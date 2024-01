Australian Open: Jannik Sinner sontuoso, domina De Jong cedendo solo sei game (Sintesi video della partita e le statistiche complete in dettaglio)

Sicuro, rapido, vincente, davvero di un’altra categoria rispetto all’avversario, che a tratti è sembrato più una comparsa o uno sparring partner al cospetto di cotanto tennis. Un Jannik Sinner sontuoso, davvero vicino alla perfezione, domina l’olandese Jesper De Jong nel secondo turno degli Australian Open, come ben spiega il 6-2 6-2 6-2 segnato dall’azzurro in un’ora e tre quarti di partita, dominata dall’inizio alla fine e senza alcuna sbavatura. Nessuna palla break concessa da Jannik in tutto il match, e solo i 19 errori – alcuni arrivati perché ha provato cose diverse – possono rappresentare l’unica pecca di una partita praticamente perfetta. Perfetta e utilissima, poiché vincere facendo poca fatica è il miglior viatico per proseguire nel torneo di slancio e risparmiare preziose energie per i turni successivi, sicuramente più impegnativi rispetto a questo secondo match. Tra l’altro si giocava con il tetto chiuso per la pioggia su Melbourne, altro fattore pro-Sinner, vista la sua abilità nell’affrontare le condizioni indoor, dove gli impatti possono essere puliti e perfetti, senza disturbi di alcun tipo. E quando Jannik è così veloce sulla palla e centrato, beh, arriva a “spaccare” la palla con precisione chirurgica.

Che la partita potesse scorrere totalmente dalla parte di Sinner lo si intuiva in modo chiaro fin dai primi punti, anzi, dal pre partita: enorme il gap tra i due di esperienza a questo livello, di qualità tecnica e fisica. L’olandese, 23enne di Haarlem, aveva per la prima volta conquistato il man draw di uno Slam passando le quali e vincendo un match, e con l’attivo solo una manciata di vittorie contro i top100, mentre Jannik è uno dei tennisti più forti al mondo, a caccia del suo primo Slam. Per fortuna Sinner non ha tradito le attese, spingendo con i suoi colpi e non lasciando che le briciole al rivale, dominato nell’arco dei tre set senza alcuna sbavatura. Non c’è stata una sola situazione di gioco, tecnica o tattica, nella quale De Jong è riuscito a mettere in difficoltà l’azzurro, sempre in controllo del gioco. Ogni colpo di Jannik ha funzionato a dovere, sciolto e sicuro.



Jannik ha messo subito le cose in chiaro già dai primi punti, tirando una serie di accelerazioni di una potenza e intensità irresistibili per il n.161 al mondo. Il primo break per Sinner arriva nel terzo gioco, il diritto dell’azzurro sale in cattedra con un paio di accelerazioni cross micidiali, condite anche dal rovescio, veloce e sicuro, il colpo che difficilmente lo tradisce e che sostiene il suo tennis. Con un doppio break in soli 35 minuti l’italiano archivia il primo set, con numeri ottimi: 4 Ace, 13 vincenti e perdendo solo 4 punti al servizio.

Gli altri parziali sono più o meno la fotocopia del primo, Sinner domina il campo, i tempi di gioco, non concede niente all’avversario. Ancor più “tirannico” il secondo set, vinto con altri due break – strappati nel terzo e quinto game – ma lasciando a De Jong solo due punti nei propri turni di battuta, di cui uno un doppio fallo. Qua sì che Sinner è stato praticamente perfetto. Una macchina da gioco.

Nel terzo set non c’è letteralmente più partita, l’olandese è come stordito e crolla 4-0 con altri due break. fino al 6-2 che conclude e archivia la pratica. Sinner ha chiuso con 7 Ace, due prime palle su tre in campo, vincendo l’86% dei punti e il 76% con la seconda. De Jong in pratica nulla in risposta, ne ha vinti solo 9 sui 58 giocati. Non ha senso andare oltre coi numeri, il divario tra i due giocatori è stato troppo netto.

Sinner al terzo turno trova l’argentino Baez, vittorioso nella sfida contro Galan. La miglior notizia della nottata è l’aver vinto con totale agio, senza fastidi, senza patemi. La corsa di Jannik agli AO24 continua.

Marco Mazzoni

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 J. de Jong J. de Jong 2 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 40-0 5-2 → 6-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-30 0-30 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-15 3-0 → 4-0 J. de Jong 0-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. de Jong 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 40-0 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-15 0-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 30-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A ace 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 30-0 ace 3-2 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 30-0 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 40-0 0-0 → 0-1

### Service Performance

– **Aces**: J. Sinner achieved 7 aces compared to J. de Jong’s 6.

– **Double Faults**: Sinner had 1 double fault, while de Jong had 3.

– **1st Serve In**: Both players had a similar percentage, with Sinner at 64% and de Jong at 63%.

– **Win on 1st Serve**: Sinner won 86% of points on his 1st serve, significantly higher than de Jong’s 58%.

– **Win on 2nd Serve**: Sinner again outperformed with 76% wins on his 2nd serve, compared to de Jong’s 40%.

– **Fastest Serve**: Sinner’s fastest serve was 207 km/h, while de Jong reached 215 km/h.

– **Average Serve Speed**: Sinner’s 1st and 2nd serve averages were 189 km/h and 158 km/h respectively, higher than de Jong’s 163 km/h and 158 km/h.

### Winners and Errors

– **Winners**: Sinner hit 26 winners; de Jong hit 17.

– **Return Winners**: Both players scored 1 return winner.

– **Unforced Errors**: Sinner made fewer unforced errors (19) compared to de Jong (37).

### Points Won

– **Break Points Won**: Sinner won 50% of break points, while de Jong did not win any.

– **Net Points Won**: Sinner was more effective at the net, winning 84% of net points against de Jong’s 62%.

– **Receiving Points Won**: Sinner also led in receiving points with 45% won, compared to de Jong’s 16%.

– **Total Points Won**: Sinner won a total of 87 points, leading to a narrow overall advantage.

### Serve and Return

– **Service Points Played**: Sinner played 37, de Jong 50.

– **Service Points Won**: Sinner won 32, de Jong 29.

– **Return Points Played**: Sinner had 50, de Jong 37.

– **Return Points in Play**: Sinner managed 33, de Jong 23.

– **Return Points Won**: Sinner won 21 points on return, de Jong 5.

### Rally Performance

– **GroundStroke Shots**: Sinner had 6, de Jong 4.

– **Volley Shots**: Sinner executed 3 volleys, de Jong 2.

– **Approach Shots**: Both players had 1 each.

– **Passing Shots**: Sinner had 1, de Jong 0.

– **Lob Shots**: Only Sinner had a lob shot.

– **Overhead Shots**: Sinner had 3, de Jong 1.

– **Drop Shots**: Only de Jong executed a drop shot.

J. Sinner ha dimostrato una prestazione superiore in diverse aree chiave, in particolare nell’efficienza al servizio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima che sulla seconda di servizio, e nel controllo del gioco a rete. Il suo minor numero di errori non forzati e il maggior numero di vincenti hanno contribuito al suo vantaggio complessivo nel match. De Jong, pur mostrando punti di forza nella velocità massima del servizio e in un numero competitivo di ace, ha avuto difficoltà soprattutto nei giochi di risposta e negli errori non forzati.