Australian Open: Il programma completo di Giovedì 18 Gennaio 2024. In campo 5 azzurri. Spicca il match tra Lorenzo Sonego e Carlos Alcaraz

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) I. Swiatek vs D. Collins

L. Sonego vs (2) C. Alcaraz

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) E. Rybakina vs A. Blinkova

E. Ruusuvuori vs (3) D. Medvedev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

M. Purcell vs (11) C. Ruud

C. Burel vs (5) J. Pegula

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(8) H. Rune vs (WC) A. Cazaux

C. Tauson vs (18) V. Azarenka

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) A. Zverev vs (Q) L. Klein

S. Stephens vs (14) D. Kasatkina

(13) G. Dimitrov vs T. Kokkinakis

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

(11) J. Ostapenko vs A. Tomljanovic

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) M. Kessler vs L. Noskova

(14) T. Paul vs J. Draper

(27) E. Navarro vs E. Cocciaretto

(Q) J. Mensik vs (9) H. Hurkacz

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) C. Norrie vs (Q) G. Zeppieri

(12) Q. Zheng vs K. Boulter

E. Raducanu vs Y. Wang

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(27) F. Auger-Aliassime vs (Q) H. Grenier

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Michelsen vs (32) J. Lehecka

N. Borges vs (23) A. Davidovich Fokina

(19) E. Svitolina vs V. Tomova

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

T. Maria vs (26) J. Paolini

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

A. Fils vs (28) T. Griekspoor

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

M. Kecmanovic vs (24) J. Struff

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

K. Siniakova vs V. Golubic

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

DOUBLES TBA

DOUBLES TBA

(21) U. Humbert vs Z. Zhang

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

V. Gracheva vs (Q) D. Yastremska

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rus vs A. Kalinskaya

O. Dodin vs M. Trevisan

(Q) S. Nagal vs (WC) J. Shang