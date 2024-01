Challenger Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Fabio Fognini guida il seeding

Challenger Tenerife – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Fognini, Fabio vs Martineau, Matteo

Qualifier vs Riedi, Leandro

Qualifier vs Janvier, Maxime

Qualifier vs (8) Escoffier, Antoine

(4) Nakashima, Brandon vs (WC) Landaluce, Martin

(WC) Martin Tiffon, Pol vs Moro Canas, Alejandro

Rincon, Daniel vs Maestrelli, Francesco

Shelbayh, Abdullah vs (7) Virtanen, Otto

(5) Meligeni Alves, Felipe vs Kuzmanov, Dimitar

Brancaccio, Raul vs Qualifier

Damm, Martin vs Kukushkin, Mikhail

Blancaneaux, Geoffrey vs (3) Paire, Benoit

(6) Llamas Ruiz, Pablo vs Kachmazov, Alibek

Andreev, Adrian vs Qualifier

Berankis, Ricardas vs Agamenone, Franco

Qualifier vs (2) Martinez, Pedro

(1/Alt) Yevseyev, Denisvs (WC) Ortiz Gonzalez, KenayGaubas, Viliusvs (7) Celikbilek, Altug

(2) Royer, Valentin vs (WC) Quesada Perez, Tomas

Haliak, Mikalai vs (8) Serdarusic, Nino

(3) Dalla Valle, Enrico vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Merida, Daniel vs (10) Jorda Sanchis, David

(4) Geerts, Michael vs Echeverria, John

Iannaccone, Federico vs (12) McHugh, Aidan

(5) Giustino, Lorenzo vs Barroso Campos, Alberto

Lopez Montagud, Carlos vs (11) Vincent Ruggeri, Samuel

(6) Holmgren, August vs (WC) Marrero Curbelo, Ivan

Vatutin, Alexey vs (9) Den Ouden, Guy

1. [2] Valentin Royervs [WC] Tomas Quesada Perez2. [3] Enrico Dalla Vallevs Javier Barranco Cosano3. [4] Michael Geertsvs John Echeverria4. [1/Alt] Denis Yevseyevvs [WC] Kenay Ortiz Gonzalez

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mikalai Haliak vs [8] Nino Serdarusic

2. [WC] Daniel Merida vs [10] David Jorda Sanchis

3. Federico Iannaccone vs [12] Aidan McHugh

4. Vilius Gaubas vs [7] Altug Celikbilek

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Carlos Lopez Montagud vs [11] Samuel Vincent Ruggeri

2. [5] Lorenzo Giustino vs Alberto Barroso Campos

3. [6] August Holmgren vs [WC] Ivan Marrero Curbelo

4. Alexey Vatutin vs [9] Guy Den Ouden