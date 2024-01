Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Fognini riparte da qui “Sto bene e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione”. Vince Maestrelli. Out Agamennone

Prosegue il programma del Tenerife Challenger 1, tra le sfide decisive del tabellone di qualificazione e i primi incontri del main draw. Sui campi dell’Abama Tennis Academy, Samuel Vincent Ruggeri ha vinto il derby tricolore contro Lorenzo Giustino (6-2 6-3), guadagnando il pass per il tabellone principale dell’ATP Challenger 100, primo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria (gli altri due Challenger 75 si disputeranno complessivamente dal 18 febbraio al 3 marzo). Nel match più atteso di lunedì 15 gennaio, Brandon Nakashima ha sconfitto la wild card Martín Landaluce per 6-2 2-6 7-6(1) in una sfida senza esclusioni di colpi. Nulla da fare per Franco Agamenone, eliminato al primo turno dal lituano ex numero 50 ATP, Ricardas Berankis.

Fognini riparte da Tenerife – Sull’isola canaria è sbarcato anche Fabio Fognini. L’ex n.9 ATP, testa di serie numero uno che a Tenerife beneficia di una wild card concessa da MEF Tennis Events, ha portato a termine i primi allenamenti a poche ore dall’esordio contro Matteo Martineau. Dopo un 2023 complicato a causa di diversi infortuni, Fognini darà il via alla sua ventunesima stagione da professionista a Tenerife. “Sono arrivato qui soltanto poche ore fa – ha raccontato l’attuale numero 103 ATP –, ma l’impatto con l’isola è stato da subito piacevole. Sto bene e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione”. L’anno scorso sono stati diversi gli stop che non hanno permesso al taggiasco di trovare continuità, dalla frattura della falange al piede sinistro d’inizio stagione allo stiramento addominale prima dei tornei su erba: “Arrivo da un anno molto difficile con tanti infortuni, ma devo guardare le cose positive. Mi trovo molto vicino alla Top 100, per cui ripartirò da qui per ottenere la forma giusta e tornare a giocare altri appuntamenti importanti”. Nonostante le oltre 400 vittorie nel circuito ed i 9 titoli conquistati, per Fognini c’è ancora spazio per altre soddisfazioni: “Non posso lamentarmi di quel che ho fatto, ho raggiunto tutto ciò che desideravo conquistando la Top 10 sia in singolo che in doppio. Gioco ancora perché desidero regalarmi un premio alla carriera, tornando a giocare nei palcoscenici più importanti; ce la metterò tutta fino alla fine”. E a poche ore dalla Final Four di Supercoppa Italiana, non poteva mancare un pronostico sulla ‘sua’ Inter: “Ovviamente mi auguro che vada bene. Sono un grande tifoso dell’Inter, quando posso vado allo stadio a vedere le partite. Speriamo di fare bene in questa Supercoppa e soprattutto di continuare con questo ritmo in campionato. Abbiamo una squadra forte e ognuno di loro sta dando il 100% per tornare a vincere lo scudetto”.

Landaluce spaventa Nakashima – Quella tra Nakashima e Landaluce era la partita più attesa della giornata e non ha deluso le aspettative. Dopo una partenza brillante ed un primo set portato a casa agevolmente, la quarta testa di serie del Tenerife Challenger 1 ha visto le sue certezze sgretolarsi contro un Landaluce che ha trovato le giuste misure del campo. “È stato un match incredibile – ha raccontato Nakashima –. Martin ha un grande talento e molte frecce al proprio arco, sono contento della battaglia che abbiamo combattuto e gli auguro il meglio per il radioso futuro che ha davanti. Io non sono riuscito ad esprimere il mio miglior tennis per tutta la partita, ma sono contento di essere riuscito a cavarmela. Qui il clima è incredibile e l’organizzazione mi sembra perfetta, spero di giocare tanti altri match”. Negli altri incontri, la testa di serie numero due del tabellone di qualificazione, Valentin Royer, ha rimontato con successo uno svantaggio di un set contro Nino Serdarusic (1-6 6-4 6-1) mentre Javier Barranco Cosano è prevalso su David Jorda Sanches per 6-3 7-6(3) nel derby iberico. Accede al tabellone principale anche il kazako Denis Yevseyev (numero uno del tabellone cadetto), che ha superato Vilius Gaubas per 6-3 6-2. Esordio positivo per la testa di serie numero sei del main draw Pablo Llamas Ruiz, vincitore del match su Alibek Kachmazov per 7-6(5) 6-4.

Francesco Maestrelli non stecca l’esordio e avanza al secondo turno del Tenerife Challenger 1. Sui campi dell’Abama Tennis Academy, il pisano classe 2002 ha battuto la promessa del tennis spagnolo Daniel Rincón (n.186 ATP) per 6-3 6-4 grazie ad una prestazione grintosa, che lo ha visto cedere il proprio turno di battuta in una sola occasione. Martedì 16 gennaio sarà una giornata folta di incontri, con l’esordio di Fabio Fognini previsto non prima delle 13.30 sul campo centrale. A seguire, nella competizione organizzata da MEF Tennis Events, farà il suo debutto anche il francese Benoit Paire.

Maestrelli avanti con grinta – Un primo turno contro un avversario ostico come Daniel Rincón ha reso ancor più importante la prima vittoria di Francesco Maestrelli al Tenerife Challenger 1. “Sono molto contento di essere tornato a Tenerife, torneo in cui l’anno scorso mi sono trovato bene – ha detto il pisano, attuale numero 220 ATP –. Ho preparato la partita con molta attenzione e ci tenevo tanto. Per me è appena iniziato un nuovo capitolo a livello personale, ho lavorato molto durante la preparazione per arrivare all’inizio della stagione in buona forma”. A seguire la partita dall’angolo di Maestrelli c’era Giovanni Galuppo, entrato a far parte del suo team a tempo pieno: “Per me è la prima esperienza con un allenatore non federale, sono dinamiche nuove. Trovo tutto molto avvincente, sto lavorando a meraviglia con il nuovo staff e spero di poter ripagare gli sforzi di tutti. Obiettivo per il 2024? Essendo questa una stagione di cambiamenti, non voglio pormi obblighi da nessun punto di vista. Cerco solo di giocare più partite possibile e di stare bene, partite come questa mi danno fiducia”.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Pol Martin Tiffon vs Alejandro Moro Canas

2. [Q] Michael Geerts vs [2] Pedro Martinez

3. [1/WC] Fabio Fognini vs Matteo Martineau (non prima ore: 14:30)

4. Geoffrey Blancaneaux vs [3] Benoit Paire

5. Martin Damm vs Mikhail Kukushkin

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Adrian Andreev vs [Q] Valentin Royer

2. [5] Felipe Meligeni Alves vs Dimitar Kuzmanov

3. [Q] Denis Yevseyev vs Leandro Riedi

4. [Q] Samuel Vincent Ruggeri vs Maxime Janvier

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Vasil Kirkov / Luis David Martinez vs Alexandru Jecan / Nino Serdarusic

2. Raul Brancaccio vs [Q] Javier Barranco Cosano

3. Abdullah Shelbayh vs [7] Otto Virtanen

4. [Q] Guy Den Ouden vs [8] Antoine Escoffier

Risultati di lunedì 15 gennaio

Turno finale qualificazioni

Denis Yevseyev (1) b. Vilius Gaubas 6-3 6-2

Valentin Royer (2) b. Nino Serdarusic (8) 1-6 6-4 6-1

Javier Barranco Cosano b. David Jorda Sanchis 6-3 7-6(3)

Michael Geerts (4) b. Aidan McHugh (12) 6-3 6-3

Samuel Vincent Ruggeri (11) b. Lorenzo Giustino 6-2 6-3

Guy Den Ouden (9) b. August Holmgren (6) 5-7 7-6(3) 7-6(3)

1° turno tabellone principale

Brandon Nakashima (4) b. Martin Landaluce (WC) 6-2 2-6 7-6(1)

Pablo Llamas Ruiz (6) b. Alibek Kachmazov 7-6(5) 6-4

Ricardas Berankis b. Franco Agamenone 6-2 6-2