardinare la pressione dell’avversario, trovava ottimi varchi e soluzioni interessanti Ha più tennis del rivale, tennista ordinato e continuo, ma non è bastato. Quel pessimo settimo game l’ha pagato a caro prezzo, con una sconfitta che evidenza nuovamente come l’equilibrio, fiducia e solidità del nostro talentoso giocatore siano ancora instabili. Troppo di fronte ad un avversario con precisi limiti ma che non ti regala niente e ti tiene lì in campo a lottare palla su palla.

Marco Mazzoni

La cronaca

Van Assche scatta meglio dai blocchi, il suo tennis di pressione è più incisivo e meno falloso. Ottiene il primo break del match nel quarto gioco (3-1), con Musetti poco preciso col rovescio sugli affondi del rivale. Il francese consolida il vantaggio spingendo bene dalla riga di fondo, per il 4-1. È di nuovo in difficoltà al servizio l’azzurro, costretto a salvare due palle break e rincorrere sulla velocità dei colpi dei rivale, ma alla fine salva il game per il 4-2. Musetti ha la chance di riaprire il set nel quinto game, spinge bene col diritto e strappa due palle break sul 15-40, ma è solido il francese, comanda e con 4 punti di fila si porta 5-2. Il set si conclude 6-3 per Van Assche senza altri scossoni. Male Musetti al servizio, 45% di prime palle in campo e un saldo negativo con la seconda palla, e pochissimo ottenuto il risposta.

Nel secondo set Musetti serve per primo, inizia bene e il suo tennis diventa più incisivo, sostenuto da un diritto più consistente e sicuro, ma soprattutto grazie ad una prima palla finalmente precisa e continua. Van Assche continua a dominare i suoi turni di battuta, ma servendo sul 2-3 incappa in un brutto game: doppio fallo, errore di rovescio e poi diritto out. Musetti ha due palle break sul 15-40, sfrutta la prima con un diritto vincente. Il break decide il set, Lorenzo serve con sicurezza (chiude con il 73% di prime in campo vincendo 4 punti su 5) e non concede chance al francese di riaprire il parziale. Quando Musetti trova questo rendimento al servizio, anche da fondo gioca assai più sicuro e la differenza è enorme.

Nel terzo set si accende la bagarre. Van Assche vola al comando (3-1) con un break, strappato con un vincente di diritto alla seconda chance dal 15-40; immediata la risposta di Musetti, che ottiene il contro break forzando sul rovescio del francese, 0-30 e poi 30-40, fino allo scambio vinto dall’azzurro che rimette il parziale in parità. Durissimo il sesto gioco, Luca ha altre tre chance per tornare in vantaggio, ma Lorenzo si salva, tirando anche un rovescio cross a tutto braccio fantastico, per il 3 pari. Il parziale avanza sui turni di battuta senza altri scossoni e si decide al tiebreak. Lorenzo è il primo ad allungare, splendido il passante di rovescio lungo linea che gli regala il 3-1. Rischia di nuovo l’accelerazione lungo linea ma la palla gli esce di poco, si gira 3 pari. Nello scambio successivo perde pericolosamente campo, ma alla fine è Van Assche il primo a sbagliare (4-3). Trova di nuovo solo la rete Luca con un brutto rovescio, Lorenzo sale 5 punti a 3. Con una gran prima palla esterna l’azzurro vola 6-4, due set point. Con coraggio il francese spara uno smash sulla riga dopo aver comandato lo scambio, salvando il primo; ma sul secondo attacca corto e il passante di diritto di Musetti è perfetto. 7 punti a 5 per l’italiano, in 62 minuti. È cresciuto molto al servizio (69% di prime in campo), ma il capolavoro è aver salvato le tre palle break nel sesto game.

L’azzurro inizia il quarto set al servizio, trova un bel game, incluso uno di quei tocchi magici che fanno saltare in piedi il pubblico. Van Assche, nonostante il tiebreak appena perso, continua a macinare un buon tennis di pressione nei suoi game, ma non riesce più ad incidere in risposta come all’avvio. È salito moltissimo Musetti al servizio, rapido a prendere l’iniziativa col diritto dopo una solida prima palla in campo. Il parziale scorre sui turni di battuta. Sul 3 pari Lorenzo subisce una gran risposta del francese e quindi sbaglia un tocco di volo non impossibile, si ritrova sotto 0-30, primo momento di difficoltà nel set. La tensione, purtroppo, cresce… Rimedia cambiando ritmo col diritto e ritrovando quella prima palla esterna, lavorata e precisa, molto complicata da rispondere. Van Assche non demorde e strappa la prima palla break del set ai vantaggi. Bravo Lorenzo, servizio e diritto vincente, schema perfetto. Musetti subisce il break alla seconda chance, tirando in rete un rovescio di scambio, per il 4-3 Van Assche. Cerca l’immediata reazione l’azzurro, si porta 15-30, ma è per due volte davvero sfortunato col nastro, il francese vola 5-3. È un momento negativo per l’italiano, sbaglia due rovesci e concede tre set point sullo 0-40. Van Assche chiude al primo, con un passante di rovescio. 6-3, si va al quinto set. Musetti ha pagato a caro prezzo il settimo game, iniziato male e finito peggio, iniziando un monologo negativo contro il suo angolo.

Van Assche ha il vantaggio di iniziare il quinto set al servizio. Vince un buon primo game e mette pressione a Musetti in risposta, con l’azzurro poco sicuro nella spinta col diritto e assai più arretrato come posizione in campo, ha evidentemente accusato il passaggio negativo nel finale del quarto set. Ai vantaggi il francese strappa una palla break con un’ottima pressione. Lorenzo sbaglia per primo nello scambio, un back di rovescio gli scappa lungo di poco, per il 2-0 Van Assche (e sesto gioco di fila perso dall’azzurro). Musetti cerca un colpo di coda, lascia correre il braccio e strappa tre palle break (da 15-40), ma Luca è attento a non sbagliare e si salva spingendo con precisione dal centro del campo. Non sfrutta nemmeno una quarta chance Lorenzo, una volée non facile non passa la rete. 3-0 Van Assche. Musetti ha perso il pallino del gioco, accetta troppo lo scambio di ritmo contro la regolarità del francese, varia poco e sbaglia per primo. Un errore di rovescio lo condanna a nuova palla break. Spinge con precisione il francese, l’azzurro stecca col rovescio per il doppio break, 4-0 (ottavo game consecutivo perso). Lorenzo non sfrutta una palla del contro break nel quinto game, prendendosi pure un warning per la frustrazione del momento. Il match finisce 6-0 per Van Assche con un diritto lungo di Lorenzo, e tanti rimpianti per quel quarto set girato male nella parte finale, quando l’azzurro sembrava più in controllo del gioco, ma poi crollato una volta andato in svantaggio.

(25) L. Musetti vs L. Van Assche



GS Australian Open L. Musetti [25] L. Musetti [25] 3 6 7 3 0 L. Van Assche L. Van Assche 6 3 6 6 6 Vincitore: L. Van Assche Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 0-6 L. Musetti 0-15 0-40 0-5 → 0-6 L. Van Assche 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 ace 40-A 0-3 → 0-4 L. Van Assche 0-15 0-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 30-15 40-30 40-A 0-1 → 0-2 L. Van Assche 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 L. Musetti 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Van Assche 0-15 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Van Assche 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 30-15 5-6 → 6-6 L. Van Assche 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Van Assche 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 40-0 3-4 → 4-4 L. Van Assche 30-0 40-0 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 L. Van Assche 0-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Van Assche 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Van Assche 15-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Van Assche 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 3-5 L. Van Assche 0-30 15-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-15 30-30 A-40 40-A A-40 ace 40-A A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Van Assche 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 0-0 → 0-1

**Match Statistics: L. Musetti vs L. Van Assche**

1. **Service Statistics:**

– Aces: Musetti 6, Van Assche 9

– Double faults: Musetti 0, Van Assche 3

– First serve in: Musetti 59%, Van Assche 56%

– Win on 1st serve: Musetti 71% (90/153), Van Assche 76% (57/75)

– Win on 2nd serve: Musetti 43% (27/63), Van Assche 60% (35/58)

– Fastest serve: Musetti 212 km/h, Van Assche 208 km/h

– 1st Serve Average Speed: Musetti 186 km/h, Van Assche 190 km/h

– 2nd Serve Average Speed: Musetti 143 km/h, Van Assche 147 km/h

2. **Winners & Errors:**

– Winners: Musetti 41, Van Assche 51

– Return winners: Musetti 0, Van Assche 1

– Unforced errors: Musetti 61, Van Assche 51

– Return unforced errors: Musetti 4, Van Assche 5

3. **Points Won:**

– Break points won: Musetti 22% (2/9), Van Assche 58% (7/12)

– Net points won: Musetti 52% (14/27), Van Assche 74% (25/34)

– Receiving points won: Musetti 29% (38/133), Van Assche 41% (62/153)

– Total points won: Musetti 132, Van Assche 154

4. **Serve and Return:**

– Service points played: Musetti 90, Van Assche 75

– Service points won: Musetti 64, Van Assche 57

– Return points played: Musetti 75, Van Assche 90

– Return points in play: Musetti 52, Van Assche 62

– Return points won: Musetti 18, Van Assche 26

5. **Rally Statistics:**

– GroundStroke shots: Musetti 20, Van Assche 15

– Volley shots: Musetti 4, Van Assche 4

– Approach shots: Musetti 1, Van Assche 0

– Passing shots: Musetti 1, Van Assche 3

– Lob shots: Musetti 0, Van Assche 1

– Overhead shots: Musetti 0, Van Assche 6

– Drop shots: Musetti 0, Van Assche 1

Le statistiche indicano una partita in cui Van Assche ha avuto il sopravvento in diverse aree chiave, incluse servizio, stabilità e performance nei momenti cruciali. Questi fattori hanno probabilmente contribuito in modo significativo al suo successo nel match.

In conclusione, mentre Musetti ha mostrato alcuni punti di forza, è stato Van Assche a dominare in molteplici aspetti fondamentali del gioco, portandolo alla vittoria.